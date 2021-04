Dans l’épisode de cette semaine de « Red Table Talk », Willow Smith – fille de Jada Pinkett Smith et Will Smith – s’est ouverte sur le fait d’être polyamoureuse.

«Il s’agit de pouvoir avoir la liberté de créer une relation pour soi-même», a-t-elle déclaré dans l’émission, à la confusion de sa grand-mère Adrienne Banfield-Norris.

« Avec le polyamour, je pense que le fondement principal est la liberté de pouvoir créer un style de relation qui fonctionne pour vous et pas seulement d’entrer dans la monogamie parce que c’est ce que tout le monde autour de vous dit est la bonne chose à faire », a déclaré Willow Smith. « J’étais comme, comment puis-je structurer la façon dont j’aborde les relations avec cela à l’esprit? »

Avec l’aide d’un groupe diversifié d’invités polyamoureux, « Red Table Talk » a brisé les mythes et la stigmatisation associés à la non-monogamie. Nous avons discuté avec des experts pour approfondir de quoi il s’agit.

« Si (les gens) croient que cela ne peut se terminer que par le malheur, eh bien, de nombreuses personnes polyamoureuses malheureuses se retrouvent dans mon bureau, c’est vrai », a déclaré Sheila Addison, thérapeute familiale et conjugale, « comme le font de nombreuses personnes monogames malheureuses. »

Qu’est-ce que le polyamour?

Polyamour signifie «amours multiples» – un mot inventé à la fin du 20e siècle, avec des racines grecques et latines.

«Il décrit généralement une approche particulière de la (non-monogamie consensuelle) qui donne la priorité aux relations émotionnelles et sexuelles en cours avec plusieurs partenaires», a déclaré Addison. Cela ne doit pas être confondu avec la polygamie, alias «plusieurs épouses» – quelque chose généralement associé aux pratiques religieuses ou culturelles, a-t-elle déclaré.

Aux États-Unis, il remonte au moins aux mouvements «Amour libre» et transcendantaliste du 19e siècle, bien qu’il soit devenu populaire avec les mouvements de contre-culture et de libération sexuelle des années 1960 et du début des années 1970, selon Adrienne Davis, vice-provost des affaires du corps professoral et diversité à l’Université de Washington à St. Louis.

« Je crois qu’on pourrait dire que c’est dans une troisième vague aujourd’hui, avec de nombreuses personnes qui le pratiquent, en particulier sur la côte ouest et le nord-ouest du Pacifique », a déclaré Davis. Selon une étude de 2016 qui a échantillonné les données du recensement américain sur des adultes célibataires, 20% des participants ont déclaré s’être engagés dans une non-monogamie consensuelle à un moment de leur vie.

Explication du polyamour de la table de cuisine et d’autres termes

Il existe de nombreux termes différents associés au polyamour, notamment:

Non-monogamie consensuelle ou éthique. Ces termes sont synonymes et moyens de décrire des relations polyamoureuses. Le polyamour est un type de non-monogamie consensuelle, selon Psychology Today.

Ces termes sont synonymes et moyens de décrire des relations polyamoureuses. Le polyamour est un type de non-monogamie consensuelle, selon Psychology Today. Polyamour solo. C’est à ce moment que « les polyamoristes ont des relations multiples mais ne s’entremêlent pas avec les autres », a déclaré Davis.

C’est à ce moment que « les polyamoristes ont des relations multiples mais ne s’entremêlent pas avec les autres », a déclaré Davis. Table de cuisine en polyamour. Un lien familial entre les partenaires est encouragé. Le réseau de toutes ces relations est appelé un «polycule».

Un exemple de polyamour de table de cuisine est vu en action sur « Red Table Talk ». Gabrielle Smith, une éducatrice non-monogamie éthique qui pratique le polyamour en solo, apparaît dans l’épisode avec son petit ami Alex Vicenzi. Il est marié et a également d’autres partenaires romantiques; Smith est amical avec sa femme et ils ont tous passé du temps ensemble pendant la période des fêtes.

Une brève histoire de la monogamie

L’idée de la monogamie à vie ou en série est ancrée dans la plupart des cultures. Historiquement, «les femmes sont plus stigmatisées pour avoir plusieurs partenaires sexuels en même temps, ou tout au long de leur vie, que les hommes», a déclaré Addison.

La monogamie a également été favorisée pour des raisons biologiques, selon Gabrielle Usatynski, psychothérapeute au Colorado.

« De nombreux partisans du polyamour propagent le mythe selon lequel la monogamie est un » simple échec « sur l’écran de l’histoire humaine qui a surgi récemment à la suite du capitalisme industriel et de la vie en banlieue isolée », a déclaré Usatynski. « Mais la vérité est que les humains se lient depuis des centaines de milliers d’années afin d’assurer leur survie. »

Les relations polyamoureuses sont-elles uniquement «liées au sexe»?

« Il me semble toujours que la motivation principale est sexuelle », a déclaré Banfield-Norris pendant l’épisode, essayant toujours d’apprendre.

Smith a dit que ce n’était pas le cas.

« Disons que vous n’êtes pas le genre de personne qui a toujours voulu avoir des relations sexuelles, mais votre partenaire l’est. Allez-vous être la personne à dire simplement parce que je n’ai pas ces besoins, vous ne pouvez pas les avoir Soit? » elle a dit. « On m’a présenté ça à travers une lentille non sexuelle. Dans mon groupe d’amis, je suis la seule personne polyamoureuse et j’ai le moins de relations sexuelles. »

Certaines personnes aiment le sexe, mais d’autres sont pour l’intimité émotionnelle ou une combinaison des deux, a déclaré Davis.

Addison a ajouté: « Certaines personnes asexuées et / ou aromantiques peuvent également s’identifier comme polyamoureuses, mais leurs descriptions et limites autour de leurs relations vont être personnelles et auto-définies dans ces cas. »

La confiance est la clé des relations polyamoureuses

«J’ai fait des choses que je disais que je ne ferais jamais quand j’étais dans mes accès de jalousie», a déclaré Smith à propos de sa vie pré-polyamoureuse. « Cela m’a fait réaliser à quel point j’avais besoin de prendre du recul et de travailler sur moi-même. »

Les experts conviennent que la seule chose qui est nécessaire avant tout dans les relations polyamoureuses est la confiance.

« La confiance est primordiale », a déclaré Davis. « Cela repose sur l’établissement de normes … et ensuite sur une communication forte et transparente sur les besoins, qui peuvent évoluer. Parler par jalousie, plutôt que d’essayer de la supprimer, est la clé. »

Addison a déclaré que la jalousie ne devrait pas être considérée comme un obstacle.

«Arrêtez de penser à la jalousie comme quelque chose à« combattre », dit-elle.« C’est une émotion. Les pensées n’ont pas toujours de sens, mais les émotions le font toujours. L’émotion est la fumée qui dit qu’il y a un feu quelque part. «

Usatynski a ajouté: « Dire à quelqu’un de combattre la jalousie, c’est un peu comme lui dire de sortir par la fenêtre et de ‘combattre’ la force de gravité. »

Effy Blue, un coach relationnel, a suggéré des moyens de combattre la jalousie lors de l’épisode « Red Table Talk »:

Calme-toi.

Découvrez ce qui vous déclenche.

Parle à ton partenaire.

Répondez vous-même aux besoins.

Reconnaissez la compersion (la joie pour la joie de quelqu’un d’autre qui n’a pas à voir avec vous) par rapport à la jalousie.

Davis a déclaré que le polyamour peut être durable et présente des avantages héréditaires pour certaines personnes.

«De nombreuses personnes ne sont pas satisfaites émotionnellement ou physiquement par une seule personne pendant toute leur vie», a-t-elle déclaré. « Je ne peux penser à aucune raison non religieuse pour laquelle les gens devraient être satisfaits d’une seule personne. »

Et si je suis encore sceptique à propos du polyamour?

C’est OK! Ce n’est pas parce que quelqu’un d’autre le fait que vous devez le faire.

Usatynski est sceptique et pense que la plupart des gens ne sont pas bien adaptés à la pratique.

«Je crois que les polyamoristes ont beaucoup d’idées sur ce qu’ils pensent pouvoir faire dans les relations et ce qu’ils considèrent comme des relations« éclairées », mais que ces idées vont à l’encontre de la science évolutionniste et neurobiologique de base». elle a dit.

Elle ajoute que la plupart des gens se sentiraient menacés si leur partenaire de longue date voulait être émotionnellement ou sexuellement intime avec quelqu’un d’autre, et que lorsque la poussée vient à pousser, les relations polyamoureuses sont difficiles à maintenir – en particulier lorsque les enfants et le chaos régulier de la vie sont impliqués. .

« Franchement, tout s’écroule sous le stress, les exigences et les responsabilités de la vie moderne », a-t-elle ajouté.

Ne vous moquez pas complètement de l’idée, cependant.

« Beaucoup de prétendus monogames seraient mieux servis en embrassant ouvertement le polyamour », a soutenu Davis. « Quand nous regardons le nombre de soi-disant monogames qui recherchent des relations supplémentaires, il se peut que la monogamie ne soit pas l’orientation majoritaire que nous pensons qu’elle est. »

Jada Pinkett Smith veut juste que sa fille s’aime.

«Tant que vous apprenez à avoir la plus grande histoire d’amour avec Willow, je suis d’accord avec tout ce que vous faites», a-t-elle déclaré dans «Red Table Talk».

Banfield-Norris a fait écho à un sentiment similaire: « Comme je suis assis ici, je reconnais que ce n’est pas vraiment très important pour moi de comprendre … il est important que je sois capable d’écouter sans jugement et de vous laisser faire votre truc. »