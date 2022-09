Qu’est-ce que le podcast Serial et comment puis-je l’écouter ?

Le podcast SERIAL a saisi le monde lors de sa sortie en 2014, avec l’histoire d’Adnan Syed.

C’est l’homme de Baltimore qui a été reconnu coupable du meurtre de sa petite amie Hae Min Lee mais qui a toujours maintenu son innocence.

La condamnation d’Adnan Syed pour le meurtre de Hae Min Lee en 1999 a été annulée Crédit : Billetterie à domicile

Qu’est-ce que le podcast en série ?

L’histoire d’Adnan Syed a été portée à l’attention du monde entier par le podcast extrêmement populaire de 2014, Serial, de Sarah Koenig.

Koening, une journaliste américaine de New York, qui a enquêté sur l’affaire du meurtre dans son podcast populaire, a semé le doute sur sa condamnation.

Elle a révélé des faiblesses dans les preuves qui ont été utilisées pour le condamner et a également soulevé des questions sur son avocate, Maria Gutierrez, qui souffrait de sclérose en plaques à l’époque.

Serial a remporté un Peabody Award en avril 2015 et a été le podcast le plus rapide de l’histoire à recevoir cinq millions de téléchargements, selon iTunes.

Des millions d’auditeurs sont devenus des détectives de fauteuil alors que le podcast culte éclairait des trous dans l’affaire contre l’ex Syed de Hae, qui avait été condamné à la réclusion à perpétuité.

Qui est Adnan Syed et qu’est-il arrivé à Hae Min Lee ?

Adnan Syed a été reconnu coupable du meurtre de son ex-petite amie, Hae Min Lee en 1999.

Lee a été retrouvé mort dans une tombe peu profonde dans un parc de Baltimore à l’âge de 17 ans.

À l’époque, l’accusation a fait valoir que Syed, un étudiant doué et populaire, alors âgé de 18 ans, l’avait étranglée dans un accès de rage parce qu’il était ennuyé qu’elle l’ait largué.

Bien qu’il ait nié les allégations en février 2000, Syed – un musulman d’origine pakistanaise – a été reconnu coupable de meurtre au premier degré.

Syed a maintenu son innocence depuis qu’il a été condamné, et plus de deux décennies plus tard, sa peine a finalement été annulée par un juge du Maryland le 19 septembre 2022.

Quelles autres séries de Serial existe-t-il ?

Il y a trois saisons de Serial qui ont commencé en 2014, et la dernière était en 2018.

Chaque série se concentre sur différents cas :

Saison 1 – Enquête sur le meurtre en 1999 de Hae Min Lee, un étudiant de 18 ans du Woodlawn High School dans le comté de Baltimore.

Saison 2 – Centrée sur le sergent Bowe Bergdahl, un soldat de l’armée américaine qui a été détenu pendant cinq ans par les talibans, puis accusé de désertion.

Saison 3 – Exploration de plusieurs cas au sein du Justice Center Complex dans la région de Cleveland.

Comment puis-je écouter Serial ?

Il existe plusieurs façons d’écouter le podcast Serial.

Le principal moyen est directement via leur propre site Web, accessible ici – vous y trouverez un tout nouvel épisode reflétant la sortie de Syed.

Vous pouvez également écouter via Spotify et Apple Podcasts.