Qu’est-ce que le pic pétrolier ? Sommes-nous à court de pétrole ?

Quand j’étais plus jeune, il y avait beaucoup de brouhaha autour du concept de « pic pétrolier ». Techniquement, l’expression se réfère simplement au point où nous atteignons le plus haut niveau de production mondiale de pétrole, après quoi il commence un déclin permanent. Cela se produira probablement à un moment donné, alors que nous épuisons les sources de pétrole les moins chères et que nous passons à une économie qui en dépend moins.

Les efforts pour prédire quand cela se produira ont cependant un bilan terrible. L’article de 1956 qui a introduit le concept suggérait que les États-Unis atteindraient leur pic de production de pétrole d’ici 1970. La production de pétrole a culminé à cette époque et a commencé à décliner – mais de nouvelles technologies de prospection et d’extraction ont ensuite été développées et la production de pétrole a remonté, en 2017 atteignant puis dépassant les sommets qu’il avait atteints en 1970.

Et quand j’étais adolescent, vers 2007-2008, il y avait beaucoup d’affirmations selon lesquelles nous avions « atteint le pic pétrolier » à l’échelle mondiale, souvent associées à de sombres prédictions sur la disponibilité future de l’essence – mais en fait, la production de pétrole aux États-Unis a doublé depuis 2008. à 2016, et l’OPEP a choisi d’augmenter la production, la grande histoire du milieu des années 2010 étant celle d’une « surabondance de pétrole » où les prix ont plongé à des niveaux historiquement bas.



Il y a un sens où le « pic pétrolier » est moins une question sur la quantité de pétrole en fait dans le sol que sur la façon dont nous nous attendons à ce qu’il soit évalué. Mais, bien que le coût de l’essence ait d’énormes implications économiques et géopolitiques, je ne pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle l’idée a eu un tel attrait.

Il y a une teinte moraliste dans les inquiétudes concernant le pic pétrolier. Comme pratiquement toutes les ressources naturelles, le pétrole est en fin de compte limité, et nous l’extrayons et le consommons sans aucun souci particulier de planification à long terme. Il y a un sens dans lequel il semble juste et karmiquement approprié pour une civilisation insensée à courte vue de manquer de la ressource sur laquelle elle fonctionne (et la ressource qu’elle brûle à des coûts énormes pour le monde). Les gens étaient attirés par l’idée du pic pétrolier parce qu’elle fournissait une justification supplémentaire pour abandonner les carburants pétroliers et le sentiment d’un moment de vérité imminent où nous devions nous éloigner que cela nous plaise ou non.

Un regard lucide sur l’utilisation des ressources

Il s’avère que la pertinence karmique est un moyen terrible de faire des prédictions sur la réalité économique. Nous pouvons avoir l’impression d’être une civilisation autodestructrice confrontée à ses justes déserts, mais cela ne s’avère pas du tout un moyen efficace de prédire la disponibilité future des ressources.

Bien qu’il existe de réelles limites physiques à l’extraction des ressources, il est très difficile de prévoir ces limites, car les progrès technologiques ne cessent d’augmenter l’accessibilité des ressources. Cet article de 1956 auquel je fais référence ci-dessus était assez bon pour anticiper la production pétrolière américaine avec des méthodes contemporaines – il n’a tout simplement pas réussi à anticiper les changements technologiques importants. Et il était bien insensé de ne pas anticiper les évolutions technologiques capitales !

Compte tenu des décennies de temps et d’une forte motivation pour le profit, il n’est en fait pas surprenant qu’il y ait eu des ajustements massifs à la façon dont nous forons pour le pétrole et à la façon dont nous le trouvons. D’une certaine manière, « la technologie ne changera pas beaucoup au cours des décennies dans une industrie relativement nouvelle et hautement rentable » n’est pas une prédiction conservatrice, mais plutôt une prédiction insensée.

J’y pensais parce que nous venions de découvrir un approvisionnement en phosphore de 50 ans en Norvège. Le phosphore est une autre ressource dont j’ai entendu dire que nous pourrions manquer. (C’est l’une des ressources que les soi-disant analyses de décroissance ont tendance à examiner de près, avec un article sur la décroissance calculant une « limite planétaire » de moins d’une tonne de phosphore par personne et par an.)

Le phosphore est important pour les engrais, les panneaux solaires et les batteries électriques, et jusqu’à récemment, le monde avait des réserves confirmées d’environ 71 milliards de tonnes métriques. Ensuite, Norge Mining, sur la base des informations du Service géologique norvégien, a récemment trouvé 70 milliards de tonnes métriques supplémentaires – juste comme ça.

Et contrairement aux entreprises qui localisent plus de pétrole brut, cette découverte est une excellente nouvelle, sans trop de complications. Il réduit la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations pour des ressources stratégiquement importantes ; cela devrait aider le prix des engrais à rester bas, mettant moins de pression sur les prix alimentaires ; et cela devrait signifier que les fabricants de batteries et de panneaux solaires peuvent plus facilement planifier un accès continu aux ressources dont ils ont besoin. (Pour les États-Unis, cela aide que la découverte ait été faite dans un pays ami.) C’est aussi juste un rappel que nous devrions utiliser une compréhension nuancée de ce que signifie être « projeté à court » sur une ressource.

Le monde suffit

La planète a des limites physiques finies qu’il est important de garder à l’esprit. Mais ces limites physiques finies sont souvent assez énormes – nous vivons sur un très gros morceau de roche ! Le plus souvent, les facteurs limitant notre accès aux ressources ne sont pas la ressource elle-même, mais plutôt notre technologie d’arpentage et notre technologie d’extraction.

Au lieu de vivre dans un jeu de moralité où nous manquons bêtement d’une ressource que nous traitions comme infinie, nous vivons dans un monde plus compliqué où plus d’investissements et de développement peuvent garantir plus de ressources, mais où nous devons également réfléchir à quand cela vaut la peine les gouvernements qui font ces investissements dans les ressources.

La combustion du pétrole a toutes les conséquences catastrophiques pour le monde que nous pensions. Mais nous n’allons pas « en manquer » – nous devrons délibérément remplacer le pétrole par des sources d’énergie plus propres en tant que choix politique.

Et les pénuries prévues de ressources comme le phosphore ne sont pas une raison de prétendre que la planète ne peut pas maintenir sa population actuelle ou son niveau de richesse actuel et doit se résigner à un avenir appauvri – c’est une raison d’aller chercher plus de phosphore. Au lieu de dire que l’accès limité aux engrais est une « frontière planétaire » que nous devons respecter en appauvrissant les gens, nous pouvons garder à l’esprit que l’accès limité aux engrais est un choix politique.

Je dis à peine que nous devrions toujours choisir la politique de plus d’exploitation minière et de prospection – cela dépend de ce que nous exploitons et prospectons – mais je remarque parfois une impulsion à prétendre que ce n’est pas du tout un choix politique, juste une loi inévitable de la nature, et je pense qu’il est important de s’approprier les forces économiques qui régissent l’accès aux ressources dans notre monde.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect.