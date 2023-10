Qu’est-ce que le passage de Rafah et pourquoi est-il la bouée de sauvetage de Gaza ?

Les Palestiniens se sont rassemblés au poste frontière de Rafah avec l’Égypte, dans le sud de la bande de Gaza, dans l’espoir de partir avant une offensive terrestre israélienne attendue.

Les médias américains ont rapporté qu’il serait ouvert au départ des binationaux et à l’entrée de l’aide humanitaire, sans donner de dates.

Le point de passage est toutefois resté fermé lundi après-midi.

Qu’est-ce que le passage de Rafah ?

C’est le poste de sortie le plus au sud de Gaza et borde la péninsule égyptienne du Sinaï.

Il n’y a que deux autres postes frontaliers depuis et vers la bande de Gaza : Erez, un passage pour les personnes avec Israël dans le nord de Gaza, et Kerem Shalom, un carrefour de marchandises uniquement commerciales avec Israël dans le sud de Gaza. Les deux sont fermés.

Pourquoi est-ce important maintenant ?

Des hommes armés du groupe militant palestinien Hamas, qui gouverne Gaza, ont attaqué le terminal d’Erez le 7 octobre lors d’une attaque sans précédent contre le sud d’Israël qui a tué plus de 1 300 personnes.

Quelques jours plus tard, Israël a déclaré Erez et Kerem Shalom fermés jusqu’à nouvel ordre, laissant la frontière de Rafah comme seule voie d’entrée et de sortie pour les gens.

Rafah est désormais également le seul point de passage de l’aide humanitaire.

La semaine dernière, le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré qu’il dirigeait les vols d’aide internationale à destination de Gaza vers l’aéroport d’El-Arish, dans le nord du Sinaï, et des dizaines de camions transportant du carburant et des biens humanitaires sont garés du côté égyptien du terminal de Rafah.

Que se passe-t-il au passage à niveau ?

Des informations contradictoires ont circulé sur la situation à Rafah. Le Hamas et l’Egypte contrôlent qui peut passer, mais les opérations ont été perturbées depuis qu’Israël a commencé à mener des vagues de frappes aériennes sur Gaza en représailles à l’attaque du Hamas.

Les médias égyptiens ont déclaré que le passage avait été fermé à la suite de trois frappes israéliennes les 9 et 10 octobre, qui auraient fait des blessés du côté égyptien et palestinien de la frontière.

Le 12 octobre, le gouvernement égyptien a demandé à Israël de cesser ses frappes près du poste frontière de Rafah afin que celui-ci puisse servir de « bouée de sauvetage » pour la population de Gaza, et a clairement indiqué qu’il n’ouvrirait pas le passage tant qu’il n’y aurait pas de garanties quant à la sécurité. de son personnel.

Les pays occidentaux s’impliquent également pour tenter d’assurer un passage sûr via Rafah aux détenteurs de passeports étrangers à Gaza et à l’aide humanitaire.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, et son homologue américain, Antony Blinken, ont tous deux déclaré qu’ils travaillaient avec Israël, l’Égypte et « d’autres voix politiques de premier plan dans la région » pour rouvrir le passage.

La semaine dernière, un porte-parole du Département d’État américain a déclaré que les citoyens américains avaient été invités à se diriger vers Rafah car « il pourrait y avoir très peu de préavis si le terminal s’ouvrait et il pourrait n’ouvrir que pour une durée limitée ».

Lundi, des foules se sont rassemblées à Rafah suite à des informations selon lesquelles le passage serait temporairement rouvert pendant un bref cessez-le-feu, mais Israël et le Hamas ont rapidement démenti cette information.

Pourquoi les passages à niveau sont-ils fermés ?

Israël et l’Égypte ont restreint la circulation des biens et des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007. Les deux pays affirment que leur blocus est nécessaire pour des raisons de sécurité.

Dans le cadre de sa réponse à l’attaque meurtrière du Hamas, le ministre israélien de la Défense a ordonné un « siège complet » de Gaza le 9 octobre, ajoutant : « Il n’y aura pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé.

Et même si l’Égypte semble prête à rouvrir le passage de Rafah pour permettre la sortie des détenteurs de passeports étrangers et l’entrée de l’aide humanitaire, elle craint un afflux massif de réfugiés palestiniens fuyant la guerre.

Le président égyptien a averti le 12 octobre qu’un exode de Gaza risquait de « liquider » la cause palestinienne et a appelé les Palestiniens à « rester fidèles à leur terre ».

Il s’inquiète également de la possibilité d’une entrée de militants islamistes dans le pays, après avoir été confronté à une insurrection jihadiste dans le Sinaï pendant près d’une décennie.

Comment le passage de Rafah est-il normalement utilisé ?

Il n’est pas facile pour les Palestiniens de quitter Gaza via Rafah. Les Palestiniens souhaitant utiliser le passage doivent s’inscrire auprès des autorités palestiniennes locales deux à quatre semaines à l’avance et peuvent être refusés par les autorités palestiniennes ou égyptiennes sans aucun avertissement ni explication.

Selon l’ONU, en août 2023, les autorités égyptiennes ont autorisé 19 608 sorties de Gaza et refusé l’entrée à 314 personnes.

