Qu’est-ce que le par, le coût du jeu, le tableau de bord, les majors, plus

En regardant le tableau de bord du Oak Hill Country Club, le coût du parcours, son historique de championnat majeur et plus encore pour le championnat PGA 2023.

Pour la quatrième fois dans l’histoire du championnat PGA, la PGA of America a sélectionné Oak Hill Country Club pour accueillir son tournoi phare en 2023, le deuxième tournoi majeur de l’année. C’est l’East Course, l’un des deux de la propriété, pour être exact, que les meilleurs golfeurs du monde s’attaqueront pour tenter de hisser le Trophée Wanamaker.

Ce qui est intéressant, cependant, c’est que le parcours conçu à l’origine par Donald Ross et ouvert pour la première fois en 1924 a été entièrement refait à partir de 2019 pour restaurer le parcours, y compris un projet massif d’abattage d’arbres tout en en faisant un test plus difficile pour le jeu moderne. Le championnat PGA 2023 est le grand début de la refonte, le premier tournoi majeur joué sur le site depuis.

Alors, qu’avons-nous en réserve à Oak Hill pour le championnat PGA ? Décomposons le par du parcours Est, jetons un coup d’œil au tableau de bord, calculons le coût du jeu et bien plus encore pour le joyau de la banlieue de Rochester, NY.

Championnat PGA : Quel est le par au Oak Hill Country Club ?

S’adressant au test que le parcours promet de fournir pour le championnat PGA 2023, Oak Hill est un parcours Par 70 malgré une mesure de 7 394 mètres. Il s’agit d’une configuration standard pour un Par 70 avec deux Par 3 et un Par 5 sur chacun des neuf premiers et derniers trous de la carte. Lorsque vous tenez compte de certains des fairways étroits, des bunkers désagréables et des greens en pente, le parcours est est un ours absolu à affronter.

Tableau de bord Oak Hill Country Club: noms des trous, métrages, par pour le championnat PGA

Jetons un coup d’œil au tableau de bord du parcours Est avec les trous et les métrages du Oak Hill Country Club rénové et renouvelé pour le championnat PGA 2023.

Trou n°1 – « Le défi » : Par 4, 460 verges

Par 4, 460 verges Trou n°2 – « Breather » : Normale 4, 405 verges

Normale 4, 405 verges Trou n°3 – « Vista » : Par 3, 230 verges

Par 3, 230 verges Trou n° 4 – « The High and Mighty » : Par 5, 615 verges

Par 5, 615 verges Trou n°5 – « Little Poison » : Par 3, 180 verges

Par 3, 180 verges Trou n° 6 – « Double Trouble » : Normale 4, 503 verges

Normale 4, 503 verges Trou n° 7 – « Creek’s Elbow » : Normale 4, 461 verges

Normale 4, 461 verges Trou n° 8 – « Wayside » : Normale 4, 429 verges

Normale 4, 429 verges Trou n° 9 – « Needle’s Eye » : Normale 4, 482 verges

Normale 4, 482 verges Trou n°10 – « Council Grove » : Par 4, 430 verges

Par 4, 430 verges Trou n°11 – « Creekside » : Normale 3, 245 verges

Normale 3, 245 verges Trou n° 12 – « Chêne penché » : Par 4, 399 verges

Par 4, 399 verges Trou n°13 – « Hill of Fame » : Par 5, 623 verges

Par 5, 623 verges Trou n°14 – « Bunker Hill » : Par 4, 320 verges

Par 4, 320 verges Trou n°15 – « Le Plateau » : Par 3, 155 verges

Par 3, 155 verges Trou n°16 – « Tout de suite » : Normale 4, 458 verges

Normale 4, 458 verges Trou n° 17 – « Twin Tees » : Par 4, 502 verges

Par 4, 502 verges Trou n° 18 – « Rentrer à la maison » : Normale 4, 497 verges

Comme vous pouvez le voir dans le tracé du Par 70, Oak Hill n’offre pas beaucoup de répit. Et avec la façon dont la PGA of America prévoit de rentrer les quilles pour le championnat en 2023, ce sera un test passionnant et exténuant, même pour les meilleurs joueurs du monde, de tirer bas à Rochester.

Championnat majeur du Oak Hill Country Club, histoire du championnat PGA

Le parcours Est d’Oak Hill est le seul site qui a accueilli le championnat PGA, l’US Open, l’US Amateur, l’US Senior Open, le championnat Senior PGA et la Ryder Cup aux États-Unis. Voici un aperçu de tous les championnats majeurs et grands tournois qui ont été organisés au joyau de Rochester, avec le vainqueur également répertorié.

1949 amateur américain, Charles Coé

Charles Coé 1956 US Open, Cary Middlecoff

Cary Middlecoff 1968 US Open, Lee Trevino

Lee Trevino Championnat PGA 1980, Jack Nicklaus

Jack Nicklaus 1984 US Senior Open, Barbier meunier

Barbier meunier 1989 US Open, Curtis étrange

Curtis étrange Ryder Cup 1995, Europe 14,5-13,5

Europe 14,5-13,5 1998 amateur américain, Hank Kuehne

Hank Kuehne Championnat PGA 2003, Shaun Michel

Shaun Michel Championnat senior PGA 2008, Jay Haas

Jay Haas Championnat PGA 2013, Jason Dufner

Jason Dufner Championnat senior PGA 2019, Ken Tanigawa

Ce qui est intéressant, cependant, c’est que le vaste projet de rénovation et de refonte du parcours devrait en faire un test entièrement différent en 2023 de ce qu’il était dans l’un des autres tournois majeurs précédents qui se sont déroulés sur ce site.

Combien coûte une adhésion au Oak Hill Country Club ?

En tant que country club qui a plus de 100 ans, il ne devrait pas être le moins du monde surprenant que le club historique soit assez cher pour être membre. Il aurait coûté entre 75 000 $ et 100 000 $, tout comme les frais d’initiation, en plus de 10 000 $ à 25 000 $ par an pour une adhésion. C’est un joli centime, bien que les prix varient en fonction de l’âge, de l’emplacement et d’autres facteurs qui pourraient qualifier les membres.

Combien ça coûte de jouer au Oak Hill Country Club ?

Il n’y a pas de mot définitif sur le montant des green fees pour jouer au Oak Hill Country Club, bien qu’il soit mentionné qu’il y a un coût supplémentaire pour les membres et, bien sûr, pour les invités également. En tant que club privé, vous devez être l’invité d’un membre pour jouer au parcours de Rochester si vous n’êtes pas vous-même membre.