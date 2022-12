Qu’est-ce que le panettone et qui le contrôle ? La ruée vers l’or est lancée

A qui appartient le panettone ?

Au cours de la dernière décennie, le classique de Noël a dépassé ses frontières italiennes et a acquis un profil mondial. Comme le cheesecake brûlé basque et les croissants français, le panettone est testé et transformé loin de chez lui, avec de nouvelles saveurs comme le sésame noir, l’Aperol spritz et le cacio e pepe. Il existe des versions japonaises levées avec de la lie de saké et des versions brésiliennes farcies de dulce de leche ; des minis de supermarché qui coûtent 2 $ et des truffés qui rapportent près de 200 $.

Lorsque la norme a été établie, très probablement à Milan au XVe siècle, le panettone était un pain sucré en forme de dôme avec une mie tendre et dorée, parfumée et parsemée de fruits sucrés. Il appartient à la même tradition de vacances luxueuses que le stollen allemand, la chalka polonaise et le gâteau aux fruits britannique : des friandises préparées une fois par an à partir de magasins coûteux de beurre et d’œufs, de farine et de sucre raffinés, d’épices d’Asie et de fruits confits de la Méditerranée. Des morceaux de chocolat ont été ajoutés plus tard, et des ingrédients régionaux comme le citron sur la côte amalfitaine et les noisettes dans le Piémont.

Avec l’unification de l’Italie, le panettone est devenu un symbole national de Noël; les pains enveloppés et rubanés de manière extravagante sont devenus des symboles de statut et des cadeaux populaires. Mais avec l’avènement de la boulangerie commerciale, le produit à l’intérieur des boîtes est devenu de plus en plus sec et au goût plat, avec des ingrédients moins chers comme la courge confite et le lait en poudre.