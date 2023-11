Qu’est-ce que le P-800 Oniks ? Les missiles antinavires du Hezbollah de fabrication russe menacent les États-Unis

La milice libanaise du Hezbollah serait en possession de missiles anti-navires de fabrication russe, après que le chef du groupe, Hassan Nasrallah, a menacé de « réserver quelque chose aux navires américains » opérant dans la région du Moyen-Orient.

Reuters a rapporté mercredi – citant deux sources libanaises anonymes – que la milice alignée sur l’Iran avait ajouté le P-800 Oniks, connu sous sa forme d’exportation sous le nom de Yakhont, à son formidable arsenal de missiles.

“Il y a le Yakhont, et bien sûr il y a d’autres choses en plus”, a déclaré à Reuters une source libanaise anonyme. Un autre a ajouté : « Nous y prêtons évidemment beaucoup d’attention… et nous prenons au sérieux leurs capacités. »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’information de Reuters “est une nouvelle sans aucune confirmation. Nous ne savons pas si elle est vraie ou non”. Il a ajouté : “Nous ne disposons pas de telles informations”. La Russie a déjà vendu le Yakhont à la Syrie, connue pour fournir au Hezbollah toute une gamme d’armes.

Le Hezbollah n’a jamais admis posséder le Yakhont, Nasrallah et ses hauts responsables gardant de près toute information détaillée sur l’arsenal de missiles du groupe. On pense que les capacités du Hezbollah se sont considérablement développées depuis sa guerre de 2006 contre Israël. Semaine d’actualités a contacté un porte-parole du Hezbollah via WhatsApp pour demander des commentaires.

Le Yakhont a une portée d’environ 186 milles et peut transporter soit une ogive explosive puissante de 440 livres, soit une ogive semi-perforante de 550 livres. Long de près de 30 pieds, le missile vole à des vitesses allant jusqu’à environ 1 900 milles par heure, ce qui le rend supersonique.

Cette arme a été utilisée par les forces russes lors de l’intervention de Moscou dans la guerre civile syrienne et lors de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Mohanad Hage Ali, directeur adjoint de la recherche au Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, a déclaré : Semaine d’actualités qu’une attaque imminente du Hezbollah contre les actifs américains est peu probable.

“Je doute fortement que le Hezbollah attaque directement la marine américaine pour une multitude de raisons, à moins que les États-Unis ne soient directement impliqués dans la guerre contre l’organisation”, a-t-il déclaré. Ceci, a-t-il ajouté, est « un long chemin » compte tenu de la pression américaine croissante sur Israël pour qu’il fasse preuve de retenue à Gaza.

“Je pense que l’organisation est maintenant dans une phase dans laquelle elle est engagée dans une escalade étape par étape contre les Israéliens, essayant d’engager autant de forces et de capacités israéliennes que possible pour soutenir le Hamas”, a déclaré Ali.

« Alors qu’Israël se rapproche de l’occupation du nord de la bande de Gaza et le coupe de la partie sud – et qu’il avance également vers certaines parties du sud de la bande de Gaza et poursuit ses frappes aériennes là-bas – nous pourrions assister à une escalade de la part du Hezbollah et de ses alliés pour tenter de et empêcher Israël de coincer davantage le Hamas. »

Une telle escalade serait en partie le reflet de la résistance commune des deux groupes contre Israël, a déclaré Ali, mais aussi de considérations plus individualistes.

“La doctrine israélienne a changé”, a-t-il expliqué. “Il n’est plus permis de restreindre et d’essayer de limiter le potentiel d’un conflit plus large. Il réfléchit également davantage aux mesures préventives qu’il pourrait prendre pour éliminer toute menace extérieure du Hamas ou du Hezbollah.

“À un moment donné, une fois ce conflit terminé, Israël pourrait faire volte-face et tenter de faire face à la menace du Hezbollah”, a déclaré Ali. Au sein du Hezbollah, « je pense qu’il existe une compréhension de ce qui est le cas », a-t-il ajouté, ce qui pourrait inciter le groupe à rechercher « un moment peu pratique pour qu’Israël s’engage sur le front nord ».

L’arsenal de missiles du Hezbollah sera son pilier dans toute confrontation future avec Israël ou ses alliés étrangers, y compris les États-Unis.

Le mois dernier, l’analyste politique libanais Nasser Qandil, considéré comme proche du Hezbollah, a déclaré sur sa chaîne YouTube que le Yakhont était « le prix le plus important » de l’implication du groupe en Syrie, où il s’est révélé influent pour soutenir le président Bachar al-Assad. dictature assiégée aux côtés de la Russie et de l’Iran.

“Le Hezbollah est préparé et prêt”, a déclaré Qandil, cité par Reuters, soulignant que le Yakhont pouvait être utilisé contre les navires américains opérant dans la région. Les États-Unis ont déployé deux groupes de porte-avions et un sous-marin lance-missiles à propulsion nucléaire dans la région du Moyen-Orient ces dernières semaines, au milieu de la confrontation entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et des escarmouches en cours avec le Hezbollah.

La base de données sur les menaces de missiles du Centre d’études stratégiques et internationales a rapporté que les États-Unis avaient suggéré que le Hezbollah avait acquis 12 systèmes Yakhont en Syrie avant janvier 2016. Cependant, il a ajouté que le Hezbollah ne serait pas en mesure de tirer ces missiles sans l’intervention iranienne et militaire. /ou soutien syrien.

“Israël considère le Yakhont comme l’une des principales menaces auxquelles il est confronté de la part du Hezbollah, car le missile menace la navigation le long de l’ensemble du littoral israélien et pourrait compliquer tout éventuel blocus du Liban”, a indiqué le site Missile Threat.

Le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI) a déclaré Semaine d’actualités de la menace posée par l’arsenal de missiles du Hezbollah : “Étant donné que Tsahal se concentre actuellement sur l’élimination de la menace de l’organisation terroriste Hamas, des questions de ce type seront examinées ultérieurement.”

