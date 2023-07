Qu’est-ce que le NIMBYisme et comment affecte-t-il le nombre de logements construits ?

Une crise du logement est bien amorcée au Canada, et les experts disent que le problème n’est qu’aggravé par les résidents qui s’opposent aux nouveaux développements domiciliaires.

Alors que le sentiment, communément appelé Not In My Backyard (NIMBY), existait bien avant que la pénurie de logements ne se produise, les experts disent qu’il est plus important que jamais de le contrer.

Pourquoi le nimbyisme existe-t-il ?

Les résidents passionnés par leurs communautés veulent avoir leur mot à dire sur ce qui est construit et où, a déclaré Geoff Kettel, président de la Fédération des quartiers urbains, une coalition ontarienne d’associations de résidents.

Les préoccupations vont d’un développement de condos projetant une ombre sur les propriétés existantes à la capacité ou non des hôpitaux, des écoles et d’autres services locaux à suivre la croissance de la population locale, a-t-il déclaré. Mais les exprimer, souvent par le biais de consultations publiques, comporte le risque d’être qualifié de NIMBY, ce que Kettel a qualifié de « péjoratif ».

« Nous sommes des citoyens ordinaires », a déclaré Kettel. « Tout le monde a le droit de s’exprimer et de faire partie de la communauté. »

REGARDER | Qui s’enrichit et qui est exclu, sans endroit sûr où se sentir chez soi ? Derrière des portes closes : la crise de la location au Canada Nous enquêtons sur l’impact de la crise actuelle du logement sur les Canadiens à faible revenu et révélons qui est exclu sans endroit sûr où se sentir chez soi.

Les associations de résidents ne veulent pas arrêter complètement le développement, a déclaré Kettel, ajoutant que beaucoup veulent aider à « modérer » la croissance et encourager les nouveaux projets à s’aligner sur le caractère local du quartier.

Le sentiment NIMBY est particulièrement orienté vers projets de logements abordables proposés dans les quartiers existants, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Leslie Evans, directrice exécutive de la Fédération des communautés de Calgary, une organisation faîtière de plus de 100 associations communautaires, affirme que les développements de logements abordables font souvent craindre une augmentation du taux de criminalité et une baisse de la valeur des propriétés parmi les habitants, ce qui n’a pas été prouvé.

Et même s’il y aura toujours des gens qui seront « coincés » avec les opinions de NIMBY, ils sont une minorité, a-t-elle dit, ajoutant que la plupart des résidents deviennent souvent plus ouverts au développement après avoir appris comment cela profite à la communauté.

« Les étiqueter NIMBY est un bon moyen de renvoyer les personnes qui peuvent ou non avoir des inquiétudes légitimes », a déclaré Evans.

« Cela tient en grande partie au fait qu’ils ne comprennent pas nécessairement ce que c’est et comment construire de grandes communautés. Pour construire de grandes communautés, nous avons besoin d’une diversité de personnes et de logements. »

Quelle est la prévalence du problème ?

Jim Dunn, directeur du réseau universitaire indépendant Canadian Housing Evidence Collaborative, dit qu’il est difficile de quantifier le nombre d’unités de logement potentielles qui auraient pu être construites mais qui ne l’ont pas été à cause du sentiment NIMBY.

Mais les gens peuvent consulter les cartes d’utilisation des terres municipales pour avoir une idée de la façon dont les quartiers ont été autorisés à se développer au fil du temps, a déclaré Dunn, soulignant la «ceinture jaune» de Toronto.

De vastes étendues des zones résidentielles de la ville, représentées en jaune, étaient historiquement zonées strictement pour les maisons individuelles ou jumelées. Cela a changé cette année après que le conseil municipal a voté pour autoriser le développement de multiplexes de deux, trois et quatre unités partout.

« Une grande partie du nimbyisme était en fait inscrite dans la législation sur le zonage », a déclaré Dunn, ajoutant que les politiciens locaux sont mis dans une « impasse » devant choisir entre soutenir les électeurs indignés et augmenter l’offre de logements.

Les zones ombrées en jaune sur la carte d’utilisation des sols de la ville de Toronto indiquent les terrains destinés à un usage résidentiel. Ces zones étaient historiquement désignées pour le développement de maisons individuelles unifamiliales jusqu’à ces derniers mois, lorsque les multiplex sont devenus autorisés dans toute la ville. (Plan officiel de la ville de Toronto)

Des données récentes montrent que les gens ressentent et voient les effets de la législation et du sentiment NIMBY.

Selon un Sondage de novembre commandé par l’organisme à but non lucratif Habitat pour l’humanité Canada, 54 % des Canadiens estiment que le sentiment NIMBY est l’un des principaux obstacles à l’offre de logements abordables dans les quartiers, près de trois sur quatre s’accordant à dire que les gens s’inquiètent de l’impact des logements abordables sur la valeur de leur propriété et sur leur quartier.

« C’est en fait un très gros problème, et c’est un problème dans toutes les communautés canadiennes », a déclaré Julia Deans, présidente et chef de la direction de l’organisme à but non lucratif. Habitat pour l’humanité Canada aide les familles à faible revenu à accéder à un logement abordable.

Kevin Lee, PDG de l’Association canadienne des constructeurs d’habitations, a déclaré que malgré «l’appétit» existant pour construire davantage dans les quartiers existants, le nimbyisme décourage les promoteurs d’essayer de construire. Dans de nombreux cas, l’opposition locale aux lotissements peut « retarder et parfois complètement faire dérailler des projets ».

« Vous allez avoir tellement d’opposition que cela n’en vaut tout simplement pas la peine », a déclaré Lee.

Qui le problème affecte-t-il ?

La SCHL affirme que certains Canadiens n’ont pas les moyens d’accéder au marché du logement, ce qui est particulièrement plus fréquent dans certains groupes, comme les personnes handicapées. Les dernières données du gouvernement fédéral montrent que plus de 250 000 personnes sont sur des listes d’attente pour un logement abordable à travers le pays.

Peter Waldkirch, directeur du groupe de défense du logement Abundant Housing Vancouver, affirme que les personnes les plus touchées et les plus expulsées à cause du nimbyisme sont celles qui n’ont pas de «pouvoir» dans la société, comme les personnes à faible revenu, les immigrants et les jeunes.

En revanche, a-t-il dit, ceux qui ont des vues NIMBY ont souvent plus de richesse, de pouvoir et de ressources pour défendre leurs besoins par rapport à la population générale et à ceux qui cherchent à emménager dans des lotissements de logements abordables.

Mais leur plaidoyer peut aider à conduire le même système à vider leurs quartiers et leurs entreprises et à empêcher leurs enfants et petits-enfants de devenir propriétaires, a-t-il déclaré.

« Je pense que beaucoup de NIMBY ne réalisent pas le mal qu’ils causent. »

La SCHL a déclaré qu’au rythme actuel de la construction, Le Canada manque toujours d’offre de logements. Il prévoit que près de 2,3 millions d’unités de logement seront ajoutées au marché d’ici 2030, ce qui portera le parc de logements total du pays à 19 millions – mais il manque 3,5 millions d’unités pour atteindre « l’abordabilité du logement pour tous les habitants du Canada ».

Et lorsque des logements sont construits, Waldkirch a déclaré qu’ils sont plus éloignés des villes et de leurs centres-villes et dans les « parties les moins souhaitables », loin des emplois et des commodités, ce qui a un impact sur la communauté bien au-delà du logement.

« C’est mauvais pour l’abordabilité, c’est mauvais pour l’environnement et c’est mauvais pour l’économie », a déclaré Waldkirch.

Comment le contrer ?

Deans dit qu’Habitat pour l’humanité a utilisé différentes méthodes pour embarquer les communautés dans des projets de logements abordables.

À Calgary, la section locale a envoyé des lettres personnalisées de familles emménageant dans de nouveaux immeubles de logements abordables aux résidents locaux, a-t-elle déclaré. À Winnipeg, la succursale fait du porte-à-porte, organise des réunions publiques avec les résidents et les conseillers locaux et invite les voisins à aider à construire les unités de logement que les nouvelles familles habiteront.

« Cela leur donne aussi un investissement dans cette maison », a déclaré Deans. « Parfois, les communautés ont besoin qu’on leur rappelle quelles pourraient être leurs priorités. »

Des constructeurs bénévoles d’Habitat pour l’humanité Canada aident à construire des maisons communautaires dans le cadre du Jimmy & Rosalynn Carter Work Project à Winnipeg en 2017. (Soumis par Habitat pour l’humanité Canada)

Dunn dit que la montée des groupes pro-logement et l’assouplissement des restrictions locales sur les zones terrestres peuvent être un signe que le sentiment NIMBY devient moins courant. Mais pour maintenir l’élan, il suggère de donner aux gens moins de « recours » dans la législation pour s’opposer aux développements et de faciliter le financement et la construction de nouveaux développements, comme les multiplex de Toronto.

« Il y aura des améliorations, mais il reste encore des obstacles à surmonter », a déclaré Dunn.

C’est pourquoi Waldkirch dit qu’il est important que les voisins qui disent « oui » au développement soutiennent publiquement de nouveaux projets de logement. C’est particulièrement le cas des locataires et des jeunes, qui, selon lui, ont été « extrêmement sous-représentés » dans les élections municipales et dans les processus de planification du logement.

« Fiancez-vous. Présentez-vous et dites » oui « au logement », a déclaré Walkirch.

« Il est facile pour les gens de se présenter et de dire » non « au logement, et c’est ainsi depuis des décennies. »

Lee dit qu’à ce stade de la pénurie de logements, davantage d’unités de logement de tous types sont nécessaires partout, pas seulement à certains endroits, ajoutant que c’est pourquoi les constructeurs, les municipalités et les provinces doivent s’engager à réduire le nimbyisme et « construire intelligemment vers le haut, vers l’intérieur et vers l’extérieur ».

« Il ne s’agit certainement pas de construire tout un tas de tours. Il ne s’agit pas non plus de construire une tonne de maisons unifamiliales à perte de vue », a déclaré Lee.

« C’est trouver cet équilibre heureux. »