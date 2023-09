Qu’est-ce que le mouvement Khalistan ? Quel est le lien avec les tensions entre l’Inde et le Canada ? | Actualités infographiques

Une querelle entre l’Inde et le Canada autour de l’indépendance sikh, communément appelée le mouvement Khalistan, continue de provoquer des tensions.

La semaine dernière, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a accusé l’Inde de jouer un rôle dans l’assassinat du leader séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar, abattu en juin dans l’État de Colombie-Britannique.

Le gouvernement indien a qualifié les allégations d’Ottawa d’« absurdes ».

Dans cette série d’infographies, Al Jazeera se penche sur le mouvement et ses origines.

Qu’est-ce que le mouvement Khalistan ?

Khalistan est le nom de l’État proposé envisagé par certains Sikhs, incorporant l’État indien du Pendjab ainsi que d’autres régions de langue punjabi du nord de l’Inde pour établir une nation sikh.

Le mouvement de libération ethno-religieux a gagné du terrain dans les années 1970 et au début des années 1980 en Inde. Ce phénomène s’est ensuite éteint, mais a pris de l’ampleur au sein de la diaspora sikh ces dernières années.

À quoi ressemblerait le Khalistan ?

Il existe des divisions parmi les partisans du Khalistan sur les frontières d’un État sikh souverain, mais la plupart conviennent que cela engloberait l’État du Pendjab en Inde.

La région historique du Pendjab est située dans la partie nord du sous-continent indien et comprend l’est du Pakistan actuel et le nord-ouest de l’Inde. En Inde, cela comprend des villes comme Ludhiana, Amritsar, Chandigarh et Jalandhar ; et Lahore, Faisalabad, Nankana Sahib, Rawalpindi et Multan au Pakistan.

Certains partisans du Khalistan ont appelé à l’incorporation de la partie pakistanaise du Pendjab, tandis que d’autres groupes soutiennent que certaines régions de l’Haryana et de l’Himachal Pradesh, États entourant le Pendjab indien, devraient également faire partie de la nation proposée.

Combien y a-t-il de sikhs en Inde aujourd’hui ?

Selon le recensement indien de 2011, le dernier à avoir eu lieu, il y avait environ 20,8 millions de sikhs, soit 1,7 % de la population du pays au moment du recensement.

La majorité des Sikhs, environ 16 millions au moment du recensement, vivent dans l’État du Pendjab, au nord du pays, où ils représentent environ 58 pour cent de la population de l’État.

Quelle est l’histoire du mouvement Khalistan ?

La notion de Khalistan est enracinée dans le sikhisme, une foi apparue au XVe siècle, lorsque le nord de l’Inde était sous la domination moghole.

Dirigée par Guru Gobind Singh, la foi a été refondue en 1699 sous Khalsa, un mot dérivé de l’arabe signifiant pur, pour incorporer une vision politique visant à protéger les sikhs et les autres religions de la persécution religieuse et à établir un régime sikh.

À la suite de la partition du sous-continent indien en 1947, le mouvement Punjabi Suba a émergé, appelant à la création d’un État sikh autonome parlant le pendjabi.

En 1952, Jawaharlal Nehru, alors Premier ministre indien, a déclaré qu’il supprimerait la demande d’un État parlant le pendjabi, ce qui a conduit à des divisions entre sikhs et hindous.

Finalement, en 1966, l’État du Pendjab a été créé avec Chandigarh comme capitale.

Dans les années 1970 et 1980, le mouvement Khalistan a réapparu parmi les sikhs en Inde et dans la diaspora. Sous l’impulsion du chef rebelle sikh Jarnail Singh Bhindranwale, le mouvement s’est transformé en rébellion armée.

La rébellion a duré plus d’une décennie et a été réprimée par une violente répression de la part du gouvernement indien, au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées, dont d’éminents dirigeants sikhs.

En 1984, les forces indiennes ont pris d’assaut le Temple d’Or, le lieu le plus sacré du sikhisme, à Amritsar, au Pendjab, pour débusquer les séparatistes qui y avaient trouvé refuge. L’opération a tué environ 400 personnes, selon les chiffres officiels du gouvernement indien, mais des groupes sikhs affirment que des milliers de personnes ont été tuées.

Parmi les morts figuraient Bhindranwale, que le gouvernement indien accusait de diriger la rébellion armée.

Le 31 octobre 1984, Indira Gandhi, alors Premier ministre, qui avait ordonné l’attaque du temple, fut assassinée par deux de ses gardes du corps sikhs.

Sa mort a déclenché une série d’émeutes anti-sikhs, au cours desquelles des foules hindoues se sont rendues de maison en maison dans le nord de l’Inde, en particulier à New Delhi, arrachant les Sikhs de leurs maisons, en tuant beaucoup d’entre eux et en brûlant vifs d’autres.

L’année suivante, le 23 juin 1985, une bombe explosait sur le vol 182 d’Air India au-dessus de l’océan Atlantique, tuant les 329 personnes à bord.

Une enquête sur l’attentat à la bombe a révélé qu’il avait été orchestré par des combattants sikhs basés au Canada pour se venger de l’opération du Temple d’Or.

Où en est le mouvement Khalistan aujourd’hui ?

Le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi a intensifié ses poursuites contre les séparatistes sikhs et arrêté des dizaines de dirigeants de divers groupes prétendument liés au mouvement.

Hartosh Bal, rédacteur en chef du magazine The Caravan en Inde, a déclaré à Al Jazeera que le mouvement séparatiste sikh était inexistant depuis des décennies en Inde.

« Le mouvement du Khalistan a une longue histoire et, dans les années 1980, il y a eu un violent mouvement militaire sur le sol indien. Mais depuis – du moins en Inde, dans l’État du Pendjab, où les sikhs sont majoritaires – le mouvement Khalistan est quasiment inexistant, ne bénéficie d’aucun soutien politique et connaît des hauts et des bas en fonction de l’attention que le gouvernement indien lui porte. ça », a déclaré Bal.

« Mais le gouvernement Modi n’a cessé d’exagérer la menace khalistanaise contre l’Inde. Je pense, encore une fois, parce que cela leur convient, au niveau national, de parler des menaces à la sécurité de la nation indienne, plutôt que de la mesure réelle de la menace sur le terrain provenant du mouvement.

Le mouvement Khalistan a bénéficié d’un certain soutien au sein des communautés sikhs de la diaspora, notamment au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie.

Où se trouvent les plus grandes populations de la diaspora sikh ?

Il y aurait environ 26 millions de Sikhs dans le monde, selon la London School of Economics. (LSE). Le Canada possède la plus grande communauté sikh en dehors de l’Inde, avec environ 770 000 personnes ayant déclaré leur religion comme sikh lors du recensement de 2021.

Selon le recensement de 2021 en Angleterre et au Pays de Galles, environ 524 000 sikhs vivent dans les deux pays. Environ 210 000 personnes vivent en Australie, selon son recensement de 2021.

Même si le recensement américain ne prend pas en compte la religion, on estime qu’il y a entre 200 000 et 500 000 sikhs dans le pays.

Au cours des trois dernières années, Sikhs for Justice (SFJ) a organisé des référendums non officiels sur la création du Khalistan dans un certain nombre de pays. En Australie, le vote, organisé en janvier, a donné lieu à des affrontements entre partisans du Khalistan et hindous.

Les Sikhs pour la justice ont publié une carte de leur vision de ce que le Khalistan – une patrie sikh libre en Inde – impliquerait. Le groupe organise un référendum non contraignant pour évaluer le soutien au Khalistan qui débute la semaine prochaine (31 octobre) à Londres, au Queen Elizabeth Centre. pic.twitter.com/DmPUHESBfh – Association SikhPress (@SikhPA) 22 octobre 2021

L’Inde a demandé au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni d’engager des poursuites judiciaires contre les militants sikhs, en particulier au Canada, où les sikhs représentent près de 2 % de la population du pays.

Après l’arrestation d’Amritpal Singh, un leader séparatiste de 30 ans qui avait relancé les appels en faveur du Khalistan, des manifestants à Londres ont arraché le drapeau indien du haut-commissariat et brisé les fenêtres du bâtiment.

New Delhi a également accusé les partisans du Khalistan d’avoir attaqué le Haut-commissariat indien à Ottawa et ses autres bureaux plus tôt cette année, ainsi que d’avoir vandalisé des temples hindous.

Quels militants éminents du Khalistan ont été tués récemment ?

Hardeep Singh Nijjar

Le 18 juin, Hardeep Singh Nijjar, 45 ans, a été abattu devant un gurdwara sikh à Surrey, une banlieue de Vancouver à forte population sikh, trois ans après que l’Inde l’ait désigné comme « terroriste ».

Nijjar a soutenu la revendication d’une patrie sikh et aurait organisé un référendum non officiel en Inde pour une nation sikh indépendante au moment de sa mort.

Nijjar est né en 1977 dans le district de Jalandhar, au Pendjab, et a déménagé au Canada en 1997. Il a d’abord été associé au groupe séparatiste sikh Babbar Khalsa International (BKI), selon l’Agence nationale d’enquête antiterroriste indienne.

New Delhi a classé BKI parmi les « organisations terroristes » et affirme qu’elle est financée par l’agence d’espionnage pakistanaise Inter-Services Intelligence (ISI), une accusation qu’Islamabad nie.

Avtar Singh Khanda

En juin, Avtar Singh Khanda, 35 ans, chef présumé de la Force de libération du Khalistan et assistant d’Amritpal Singh, est décédé au Royaume-Uni des suites d’un diagnostic de cancer en phase terminale. Mais les circonstances de sa mort ont été qualifiées de « mystérieuses », certains attribuant sa mort à un empoisonnement.

Ses funérailles ont réuni des milliers de personnes. Cependant, sa mère et sa sœur vivant en Inde se sont vu refuser des visas pour assister aux funérailles par le ministère de l’Intérieur britannique.

Paramjit Singh Panjwar

Paramjit Singh Panjwar, 63 ans, était le chef présumé de la Khalistan Commando Force (KCF), une organisation armée sikh Khalistani opérant au Pendjab.

Panjwar a été abattu à Lahore, au Pakistan, par deux hommes armés non identifiés en mai de cette année.

Panjwar a joué un rôle important dans la rébellion sikh en Inde dans les années 80 et 90. Il était connu pour son implication dans de nombreux actes de violence politique, le gouvernement indien déployant de nombreux efforts pour le capturer.

Harmeet Singh

En janvier 2020, le chef présumé de la Force de libération du Khalistan (KLF), Harmeet Singh, 38 ans, a été tué près de Lahore, au Pakistan.

Il a été remplacé par Avtar Singh Khanda, qui a pris la tête du KLF en 2020, selon les informations. Singh a été accusé de meurtres en Inde et d’entraînement de combattants pour le mouvement Khalistan.

Comment cette dispute affecte-t-elle les relations entre le Canada et l’Inde ?

À la suite des affirmations de Trudeau selon lesquelles l’Inde avait joué un rôle dans le meurtre de Nijjar, les tensions entre le Canada et l’Inde se sont intensifiées.

L’Inde a suspendu la délivrance de visas aux citoyens canadiens au milieu de l’escalade, invoquant des « menaces à la sécurité » perturbant le travail dans ses missions au Canada. En outre, dans une démarche de représailles, l’Inde a expulsé l’un des plus hauts diplomates canadiens la semaine dernière après que le ministre canadien des Affaires étrangères a expulsé Pavan Kumar Rai, le plus haut responsable de l’agence de renseignement étrangère indienne opérant au Canada.