Qu’est-ce que le mouvement centriste américain No Labels – et aura-t-il un candidat tiers en 2024 ?

Comme ça arrive7:28Qu’est-ce que le mouvement centriste américain No Labels – et aura-t-il un candidat tiers en 2024 ?

Le directeur de No Labels, une organisation politique à but non lucratif basée aux États-Unis, pense que le moment est peut-être venu pour un autre type de candidat à la présidentielle.

L’organisation centriste se présente comme un foyer pour les électeurs qui en ont assez des « extrêmes de gauche et de droite », selon son site Internet. No Labels ne s’est pas encore engagé à présenter un candidat à l’élection présidentielle de 2024, mais le groupe se prépare à cette possibilité, selon Joe Cunningham, ancien membre du Congrès démocrate et directeur national de l’organisation.

Les partisans disent que le mouvement pourrait rapprocher les démocrates et les républicains du centre politique. Les détracteurs disent qu’un tiers pourrait faciliter la victoire de l’ancien président Donald Trump en 2024, s’il redevient le candidat républicain.

Voici une partie de la conversation de Cunningham avec Comme ça arrive hôte Nil Köksal ..

Joe, qu’est-ce qui te fait penser que c’est le bon moment ?

Je paraphraserai Victor Hugo, qui disait : Il n’y a rien de plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue.

Et quand vous prenez du recul et que vous regardez le paysage en ce moment, en 2023, un sondage Gallup qui est sorti a déclaré que près de la moitié des Américains s’identifient comme indépendants, ce qui équivaut à [those who identify as] Démocrates et républicains confondus. [The majority] de l’Amérique ne veut pas voir ce match revanche entre Trump et [Joe] Biden.

Il y a un signal fort envoyé par le peuple américain qu’il veut une autre voix, et qu’il veut un autre choix.

Le directeur de No Labels, Joe Cunningham, a déclaré que la majorité des Américains ne veulent pas voir un autre concours entre le président américain Joe Biden et l’ancien président Donald Trump. (Manuel Balce Ceneta/Associated Press)

À ce stade, No Labels a déclaré qu’il poursuivait un plan pour une éventuelle course présidentielle, mais qu’est-ce qui transformerait cela en un engagement total?

Il y a deux critères à respecter. Premièrement, les principaux candidats présidentiels des deux partis doivent être perçus si défavorablement par la majorité des Américains… Deuxièmement, le ticket que nous avons mis en place doit avoir une voie vers la victoire par le biais du collège électoral.

Si tout d’un coup l’humeur du pays change, où ils veulent un choix binaire, alors nous reculerons. Il n’y a pas de cow-boys ici qui s’acharnent à foncer si ça mène directement à une défaite.

Nous avons publié ce livre intitulé Bon sens. C’est le reflet de la majorité des Américains qui se sentent soit désenchantés, soit chassés par leurs partis politiques et veulent quelque chose de nouveau.

Il y a eu quelques critiques sur Bon sens. Qu’il est trop léger sur les détails spécifiques des solutions que No Labels offrirait, et que les dirigeants de ce groupe ne sont pas nécessairement d’accord sur certains des plus gros problèmes.

C’est très bien. Il y a aussi des choses là-dedans avec lesquelles je suis publiquement en désaccord. Souvent, pendant la campagne électorale, je cite l’ancien maire de New York, Ed Koch, qui a déclaré : « Si vous êtes d’accord avec moi sur sept choses sur 10, je dis, votez pour moi. Et si vous êtes d’accord avec moi sur 10 choses sur 10, je dis voir un psychiatre. »

Cunnigham dit qu’il y a un signal clair envoyé par le peuple américain qu’il veut un autre choix lors du prochain scrutin présidentiel. (Sean Rayford/Getty Images)

Droite. Mais comment mettre en place une plate-forme en tant que parti sans accord sur les plus gros problèmes auxquels les Américains sont confrontés ?

Eh bien, nous ne sommes pas un parti politique. C’est un mouvement. C’est une organisation à but non lucratif. Et je dirais que si un ticket est nominé, ces deux personnes afficheraient leurs propres positions fermes.

Ce qu’est ce livret, n’est qu’un reflet de l’endroit où se trouve la grande majorité des Américains. Et cela montre au pays, et en particulier à nos politiciens, que malgré le caractère controversé de l’immigration, de l’avortement ou des armes à feu [are]il y a beaucoup de choses sur lesquelles la grande majorité des Américains sont d’accord, [like] vérifications universelles des antécédents pour la sécurité des armes à feu.

La députée Annie Kuster a déclaré : « Leur projet d’organiser un ticket tiers en 2024 ouvrira la voie au candidat d’extrême droite le plus extrême pour remporter la Maison Blanche, à savoir l’ancien président Trump. » Comment répondez-vous à cette inquiétude ?

Les gens ont développé des opinions bien arrêtées à ce sujet. Nous n’avons même pas encore décidé de lancer un ticket, [or] qui seraient ces candidats.

Je repousserais l’idée que peu importe le type de candidat que nous nommons, cela aiderait automatiquement Trump, parce que les sondages et les données que nous avons faits et nous avons dépensé beaucoup d’argent et beaucoup de temps à le faire, montrent qu’un tel ticket tirerait uniformément des deux côtés.

Cela ne nous intéresse pas de gâcher une élection. Le peuple ne serait pas impliqué dans cet effort si tel était le cas.

Certains critiques ont déclaré qu’un candidat tiers à la présidentielle pourrait faciliter la réélection de Trump. (Jonathan Ernst/Reuters)

Ce que nous faisons, c’est créer une police d’assurance. Nous avons une éternité d’ici novembre prochain. Les choses pourraient donc changer radicalement dans un sens ou dans un autre. Et nous essayons juste d’être préparés pour cela.

Si vous voyez Trump, cependant, comme un candidat problématique, à quel point craignez-vous de risquer de le faire élire simplement en diffusant ces antennes maintenant ?

Eh bien, je ne le vois pas de cette façon.

J’ai des inquiétudes en tant que démocrate quand je vois des sondages qui font perdre Biden à Trump. Je suppose donc que la même question devrait être posée quant à savoir pourquoi les démocrates présentent un candidat alors que peut-être seulement trois démocrates sur 10 ou quatre sur 10 soutiennent sa réélection.

Et je peux vous dire tout de suite, Nil, je ne serais pas engagé dans quoi que ce soit qui – j’ai voté pour destituer Donald Trump, pour le tenir responsable. Il ne peut pas tenir la Maison Blanche. Et je ne voudrais pas du tout être engagé dans un quelconque effort pour l’aider. Arrêt complet.