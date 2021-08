LES Centers for Disease Control ont décrété un moratoire temporaire sur les expulsions alors que le monde est aux prises avec la dernière souche de coronavirus.

Le moratoire ne devrait durer que deux mois.

Les moratoires sur les expulsions ont expiré en juillet, mais les Centers for Disease Control ont suspendu temporairement

Qu’est-ce que le moratoire sur les expulsions du CDC ?

Le moratoire sur les expulsions temporaires du CDC couvre les comtés connaissant des niveaux « importants » ou « élevés » de propagation du coronavirus.

Une source proche du moratoire a déclaré à CBS qu’il comprend actuellement environ 80 pour cent des comtés américains ou 90 pour cent de la population américaine.

Ce nouveau moratoire sera distinct du précédent qui a expiré le dernier week-end de juillet.

Cet arrêt temporaire des expulsions devrait durer jusqu’au 3 octobre 2021.

La Cour suprême a déterminé que l’administration de Biden ne pouvait pas prolonger le précédent moratoire sur les expulsions par une action de l’exécutif Crédit : Splash

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a parlé à CBS du plan de moratoire des centres, déclarant : « L’émergence de la variante delta a conduit à une accélération rapide de la transmission communautaire aux États-Unis, mettant davantage d’Américains à un risque accru, surtout s’ils ne sont pas vaccinés.

« Ce moratoire est la bonne chose à faire pour garder les gens chez eux et hors des lieux de rassemblement où COVID-19 se propage. »

Qu’a dit l’administration de Joe Biden au sujet du moratoire sur les expulsions ?

La Cour suprême a déterminé que l’administration de Biden ne pouvait pas prolonger le précédent moratoire sur les expulsions par le biais d’une action exécutive.

La Maison Blanche a affirmé qu’elle n’avait pas le pouvoir de prolonger le moratoire après que le Congrès l’a appelée à agir.

L’annonce de la fin du moratoire a été annoncée jeudi 29 juillet, l’administration Biden affirmant vouloir le prolonger en raison de l’augmentation des infections.

L’administration a affirmé que ses mains étaient liées après que la Cour suprême a signalé en juin qu’elle ne serait pas prolongée au-delà de la fin juillet sans action du Congrès.

Certains législateurs démocrates avaient souhaité qu’il soit prolongé jusqu’à la fin de l’année.

« Août va être un mois difficile car de nombreuses personnes seront déplacées de leur foyer », a déclaré Jeffrey Hearne, directeur des contentieux Legal Services of Greater Miami, Inc.

«Ce sera à des chiffres que nous n’avons jamais vus auparavant. Il y a beaucoup de gens qui sont protégés par le… moratoire.

Le président a parlé aux journalistes le 3 août au sujet du nouveau moratoire, déclarant : « Tout appel à un moratoire basé sur la récente décision de la Cour suprême risque de se heurter à des obstacles.

« J’ai indiqué au CDC que j’aimerais examiner d’autres alternatives. »

Combien de personnes ont été expulsées pendant la pandémie ?

Au 5 juillet, environ 3,6 millions de personnes aux États-Unis ont déclaré qu’elles risquaient d’être expulsées au cours des deux prochains mois, selon le Household Pulse Survey du US Census Bureau.

De même, environ 1,75 million de propriétaires – environ 3,5 % de toutes les maisons – sont dans une sorte de plan d’abstention avec leurs banques, selon la Mortgage Bankers Association.

L’administration Biden avait espéré que les montants historiques d’aide au loyer alloués par le Congrès en décembre et mars aideraient à éviter une crise d’expulsion.

Mais jusqu’à présent, seulement environ 3 milliards de dollars du premier morceau de 25 milliards de dollars avaient été distribués jusqu’en juin par les États et les localités.

21,5 milliards de dollars supplémentaires iront aux États-Unis.

La vitesse de décaissement s’est accélérée en juin, mais certains États comme New York ont ​​à peine distribué ; plusieurs autres n’ont approuvé que quelques millions de dollars.

Cependant, les moratoires sur les expulsions resteront en place à New York, New Jersey, Maryland, Illinois, Californie et Washington, DC, jusqu’à leur expiration plus tard cette année.