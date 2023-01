Qu’est-ce que le Mont du Temple et pourquoi la visite d’Itamar Ben Gvir a-t-elle attisé la tension ?

Commentez cette histoire Commentaire

Au début de la semaine, le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale d’extrême droite, Itamar Ben Gvir, a fait exactement le genre de geste que craignaient les détracteurs du nouveau gouvernement : une visite dans un lieu saint sensible de Jérusalem vénéré par les juifs et les musulmans, où même les le moindre changement perçu dans le statu quo pourrait provoquer des tensions qui ont déjà atteint leur paroxysme.

La visite de Ben Gvir dans l’ancien complexe religieux, connu sous le nom de Mont du Temple pour les Juifs et de Noble Sanctuaire pour les Musulmans, a été l’une de ses premières actions en fonction et la première visite de ce type depuis des années par un haut responsable israélien.

Dans une vidéo publiée par Reuters, Ben Gvir, traversant à grands pas le complexe flanqué de sécurité, regarde dans une caméra et invoque un pieu juif dans le site. « Nous ne cédons pas. Nous ne nous rendons pas. Nous ne clignons pas des yeux », dit-il.

Provocateur nationaliste juif avec un penchant pour déclencher des tempêtes médiatiques, Ben Gvir a pris le poste de sécurité nationale la semaine dernière, au sein du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël. Des groupes palestiniens et des nations arabes ont qualifié la visite de Ben Gvir sur le mont du Temple de provocation intentionnelle, augmentant la possibilité de troubles supplémentaires à un moment de tension accrue entre Israéliens et musulmans palestiniens. Il a attiré la condamnation de tout le Moyen-Orient et des États-Unis. Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait discuter de la visite lors d’une session d’urgence jeudi.

Voici ce qu’il faut savoir sur le site.

Quelle est la signification religieuse du site ?



Le complexe a une signification religieuse pour les musulmans, les juifs et les chrétiens.

C’est le site le plus sacré du judaïsme. Les origines historiques du site sont contestées parmi les archéologues, mais dans la tradition juive, une structure religieuse connue sous le nom de Premier Temple a été construite sur la colline sous le règne du roi Salomon au 10ème siècle avant JC Le temple, autour duquel l’ancienne foi juive était centré, et celui qui l’a suivi a été détruit lorsque les empires envahisseurs ont saccagé Jérusalem.

“Pour les Juifs, c’est le lieu le plus sacré de l’histoire juive et symbolise en fait le contact le plus clair entre l’Israël moderne et l’ancien Israël”, a déclaré Amichai Cohen, chercheur principal à l’Institut israélien de la démocratie.

Dans les traditions juives et musulmanes, il est connu comme le lieu où Abraham a offert de sacrifier son fils. Les Juifs, par coutume, prient face à Jérusalem, et en particulier au Mont du Temple, mais ont été largement interdits de prier sur le site lui-même pendant des siècles. Le mur occidental, un mur de soutènement à l’extérieur de l’enceinte d’al-Aqsa, est depuis longtemps vénéré comme point focal de la prière juive sous le site.

Pour les musulmans sunnites, le Noble Sanctuaire est le troisième site le plus sacré, après les mosquées de La Mecque et de Médine en Arabie saoudite. Al-Aqsa est considérée comme le lieu d’où le prophète Mahomet est monté au ciel après avoir effectué un voyage miraculeux d’une nuit de La Mecque à Jérusalem. La mosquée a été construite sur la partie sud de la place au début du 8ème siècle après JC. De l’autre côté de la cour se trouve le Dôme du Rocher, un sanctuaire islamique orné, avec un dôme doré visible dans une grande partie de la ville.

Qui est responsable du complexe ?

Israël a capturé Jérusalem-Est à la Jordanie pendant la guerre arabo-israélienne en 1967. Plus tard, il a déclaré que tout Jérusalem était la capitale d’Israël – une décision non reconnue par la plupart de la communauté internationale. Depuis 1967, une fiducie religieuse connue sous le nom de Waqf gère le complexe d’al-Aqsa. La fiducie est financée et supervisée par la Jordanie, dans un arrangement formalisé dans un traité de paix de 1994 entre Israël et la Jordanie. Israël a l’autorité de sécurité sur le site et y maintient une présence policière.

Les non-musulmans sont autorisés à visiter le site mais ne peuvent pas y prier.

Pourquoi est-il considéré comme un point d’éclair de conflit ?

Le site est au cœur de la lutte entre Israéliens et Palestiniens pour le contrôle de Jérusalem. Le statut de la ville s’est avéré un point de friction dans les efforts visant à trouver une solution à deux États au conflit – les conditions pour lesquelles de nombreux Palestiniens et Israéliens disent n’existent plus sur le terrain – et al-Aqsa est devenue un symbole de la Quête palestinienne d’autodétermination.

La mosquée est « le site religieux le plus important pour les musulmans en Palestine et elle est absolument essentielle à l’identité palestinienne », a déclaré Khaled Elgindy, expert des affaires palestiniennes à l’Institut du Moyen-Orient.

Les violations du délicat statu quo ont été interprétées par de nombreux Palestiniens et musulmans du monde entier comme des actes d’agression. Une visite d’Ariel Sharon, alors chef de l’opposition israélienne, sur le site en 2000 a contribué à déclencher la deuxième Intifada, également connue sous le nom d’Intifada al-Aqsa – un soulèvement palestinien de 4 ans et demi au cours duquel plus de 3 000 Palestiniens et 1 000 Israéliens ont été tués.

Ces dernières années, l’installation par Israël de détecteurs de métaux dans l’enceinte a provoqué une violente réaction en 2017. Ils ont été retirés. Et les membres d’un mouvement nationaliste religieux israélien enhardi se sont de plus en plus aventurés sur la place, souvent rejoints et encouragés par Ben Gvir. La Jordanie a déposé une plainte officielle auprès d’Israël en avril 2021 au sujet de grands groupes de visiteurs juifs violant le statu quo. Le mois suivant, le soutien de Ben Gvir aux colons d’un quartier de Jérusalem-Est a contribué à catalyser une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas, le groupe militant islamiste qui dirige Gaza.

“Chaque fois qu’un ministre ou un membre de la Knesset ou un membre d’un groupe de colons extrémiste monte dans l’enceinte d’al-Aqsa, ils érodent le statu quo”, a déclaré Elgindy.

Des groupes de défense des droits affirment que les forces de sécurité israéliennes ne tardent pas à prendre d’assaut le site et à tirer des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur les manifestants.

L’Autorité palestinienne a averti que la visite de Ben Gvir pourrait conduire à davantage de violence. Les États arabes ont dénoncé cette décision, y compris les Émirats arabes unis, qui ont évolué vers des relations plus chaleureuses avec Israël. Les Émirats arabes unis ont officiellement demandé à la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU de discuter de la question.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a qualifié la visite de Ben Gvir d'”inacceptable”. Price a déclaré aux journalistes que des responsables américains avaient évoqué l’incident avec leurs homologues israéliens.

Les Juifs sont-ils divisés sur l’opportunité d’y prier ?

Une « très grande majorité » d’Israéliens juifs religieux et plus laïcs s’abstient d’aller au Mont du Temple, a déclaré Cohen.

Compte tenu de la facilité avec laquelle les tensions peuvent s’envenimer, beaucoup pensent que les Juifs devraient éviter la zone afin de ne pas provoquer les Palestiniens et attiser une nouvelle vague de violence.

Même en dehors des problèmes de sécurité, il existe des raisons religieuses pour lesquelles certains Juifs pensent qu’il est important de rester à l’écart du Mont du Temple. De nombreux dirigeants orthodoxes disent que les Juifs ne devraient pas marcher sur le «Saint des Saints», une partie du site des temples juifs historiques. Des Juifs du monde entier visitent et prient au mur Occidental adjacent.

Ben Gvir est devenu le chef du mouvement nationaliste religieux d’extrême droite d’Israël, qui a gagné en popularité ces dernières années et a poussé à une plus grande présence juive sur le mont du Temple.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a réaffirmé cette semaine qu’il était déterminé à maintenir le statu quo. Mais Ben Gvir, son allié au gouvernement, plaide depuis longtemps pour changer l’arrangement. Connu pour ses opinions suprémacistes juives, il a été reconnu coupable d’incitation au racisme contre les Arabes et de soutien à un groupe terroriste.

Pour Ben Gvir, qui a construit sa carrière en faisant des déclarations incendiaires destinées à provoquer les Palestiniens, il est politiquement opportun de rompre avec la norme, a déclaré Cohen – et de faire du bruit en le faisant.

“Ben Gvir est l’homme politique qui a le plus gagné en contestant la politique existante sur le mont du Temple”, a déclaré Cohen.

Maintenant, cependant, il n’est plus seulement un agitateur populiste, mais un ministre du cabinet – avec une suite élargie de pouvoirs sur les forces de sécurité israéliennes. Le voyage au Mont du Temple au début de son mandat était probablement destiné à envoyer un message « rappelant aux Palestiniens qui est le patron » et peut-être à déclencher des troubles qui lui donneraient « le prétexte de réprimer », a déclaré Elgindy.

