Qu’est-ce que le « mode gobelin » et pourquoi est-ce le mot de l’année 2022 d’Oxford ?

Comme ça arrive5:47Qu’est-ce que le “mode gobelin” et pourquoi est-ce le mot de l’année 2022 d’Oxford

Le concept de “mode gobelin” est quelque chose auquel tout le monde peut s’identifier, déclare le président d’Oxford Languages.

L’éditeur de l’Oxford English Dictionary a soumis son mot de l’année 2022 au vote du public cette année, et le mode gobelin a régné en maître.

Oxford le définit comme “un type de comportement qui est indulgent, paresseux, négligent ou cupide, généralement d’une manière qui rejette les normes ou les attentes sociales”.

Pensez à des pantalons de survêtement sales, une maison en désordre, des tas de malbouffe et une attitude générale de ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous.

“Vous ne pouvez pas voir parce que nous sommes au téléphone en ce moment, mais j’ai mon troisième sac de chips ouvert devant moi. J’ai été en mode mi-gobelin toute la journée”, Casper Grathwohl, président d’Oxford Languages, a déclaré Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“Je pense que nous pouvons tous comprendre ces moments, que nous les partagions sur les réseaux sociaux ou non. Vous savez, nos modes gobelins sont probablement là pour rester.”

Capturer cette ambiance de 2022

Le mode gobelin est apparu pour la première fois sur Twitter en 2009, selon Oxford, mais a pris de l’importance au cours de la dernière année environ.

“Cela capte une véritable humeur et une préoccupation du moment”, a déclaré Grathwohl.

Il a explosé au printemps quand un tweet satirique est devenu viral affirmant que le musicien assiégé Kanye West a rompu avec l’actrice Julia Fox parce qu’il n’aimait pas quand elle “passait en mode gobelin”.

Grathwohl y voit l’antithèse de la perfection performative que l’on attend souvent de nous en ligne, et une réponse naturelle aux incroyables pressions que subissent les gens.

“Vous pensez aux dernières années et à la sortie de la pandémie et à quel point nous sommes tous usés”, a-t-il déclaré.

“L’idée de ce comportement d’auto-indulgence sans vergogne qui est un peu négligent, un peu paresseux … est un rejet de la pression pour montrer notre moi idéalisé et organisé sur nos flux TikTok et sur Instagram.”

“Le hall des gobelins”

Lors de la sélection de son mot de l’année, Oxford vise à « refléter l’éthos, l’humeur ou les préoccupations de cette année particulière et à avoir un potentiel durable en tant que mot d’importance culturelle ».

Habituellement, le processus est entièrement interne. Mais cette année, Oxford l’a réduit à trois finalistes – mode gobelin, métaverse et #IStandWith – et a demandé au public de voter.

Oxford est l’éditeur d’Oxford English Dictionary. (Rosnani Musa/Shutterstock)

“Le mot de l’année est un processus amusant et nous l’apprécions”, a déclaré Grathwohl. “Nous pensions que c’était quelque chose que le grand public apprécierait et avec lequel il s’engagerait. Et bien sûr, ils l’ont fait.”

Avec plus de 340 000 suffrages exprimés, le mode gobelin est clairement sorti vainqueur avec 93 % des suffrages.

“Il y a eu un lobby du mode gobelin qui a surgi au cours de ces deux semaines, et ils ont vraiment submergé la concurrence”, a déclaré Grathwohl.

“Il y avait des membres de la communauté crypto qui poussaient vraiment pour un métaverse, mais clairement les gobelins ont gagné.”

Que se passe-t-il dans une «permacrise»

Si le mode gobelin est le symptôme de quelques années difficiles, alors le mot de l’année du Collins Dictionary est la maladie.

Le dictionnaire basé au Royaume-Uni a choisi “permacrisis” comme mot de l’année, le définissant comme “une longue période d’instabilité et d’insécurité”.

Comme le mode gobelin, ce n’est pas nécessairement un nouveau terme. Sa première utilisation enregistrée remonte au milieu universitaire des années 1970.

“C’est en quelque sorte trouvé un nouveau souffle compte tenu des événements mondiaux”, a déclaré la consultante linguistique de Collins, Helen Newstead. Comme ça arrive en novembre. “C’était en quelque sorte très approprié pour cette année particulière.”

ÉCOUTEZ | Pourquoi Collins a choisi “permacrsis” comme mot de l’année : Comme ça arrive6:38Pourquoi “permacrisis” est le mot de l’année du Collins Dictionary Collins Dictionary, basé au Royaume-Uni, a choisi “permacrisis” comme mot de l’année 2022. Helen Newstead, consultante en contenu linguistique chez Collins, explique pourquoi à l’animateur de As It Happens, Nil Köksal.

La semaine dernière, Merriam-Webster a annoncé que son mot de l’année était “gaslighting” – une manipulation psychologique destinée à amener une personne à remettre en question la validité de ses propres pensées.

Peu importe ce qui se passe dans le monde, Newstead dit que les gens ont une capacité remarquable à saisir leur réalité avec le langage, que ce soit en créant de nouveaux mots ou en donnant vie à d’anciens.

“Je pense que la langue est très puissante”, a-t-elle déclaré. “Lorsque nous avons des situations difficiles, comme nous l’avons vu pendant COVID, cela exerce une pression sur le langage pour nous donner des moyens d’exprimer ce que nous ressentons et la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons.”

En fin de compte, Grathwohl dit que le travail d’un dictionnaire est simplement de refléter cela.

“Nous sommes un programme descriptif, ce qui signifie que nous ne sommes pas là pour enregistrer comment le langage doit être utilisé. Nous enregistrons comment le langage est réellement utilisé”, a-t-il déclaré.

“L’essor des médias sociaux et la quantité de nos communications via ces canaux signifient vraiment que les médias sociaux ont un pouvoir démesuré sur l’évolution du langage et l’air du temps des mots. Nous accordons donc de plus en plus d’attention à ce.”

Entretien avec Casper Grathwohl réalisé par Brianna Gosse. Entretien avec Helen Newstead réalisé par Katie Geleff.