Qu’est-ce que le Micro OLED ? Explication de la technologie d’écran d’Apple Vision Pro

Lors de la WWDC 2023, Apple a annoncé le casque Vision Pro AR/VR, qui offrait une quantité impressionnante de technologie et un prix tout aussi imposant de 3 500 $. Pourtant, l’une des choses qui aide le Vision à se démarquer des produits moins chers de Valve et Meta est l’utilisation d’un nouveau type d’écran appelé micro-OLED. Plus qu’un simple changement de marque par les experts en marketing d’Apple, le micro-OLED est une variante de la technologie d’écran qui est devenue un incontournable des meilleures listes de télévision au cours des dernières années.

La principale différence entre le micro-OLED et l’OLED « traditionnel » réside dans son nom. Doté de pixels beaucoup plus petits, le micro-OLED a le potentiel pour des résolutions beaucoup, beaucoup plus élevées que l’OLED traditionnel : pensez aux résolutions TV 4K sur des puces de la taille de timbres-poste. Jusqu’à récemment, la technologie était utilisée dans des choses comme les viseurs électroniques des appareils photo, mais les dernières versions sont plus grandes et ont une résolution encore plus élevée, ce qui les rend parfaites pour les casques AR et VR.

Voici un aperçu approfondi de cette technologie et où elle pourrait être utilisée à l’avenir.

Qu’est-ce que l’OLED ?

OLED signifie Organic Light Emitting Diode. Le terme « organique » signifie que les produits chimiques qui aident l’OLED à créer de la lumière incorporent l’élément carbone. Les produits chimiques spécifiques au-delà de cela n’ont pas beaucoup d’importance, du moins pour nous, les utilisateurs finaux, mais il suffit de dire que lorsqu’ils reçoivent un peu d’énergie, ils créent de la lumière. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de l’OLED dans Qu’est-ce que l’OLED et que peut-il faire pour votre téléviseur ?.

Les différences fondamentales entre le micro-OLED et l’OLED « traditionnel ». Sony

L’avantage de l’OLED en général est qu’il crée sa propre lumière. Ainsi, contrairement aux téléviseurs LCD à LED, qui constituent actuellement le reste du marché de la télévision, chaque pixel peut être activé et désactivé. Lorsqu’ils sont éteints, ils n’émettent aucune lumière. Vous ne pouvez pas rendre un pixel LCD LED totalement sombre à moins que vous désactiver le rétroéclairage tout à fait, et cela signifie que le rapport de contraste d’OLED, ou la différence entre la partie la plus claire et la plus sombre d’une image, est fondamentalement infini en comparaison.

Les téléviseurs OLED, presque tous fabriqués par LG, sont sur le marché depuis plusieurs années. Pendant ce temps, Samsung Display a récemment introduit des téléviseurs OLED qui disposent également points quantiques (QD-OLED), qui offrent une luminosité encore plus élevée et une couleur potentiellement plus grande. Ces QD-OLED sont vendus par Samsung, Sony et, sous forme de moniteur d’ordinateur, Alienware.

Micro-OLED alias OLED sur silicium

Les couches d’un écran micro-OLED. Université de Shanghai

Micro-OLED, également connu sous le nom de micro-écrans OLEDoS et OLED, est l’un des rares cas où la technologie est exactement ce qu’elle sonne : de minuscules écrans « micro » OLED. Dans ce cas, non seulement les pixels eux-mêmes sont plus petits, mais les « panneaux » entiers sont plus petits. Cela est possible grâce aux progrès de la fabrication, notamment le montage des segments de fabrication d’affichage dans chaque pixel directement sur une puce en silicone. Cela permet aux pixels d’être beaucoup, beaucoup plus petits.

Deux écrans micro-OLED Sony. Ils ressemblent à des puces informatiques parce que c’est sur cela qu’ils sont basés. Sony

Si nous examinons les affirmations d’Apple, nous pouvons estimer la taille réelle de ces pixels. Premièrement, Apple affirme que les écrans jumeaux du Vision Pro incluent « Plus de pixels qu’un téléviseur 4K. Pour chaque œil » ou « 23 millions de pixels ». Un téléviseur 4K mesure 3 840 x 2 160 ou 8 294 400 pixels, ce qui devrait équivaloir à environ 11 500 000 pixels par œil pour les écrans Apple.

Ensuite, Apple s’est associé à Sony (ou peut-être TSMC) pour créer ces écrans micro-OLED et ils mesurent environ 1 pouce. Pour calculer la taille de chaque pixel, je vais utiliser des téléviseurs 4K de 32 pouces à titre de comparaison, et ceux-ci affichent environ 138 pixels par pouce (ppi). Nous ne connaissons pas le format d’image des puces du Vision Pro, mais s’il s’agit d’une résolution carrée de 3 400 x 3 400, ce serait un total de 11 560 000 pixels, c’est donc une valeur sûre. Donc, si tel est le cas, ces écrans ont un ppi d’environ 4 808 (!) Et c’est plus que presque tout le reste sur le marché, et c’est par un parcelle. Même l’écran OLED haute résolution du Galaxy S23 Ultra a un ppi de « seulement » 500. Quel que soit le rapport d’aspect de production du panneau, le ppi sera impressionnant. Apple n’a pas répondu immédiatement à la demande de clarification de CNET.

Les micro-écrans AR et VR sont si proches de vos yeux qu’ils doivent être extrêmement performants pour être réalistes. Ils ont besoin d’une résolution extrême pour que vous ne voyiez pas les pixels, ils ont besoin de rapports de contraste élevés pour qu’ils aient l’air réalistes, et ils besoin de fréquences d’images élevées pour minimiser les risques de flou de mouvement et de mal des transports. De plus, être dans des appareils portables signifie qu’ils doivent pouvoir faire tout cela avec une faible consommation d’énergie. Micro-OLED semble capable de faire tout cela, mais à un coût. Littéralement un coût. Le Vision Pro est l’utilisation la plus médiatisée du haut de gamme de la technologie et coûte 3 500 $.

Un écran micro-OLED monochrome de la société Micro-olisé, l’un des plus grands fabricants d’écrans micro-OLED. À droite se trouve la pointe d’un crayon mécanique. Micro-olisé

La technologie Micro-OLED n’est pas particulièrement nouvelle, étant disponible sous une forme ou une autre depuis plus d’une décennie. Sony les utilise depuis viseurs de caméra depuis plusieurs années, tout comme Canon et Nikon. Comme toutes les technologies d’affichage, cependant, le micro-OLED a beaucoup évolué au fil des ans. Les écrans du Vision Pro, par exemple, sont énormes et de très haute résolution pour un écran micro-OLED.

Un écran micro-OLED couleur haute résolution de la société Microoled. Micro-olisé

En quoi le micro-OLED est-il différent du MicroLED ? Malgré le fait qu’ils soient écrits légèrement différemment, ils sont superficiellement similaires dans la façon dont ils s’auto-émettent ou peuvent produire leur propre lumière. Mais à un niveau plus approfondi, les différences entre l’OLED à base de carbone et la LED sans carbone dépassent malheureusement le cadre de cet article. Qu’il suffise de dire pour le moment que MicroLED est mieux adapté aux grands écrans muraux utilisant des pixels individuels constitués de LED. Micro-OLED est mieux adapté aux petits écrans haute résolution. Cela ne veut pas dire que MicroLED ne peut pas être utilisé dans des écrans plus petits, et nous en verrons probablement éventuellement. Mais pour l’instant, ce sont des outils différents pour des utilisations différentes.

L’avenir est micro?

Le ONGE 2 eyeware utilise un minuscule micro-OLED fabriqué par la société Microoled. L’écran se reflète à l’intérieur des lunettes pour vous montrer votre vitesse, votre temps, votre direction et d’autres données. Fondamentalement, tout ce dont un athlète aurait besoin pour un meilleur entraînement, mais au lieu d’être sur une montre ou un téléphone, il est projeté en temps réel devant vous. Essentiellement, un affichage tête haute intégré aux lunettes de soleil. ONGE

Où verrons-nous d’autre micro-OLED? Au MWC 2023, Xiaomi a annoncé que son AR Glass Discovery Edition présentait la technologie, et les futurs casques VR haut de gamme de Meta, HTC et d’autres l’utiliseront probablement. Actuellement, un société nommée Engo utilise un minuscule projecteur micro-OLED pour afficher la vitesse et d’autres données à l’intérieur de ses lunettes de soleil AR. Je sais que je ne sais pas besoin ceux-ci, mais je les veux. Ensuite, il y a les nombreux appareils photo sans miroir et autres qui utilisent des viseurs micro-OLED depuis des années.

Pourrait-on voir des téléviseurs ultra-ultra-ultra haute résolution avec cette nouvelle technologie ? Techniquement, c’est possible mais hautement improbable. La macro micro-OLED n’est qu’OLED. Les résolutions possibles avec la fabrication OLED plus traditionnelle sont plus que suffisantes pour un écran à 10 pieds de vos globes oculaires. Cependant, il est possible que la micro-OLED se retrouve dans les appareils portables et autres appareils portables où sa taille, sa résolution et son efficacité seront un atout. C’est probablement pourquoi LG, Écran Samsung, Sony et d’autres travaillent tous sur micro-OLED.

Les écrans micro-OLED ultra-fins et ultra-haute résolution seront-ils en concurrence sur un marché avec une résolution ultra-mince et ultra-haute nanoLED? Pourrait être. Nous verrons.

En plus de couvrir la télévision et d’autres technologies d’affichage, Geoff fait des visites photographiques de musées et d’endroits sympas à travers le monde, y compris des sous-marins nucléaires, des porte-avions massifs, des châteaux médiévaux, des road trips épiques de 10 000 milles et plus encore. Découvrez Tech Treks pour toutes ses tournées et aventures.

Il a écrit un roman de science-fiction à succès sur les sous-marins de la taille d’une ville et un suite. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram et son Chaîne Youtube.