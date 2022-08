Les MEMES sont sûrement l’une des meilleures choses qu’Internet a à offrir avec des blagues créatives qui balayent le monde à une vitesse incroyable.

Et récemment, un mème est sorti qui est un renversement étrange d’une photo virale en 2018.

Le mème de la fille hurlante est devenu viral sur Internet Crédit : Twitter

Voici tout ce que vous devez savoir sur le mème de la fille hurlante.

Qu’est-ce que le mème de la fille qui crie ?

Comme son nom l’indique, le nouveau mème implique une femme en haut rose criant à l’oreille d’un homme portant un t-shirt blanc.

Il semble avoir lieu lors d’un festival de musique en plein air bien que le lieu exact soit inconnu.

Qui sait de quoi ils parlaient à l’origine, mais l’homme n’a pas l’air complètement impressionné par ce que la jeune femme a à dire.

Qu’est-ce qu’Internet a dit à propos du mème de la fille hurlante ?

Le mème a eu une forte tendance sur Twitter au cours des derniers jours avec de nombreux utilisateurs de médias sociaux impliqués.

Il a gagné en popularité après avoir été comparé à un mème hilarant où un homme crie à l’oreille d’une femme dans une boîte de nuit.

Et bien sûr, Internet n’a pas tardé à proposer des mèmes et des tweets hilarants lorsqu’ils ont mis la main sur l’image de la “fille qui hurle”.

Les utilisateurs des médias sociaux l’utilisent de différentes manières, mais le format récurrent de ces mèmes implique généralement des personnes qui écrivent en majuscules pour imiter les cris.

Les créateurs de mèmes commencent généralement leurs blagues uniques par “si fondamentalement” ou “le truc est”.

Certains ont utilisé le texte pour plaisanter sur la femme expliquant les intrigues de séries telles que Game of Thrones.

Alors que d’autres l’ont utilisé de manière créative pour parler de choses aussi variées que la crise du coût de la vie et les scandales de célébrités ou pour faire référence à d’autres mèmes.

D’où vient le mème de la fille hurlante ?

Bien qu’il ait trouvé son chemin sur Internet en 2022, ses racines remontent à 2019.

Divers médias ont rapporté que le mème n’est pas en fait une image d’un festival récent, mais qu’il existe depuis 2019.

Selon Know Your Meme, la première utilisation de l’image pour créer un mème remonte à février 2019.

Et le site meme dit aussi que la “fille qui crie” est une femme argentine nommée Denise “Dinu” Sanchez.

La photo originale a apparemment été prise lors d’un concert en 2018 alors qu’elle parlait fort à son petit ami.

Elle a dit à Know Your Meme en 2022 que la photo originale consistait en un groupe de personnes devant elle et son petit ami.

Cependant, seuls les deux sont devenus le centre et le sujet du mème.

Le mème original a été écrit en espagnol mais a rapidement été partagé dans les cercles de mèmes espagnols.

Le mème s’est éteint après cela jusqu’au début de cette semaine, le 15 août, lorsqu’il a fait une résurgence, cette fois avec les légendes en anglais.