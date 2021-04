B

Le ritain n’a pas de constitution écrite, en ce sens qu’il n’a pas un seul document qui énonce dans la loi comment le gouvernement fonctionne, mais il a le Manuel de l’armoire, rédigé en 2011, qui décrit les conventions qui déterminent la manière dont nous sommes gouvernés.

Le manuel a été rédigé par Gus O’Donnell, qui était le secrétaire du cabinet, en partie parce que le gouvernement de coalition était un arrangement inhabituel en temps de paix, et en partie parce qu’il venait d’adopter la loi sur les parlements à durée déterminée, qui changeait les règles de longue date sur la manière les gouvernements sont formés et brisés, et comment se déroulent les élections.

L’abrogation de la loi sur les parlements à durée déterminée (FTPA) devrait être annoncée dans le discours de la reine le mois prochain, ce qui signifie qu’une partie du manuel devra être mise à jour. C’est pourquoi Lord O’Donnell et le plus récent secrétaire du cabinet, Lord Sedwill, témoigneront lundi devant le comité de constitution de la Chambre des Lords.