Qu’est-ce que le lamping et est-ce illégal au Royaume-Uni ?

Le LAMPING est la pratique consistant à chasser la nuit en utilisant un projecteur à haute tension pour effrayer une proie avant de tirer ou d’envoyer des chiens après elle.

Mais est-ce illégal, pourquoi les gens le font-ils et quelles races de chiens sont utilisées pour la chasse nocturne ?

Un lapin se dresse les oreilles la nuit

Qu’est-ce que l’éclairage ?

L’éclairage consiste à utiliser des lumières très brillantes dans l’obscurité totale pour effrayer les animaux avant de leur tirer dessus ou de placer des chiens dessus.

Trois personnes sont généralement impliquées : un chauffeur, un tireur et un « lampiste ».

La lumière utilisée pour l’éclairage est si brillante qu’elle éblouit tout ce qu’elle éclaire et que les yeux des animaux se reflètent même lorsque l’animal est partiellement caché.

Selon Ardmoor.co.uk : « En termes généraux, les yeux rouges/orange signifient un renard ou un autre prédateur tel qu’un chat.

« Le vert aurait tendance à être un cerf, un mouton ou d’autres herbivores similaires et, lorsque vous parcourez la zone, lorsque vous voyez des yeux verts, vous devez allumer rapidement la lampe afin de ne pas déranger l’animal.

« En voyant des yeux rouges/oranges, la lampe est tenue sur les yeux pour éblouir la proie, vous permettant ainsi de viser une cible stationnaire. »

Souvent, les tireurs seront appelés à l’action par un agriculteur dont le bétail ou le gibier est attaqué par un renard.

Les lampadaires sont également utilisés pour lutter contre les lapins, qui peuvent causer des dégâts aux cultures à grande échelle s’ils ne sont pas contrôlés.

Selon la British Association for Shooting and Conservation, il est « conseillé d’avoir sur soi votre certificat d’arme à feu ou de fusil de chasse, ou une preuve de celui-ci, ainsi que votre autorisation écrite » lors de l’éclairage.

Est-il illégal de chasser les cerfs, les lapins et les renards à l’aide de projecteurs au Royaume-Uni ?

Le lamping est légal lorsque les propriétaires fonciers et les agriculteurs utilisent cette technique pour contrôler les lapins et les renards, bien qu’ils doivent respecter un code de conduite strict.

Cependant, il est illégal pour d’autres membres du public d’utiliser nos lampes la nuit pour chasser des animaux sauvages.

En outre, la loi sur la chasse de 2004 interdit l’utilisation de chiens pour chasser la plupart des animaux sauvages en Angleterre et au Pays de Galles. Les exemptions limitées incluent l’utilisation de chiens pour débusquer un animal sauvage non identifié et collecter des animaux morts. Il n’est donc jamais légal d’envoyer des chiens sur des proies vivantes. dans n’importe quelle circonstance.

Cependant, bien que l’éclairage à l’aide d’armes à feu soit légal, les chasseurs doivent respecter ces règles établies par la British Association for Shooting and Conservation :

Les tireurs doivent s’assurer que des lignes de tir sécurisées avec des filets de sécurité ont été établies et qu’elles sont utilisées.

La carrière doit être clairement identifiée. Une photo ne doit pas être prise si seule une paire d’yeux est visible

Utilisez toujours une arme à feu, un fusil de chasse ou une arme à air comprimé appropriée à l’espèce de proie.

Il est de la responsabilité du tireur de respecter la loi.

Pourquoi les gens vont-ils au lampadaire ?

La lutte contre les prédateurs est l’une des tâches principales de quiconque gère des terres en campagne.

Pour garantir que la faune en général prospère, non seulement l’habitat doit être approprié, mais ses habitants aussi, et le terrain ne sera d’aucune utilité s’il est infesté de vermine et de prédateurs.

Selon des articles parus dans des magazines et des journaux destinés aux personnes vivant sur des terres agricoles, l’un des principaux moyens de contrôler les renards est l’éclairage.

Les renards n’ont pas de prédateurs naturels, peuvent se reproduire en grand nombre et sont nocturnes, ce qui signifie qu’ils chassent généralement la nuit. C’est pourquoi de nombreux propriétaires fonciers pensent que l’éclairage est le meilleur moyen de contrôler leur nombre.

Quelles races de chiens sont utilisées pour l’éclairage ?

On dit que certains colley cross sont de bons chiens d’éclairage car ils se dirigent lentement vers leur proie lorsqu’ils sont éclairés par le faisceau du projecteur.

Les Lurchers sont également considérés comme de bons chiens pour travailler sur la lampe. Les Lurchers sont généralement un croisement entre une race de lévriers – comme le lévrier, le saluki ou le whippet – avec un colley ou un terrier.

Cependant, comme indiqué précédemment, il est illégal de placer les chiens directement sur la proie pendant l’éclairage : ils ne peuvent être utilisés que pour débusquer des animaux non identifiés et récupérer les morts après avoir été abattus.