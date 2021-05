Qu’est-ce que le lait végétalien ? Voici les différentes alternatives végétales aux produits laitiers

Les options de lait végétalien ont gagné en popularité ces derniers temps, de nombreuses personnes optant pour ces options plutôt que pour les produits laitiers animaux conventionnels. Le lait végétalien est essentiellement un jus à base de plantes qui ressemble à la texture, au goût et aux qualités du lait animal conventionnel. Il peut également être utilisé pour fabriquer de nombreux produits. Alors que pour certains, la raison de ce changement est la cruauté que les animaux doivent subir pendant le processus d’extraction du lait, les options de lait végétalien ont également été d’une grande aide pour les personnes intolérantes au lactose ou allergiques au lait animal. Beaucoup pensent que le lait végétalien est une alternative plus saine aux produits laitiers. Voici quelques-uns des populaires options de lait végétalien disponible à la consommation :

Lait de soja: L’une des premières et des plus populaires options de lait végétalien à apparaître était le lait de soja, extrait de la plante de soja. C’est un médicament épais et une bonne source de protéines, de potassium et d’isoflavones.

Lait d’amande:Une autre option de lait végétalien disponible sur le marché pour la consommation est le lait d’amande. Il est plus fin et plus lisse que le lait de soja et contient des quantités importantes de vitamines D et E ainsi que de calcium.

Lait de coco:L’extrait de lait de noix de coco est considéré comme idéal pour la cuisine et la pâtisserie, donnant aux aliments un arôme délicieux. Bien qu’il soit un peu plus riche en matières grasses et manque de protéines, le lait de coco est connu pour être riche en vitamine D, B2, B12 et en calcium.

Riz au lait:Le lait de riz est considéré comme l’une des meilleures options de lait pour les personnes allergiques au lactose. Il est relativement riche en glucides mais pauvre en graisses, protéines et autres nutriments, s’il n’est pas enrichi ou enrichi. L’une des options de lait végétalien les plus aqueuses, le lait de riz n’est peut-être pas une bonne alternative à utiliser dans le thé et le café, mais se marie bien avec la farine d’avoine, les soupes et les sauces. Le lait de riz est légèrement plus sucré et a un goût de riz doux mais agréable.

Lait de cajou : Le lait de cajou est considéré comme bon pour la cuisson et la pâtisserie et est souvent utilisé pour ajouter une texture épaisse et crémeuse à la nourriture. Il se compose principalement de graisses insaturées et constitue une alternative judicieuse au lait pour les personnes ayant un taux de cholestérol élevé ou qui doivent contrôler leur apport en graisses.

Alternativement, d’autres options de lait végétalien disponibles sur le marché incluent le lait à base de macadamia, de lin, de protéines de pois, de banane, de tournesol, d’arachide, d’avoine, de noisette et de tournesol.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici