Qu’est-ce que le Ku Klux Klan? – Le soleil

LE Ku Klux Klan est revenu sur le devant de la scène grâce à Donald Trump qui est cité comme un facteur de la montée en puissance des groupes de droite en Amérique après l’avoir soutenu pour devenir président.

Voici l’histoire du groupe pervers, son histoire aux États-Unis et la signification des fameuses robes blanches de ses membres.

Le KKK compte au moins 5000 membres actifs – ou Klansmen – aujourd’hui Crédits: Getty Images

Qu’est-ce que le Ku Klux Klan?

En un mot, le Ku Klux Klan (ou KKK) est un groupe haineux extrémiste qui croit que toutes les personnes non caucasiennes leur sont inférieures.

Le groupe estime que l’Amérique devrait être une nation exempte de drogue, d’homosexualité et d’immigration.

Prétendant être extrêmement fiers de leur nation, ils disent qu’ils construisent une société meilleure pour tout le monde – arguant sur leur site Web qu’ils sont un groupe non pas de haine mais d’amour.

Historiquement, les Noirs américains ont été la principale cible du KKK – mais plus récemment, il a ciblé les juifs, les immigrants, les personnes LGBT et même les catholiques.

Depuis sa formation en 1865, l’histoire du groupe peut être divisée en trois époques.

Le 13 mai 20212, le groupe a fait la une des journaux lorsque le candidat d’American Idol qui a atteint les cinq derniers matchs a quitté l’émission de talents après que des images de lui soient apparues assis à côté de quelqu’un portant une cagoule blanche.

Le chanteur de musique country Caleb Kennedy, 16 ans, s’est excusé après que la vidéo ait établi des comparaisons avec le Ku Klux Klan.

Network ABC a confirmé qu’il avait quitté American Idol et l’épisode de dimanche mettra en vedette quatre candidats et une élimination.

Dans sa déclaration en ligne annonçant son départ, Kennedy a déclaré: « Il y avait une vidéo qui a fait surface sur Internet et elle montrait des actions qui n’étaient pas censées être prises de cette manière.

«J’étais plus jeune et je ne pensais pas aux actions, mais ce n’est pas une excuse. Je veux dire pardon à tous mes fans et à tous ceux que j’ai laissés tomber.

« Je vais prendre un peu de temps sur les réseaux sociaux pour m’améliorer, mais en disant cela, je sais que cela a blessé et déçu beaucoup de gens et fait perdre le respect aux gens pour moi. »

Il a ajouté: « Je suis vraiment désolé! Je prie pour que je puisse un jour regagner votre confiance en qui je suis et avoir votre respect! Merci de me soutenir. »

Que fait le KKK?

Le KKK continue d’organiser des rallyes et on prétend qu’il a connu un regain de popularité ces dernières années. Crédits: Getty Images

Le KKK se réfère à ses croyances et pratiques comme «Klankraft».

Bien qu’ils soient un groupe secret, il existe une certaine connaissance de ses croyances et pratiques – qui sont toutes basées sur leurs opinions suprémacistes blanches.

Des images incroyables donnent un aperçu effrayant de la culture suprémaciste blanche qui existe encore dans tous les coins de l’Amérique.

L’un des symboles les plus emblématiques du KKK est leur robe blanche, qui comporte un masque conique. Ceux-ci ont été adoptés par le premier Klan et avaient pour but d’ajouter à la terreur de leurs attaques brutales.

Dans le cadre de leurs rituels, le KKK procède à des brûlures croisées. La plupart des Chrétiens diraient que brûler une croix est un sacrilège – mais le Klan pense que c’est «l’allumer», en symbole de la foi des membres.

Le KKK utilise également des titres et des salutations uniques parmi ses membres – avec les chefs appelés Grands ou Imperial Wizards.

À ce jour, le KKK participe à des rassemblements, et en raison du premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui concerne la liberté d’expression, leur discours de haine est légal.

Qui a fondé le Ku Klux Klan?

Le premier Klan, fondé au Tennessee, a été formé par d’anciens membres de l’armée confédérée vers 1865.

En tant que mouvement, il a été relativement de courte durée au début – mais, en tant que justiciers secrets, le Klan a commis des actes de terrorisme tels que des lynchages, des incendies criminels, des meurtres, des goudrons et des plumes, des viols et d’autres attaques violentes historiquement associées au grouper. Au cours de la première ère, ces attaques étaient dirigées contre quiconque contestait la suprématie blanche.

Le deuxième Klan, fondé à Atlanta, en Géorgie, en 1921, se présenta comme une organisation fraternelle – employant des recruteurs à plein temps. À son apogée, il était présent dans tous les États d’Amérique – prétendant avoir au moins 4 millions de membres, des opérations au Canada et même, semble-t-il, une activité de recrutement au Royaume-Uni.

Une série de photos effrayantes a été récemment déterrée montrant des bébés baptisés par des personnages à capuchon blancs.

Cependant, la popularité du KKK est tombée à seulement 30 000 membres après une série de scandales.

Le troisième renouveau a eu lieu dans les années 1960 en opposition au mouvement des droits civiques, qui aux yeux du Klan menaçait la ségrégation.

Le nom KKK a été utilisé par un certain nombre de groupes indépendants – dont de nombreux membres ont été reconnus coupables du meurtre de militants des droits civiques.

L’une des actions les plus violentes du KKK a été le bombardement de la 16th Street Baptist Church à Birmingham, en Alabama, en 1963 – une attaque qui a tué quatre jeunes filles.

Aujourd’hui, on pense qu’il y a au moins 5 000 membres de divers chapitres du KKK aux États-Unis.

Frank Ancona a été retrouvé mort par une famille lors d’un voyage de pêche Crédit: Facebook

Qu’a dit Donald Trump à propos du KKK et des suprémacistes blancs?

Donald Trump a qualifié le KKK et les néo-nazis de « répugnants » après avoir été critiqué pour ne pas avoir distingué la violence d’extrême droite à la suite de l’horrible assaut de voiture à Charlottesville, en Virginie.

Des groupes d’extrême droite s’étaient rassemblés le 12 août pour protester contre la décision de faire tomber la statue du général confédéré Robert E Lee.

L’activiste Richard Spencer et l’ancien chef du Ku Klux Klan David Duke ont assisté aux manifestations.

Heather Hyer, 32 ans, est décédée après avoir été heurtée par la voiture, sa famille affirmant qu’elle avait manifesté pour réclamer la justice sociale.

Lors de sa déclaration à la Maison Blanche, le Trump a dénoncé le racisme comme «maléfique» et a désigné le Ku Klux Klan et les néo-nazis comme «répugnants».

Il a déclaré: «Le racisme est un mal. Et ceux qui provoquent la violence en son nom sont des criminels et des voyous, y compris le KKK, des néo-nazis, des suprémacistes blancs et d’autres groupes haineux qui répugnent à tout ce que nous chérissons en tant qu’Américains.

Trump avait attiré des critiques pour ne pas être assez fort après l’assaut terrifiant de la voiture.

