Qu’est-ce que le Jour d’Arafah et comment est-il célébré ?

LE mois sacré de Dhul-Hijjah comprend les dix meilleurs jours de l’année.

Le neuvième jour est connu comme le jour de ‘Arafah, mais qu’est-ce que cela signifie et pourquoi est-il célébré ?

Le jour d’Arafah est marqué par des prières demandant pardon Crédit : EPA

Qu’est-ce que le Jour d’Arafah ?

Dhul-Hijjah est le 12ème mois du calendrier islamique lunaire.

Les dix premiers jours sont connus comme les meilleurs jours de l’année et c’est l’une des périodes les plus saintes pour les musulmans du monde entier.

Le Prophète Muhammad a déclaré qu' »il n’y a pas de jours plus grands et plus aimés d’Allah ».

Le jour d’Arafah tombe le neuvième jour et selon l’Islamqa, c’est le jour où « la religion a été perfectionnée et la faveur d’Allah a été accomplie ».

Le jour d’Arafah est également le deuxième jour du pèlerinage du Hajj suivi de la fête de l’Aïd al-Adha.

En 2023, le jour d’Arafah tombe le 27 juin 2023.

Comment est célébré le Jour d’Arafah ?

À l’aube de la journée spéciale, les pèlerins musulmans se rendent de Mina au mont Arafat et à la plaine d’Arafat qui était le site où Muhammad a prononcé ses derniers sermons au cours de la dernière année de sa vie.

Alors que les pèlerins descendent vers les plaines de ‘Arafat, ils combinent ensuite leurs prières de Dhuhr et d’Asr tout en faisant du’a – l’acte de se souvenir d’Allah et de L’invoquer.

La journée se termine avec les pèlerins cherchant le pardon de leurs péchés alors qu’ils se tiennent face à la Qiblah au coucher du soleil.

Qibla est la direction fixe vers la Kaaba dans la Mosquée Sacrée de La Mecque.

Le jeûne pendant la journée, du lever du soleil au coucher du soleil, est fortement recommandé.

Ceux qui célèbrent la journée récitent également des prières et des duas autant que possible.

Il est connu comme un jour sacré passé dans la supplication et l’adoration et demandant pardon pour tous les péchés de l’année écoulée et de l’année à venir.

Quand est l’Aïd al Adha ?

Également connue sous le nom de Fête du Sacrifice, l’Aïd al Adha a lieu le troisième jour du hajj.

L’Aïd al Adha honore le sacrifice par Abraham de son fils Ismaël comme un acte d’obéissance au commandement de Dieu et marque la fin du hajj, qui est le pèlerinage à La Mecque que tous les musulmans sont censés accomplir au moins une fois dans leur vie.

En 2023, elle est célébrée entre le 28 juin et le 30 juin.