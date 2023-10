Qu’est-ce que le Jihad islamique, le groupe terroriste financé par l’Iran ?

Israël a affirmé que le Jihad islamique palestinien (JIP), un groupe terroriste islamique basé à Gaza, était responsable de la frappe aérienne qui a coûté la vie à au moins 500 Palestiniens dans un hôpital de la ville de Gaza.

Le Hamas a immédiatement blâmé Israël. En réponse, l’armée israélienne a montré que, sur la base d’une surveillance et d’un enregistrement audio, une roquette ratée du groupe terroriste palestinien visant Tel-Aviv avait provoqué la frappe contre l’hôpital baptiste al-Ahli. Al-Ahli avait hébergé des Palestiniens blessés et ceux qui cherchaient un abri après qu’Israël ait demandé aux habitants de fuir la ville de Gaza avant l’invasion militaire.

Qu’est-ce que le Jihad islamique ?

Avec le Hamas et le Hezbollah, le Jihad islamique fait partie d’un réseau de groupes terroristes aux frontières d’Israël qui commettent des actes de terrorisme. Avec environ 1 000 membres, le JIP est le deuxième plus grand, après le Hamas, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Le groupe terroriste islamique a été fondé par Fathi Shaqaqi en 1979, selon le site Internet du directeur du renseignement national (DNI). Il a ensuite été désigné comme organisation terroriste étrangère par le Département d’État américain en 1997. En tant que branche des Frères musulmans en Égypte, le JIP cherche à établir un État palestinien islamiste pour détruire Israël.

Basé au Liban, le JIP maintient une présence à Gaza, en Cisjordanie et en Syrie.

Le secrétaire général Ziyad al-Nakhalah, classé comme terroriste mondial spécialement désigné par le Département d’État américain, est l’actuel dirigeant du JIP.

L’Iran soutient-il le Jihad islamique ?

Le JIP reçoit le soutien de l’Iran, de la Syrie et du groupe terroriste libanais Hezbollah. Outre le soutien, le Jihad islamique s’inspire de l’Iran. Le groupe a soutenu la révolution iranienne comme un mouvement à suivre comme modèle dans l’ensemble du monde musulman, notamment en ce qui concerne la création d’un État palestinien.

Bien qu’il s’agisse d’un groupe musulman sunnite, le JIP a adopté les techniques de suicide utilisées principalement par les groupes chiites en Iran et a mené des attentats-suicides visant des Israéliens.

Shaqaqi, le fondateur du Jihad islamique, partageait la conviction de l’ancien guide suprême iranien, Ruhollah Khomeini, selon laquelle « l’Islam était la solution et le Jihad le bon moyen ».

Ramadan Abdallah Shallah, qui a succédé à Shaqaqi après son assassinat en 1995, a même eu des réunions avec des responsables iraniens à Téhéran et à Damas.

À ce jour, l’Iran reste une source de financement importante pour le Jihad islamique.

Comme indiqué dans les rapports nationaux sur le terrorisme 2021 du Département d’État, l’Iran a continué de soutenir de nombreux groupes terroristes palestiniens désignés par les États-Unis, y compris le Jihad islamique, en fournissant des armes, du financement et de la formation. Les armes comprenaient des roquettes et des systèmes d’avions sans pilote (UAS) armés.

Selon la Fondation pour la défense des démocraties (FDD), les attaques du Jihad islamique portent partout les empreintes de l’Iran. Bien que plus petit et plus faible que le Hamas, le groupe est responsable d’attaques meurtrières à Gaza et en Cisjordanie.

« L’Iran essaie depuis des années, surtout ces derniers mois, d’avoir une organisation terroriste, à la fois le Jihad islamique qui est entièrement soutenu et financé par l’Iran, et l’organisation terroriste Hamas qui est également financée mais pas entièrement par l’Iran. Ils appellent pour qu’ils attaquent Israël et les Israéliens », a déclaré à Fox News Digital Lior Haiat, porte-parole du ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, le premier jour de la guerre entre Israël et le Hamas.

Haiat a ajouté : « Ces organisations terroristes [Hamas and Palestinian Islamic Jihad] travaillent comme mandataires du régime des ayatollahs. »

Quelle est la relation entre les groupes terroristes du Hamas et du Jihad islamique ?

Le Hamas et le Jihad islamique partagent un objectif commun : la disparition d’Israël. Bien que des désaccords dans le passé sur la stratégie visant à affronter Israël aient tendu les relations, les groupes ont mené des opérations coordonnées dans le but de poursuivre cet objectif commun.

Le Jihad islamique concentre l’essentiel de son attention sur la confrontation militaire et a ignoré les discussions politiques sur Israël. À de nombreuses reprises, le Jihad islamique a agi indépendamment du Hamas, notamment en tirant 1 100 roquettes sur Israël en réponse à la mort du chef du groupe en 2022.

Selon le site Internet du FDD, en tant que membre de la salle des opérations conjointe palestinienne, le groupe est également lié au Hezbollah par le financement et la coordination.

Quel rôle joue le Jihad islamique dans le conflit actuel ?

En plus du fait qu’Israël accuse le Jihad islamique d’être responsable des attaques à la roquette qui ont détruit l’hôpital de Gaza, le groupe joue d’autres rôles dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Le secrétaire général du Jihad islamique, Ziyad al-Nakhalah, a revendiqué la responsabilité de la détention de plus de 30 otages pris par le Hamas lors de l’attaque qui a déclenché la guerre entre Israël et le Hamas.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré qu’en plus d’avoir tué un haut commandant du Hamas, une récente opération d’avions de combat a neutralisé les terroristes du Jihad islamique et du Hamas.