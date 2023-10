Le jeûne intermittent fait partie d’un nombre croissant de régimes de perte de poids qui ont gagné en popularité ces dernières années.

L’idée est de limiter votre période de repas quotidienne à une fenêtre – généralement huit heures – sans compter votre consommation de calories, puis de jeûner le reste de la journée.

Une autre variante est l’approche de jeûne sur deux jours dans laquelle vous vous limitez à 500 calories tous les deux jours, puis mangez autant que vous le souhaitez le lendemain.

“En gros, cela ne fait que réduire notre consommation alimentaire, ce qui entraîne une perte de poids”, a déclaré Krista Varady, professeur de nutrition à l’Université de l’Illinois à Chicago. Elle a a publié plusieurs études sur le jeûne intermittent.

Si les personnes obèses adhèrent strictement au jeûne intermittent, cela peut généralement entraîner une perte allant jusqu’à 50 livres, a déclaré Varady à Global News dans une interview, la majeure partie de cette perte de poids provenant de la masse grasse et de la graisse abdominale. Pour d’autres, ils ne perdront peut-être aucun poids.

Mais de plus en plus de recherches suggèrent que le jeûne intermittent aide non seulement les gens perdre du poids mais peut aussi baisse de la tension artérielle et le « mauvais » cholestérol.

Il a également été démontré qu’il s’agit d’une intervention diététique sûre pour les personnes atteintes de diabète de type 2.

Une étude évaluée par des pairs et publiée dans Réseau JAMA ouvert Vendredi, il a été démontré que manger entre midi et 20 heures aidait les patients diabétiques de type 2 à perdre du poids et à abaisser leur taux de sucre dans le sang.

Dans l’essai clinique randomisé de six mois mené auprès de 75 participants, ceux qui ont suivi le régime de jeûne intermittent ont perdu environ deux fois plus de poids au cours de cette période que le groupe qui réduisait leur apport calorique de 25 pour cent.

Aucun événement indésirable grave n’a été signalé, selon l’étude, avec des occurrences similaires d’hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) et d’hyperglycémie (hyperglycémie) dans les groupes diététiques et témoins.

“La principale chose que nous constatons réellement, même chez les personnes sans diabète de type 2, est une amélioration de la régulation de la glycémie”, a déclaré Varady, co-auteur de l’étude JAMA.

Elle a toutefois reconnu que l’étude était « de petite envergure et devrait être suivie par des études plus vastes ».

Le jeûne intermittent est-il fait pour vous ?

Avant de suivre un régime, les experts recommandent de consulter un médecin pour voir si cela convient à eux et à leur style de vie personnel.

En raison de l’accent mis sur le timing, le jeûne intermittent ne convient pas nécessairement à un travailleur de nuit comme à une personne ayant un emploi régulier de 9h à 17h, a déclaré David Jenkins, professeur au département des sciences nutritionnelles de l’Université de Toronto.

« Le jeûne intermittent peut être bon pour l’un, mais pas pour l’autre », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Global News.

“Cela dépend vraiment de qui vous êtes et si cela convient à votre approche psychologique particulière de l’alimentation.”

Jenkins a conseillé de ne pas abuser des collations et de choisir davantage d’aliments à base de plantes, qui prennent plus de temps à manger.

Selon des recherches, il a été démontré que le jeûne intermittent est sans danger et comporte certains effets secondaires.

Les principaux effets indésirables que subissent les personnes non diabétiques sont les maux de tête, la constipation légère et les nausées, mais ceux-ci ont tendance à disparaître après une semaine ou deux, a déclaré Varady.

Les patients diabétiques de type 2 doivent ajuster leurs médicaments avant de commencer le jeûne intermittent.





Les experts affirment que des recherches supplémentaires, avec des essais randomisés de plus grande envergure sur une longue période, sont nécessaires pour mieux comprendre l’efficacité de ce régime alimentaire.

À l’avenir, Varady a déclaré que des études supplémentaires devraient porter sur des groupes de population spécifiques.

Elle et ses collègues mènent une étude sur les impacts du jeûne intermittent chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, un trouble hormonal courant qui affecte les femmes en âge de procréer.

Ils mèneront également des recherches sur les personnes atteintes de diabète de type 1, a déclaré Varady.