Qu’est-ce que le jeu télévisé You Won’t Believe This et comment ça marche ?

Il est temps de mettre vos talents de détective à l’épreuve avec le nouveau jeu télévisé de Channel 4, You Won’t Believe This.

Animé par Ellie Taylor, voici tout ce que vous devez savoir.

Gameshow Vous ne croirez pas que cela arrive sur Channel 4

Qu’est-ce que le jeu télévisé You Won’t Believe This ?

Vous ne croirez pas Ceci est un nouveau jeu télévisé à venir sur Channel 4.

La série voit des membres ordinaires du public devenir des détectives amateurs.

Animée par Ellie Taylor, la série en quatre parties sera diffusée le mardi 22 novembre à 22 heures.

Il sera également disponible pour regarder sur All4.

Comment ça marche ?

Les membres du public sont chargés de devenir des détectives amateurs pour la nuit.

Les candidats entendront ensuite une série d’histoires aléatoires d’une liste de suspects.

C’est ensuite aux “détectives” de découvrir qui dit la vérité pendant que les suspects essaient de vendre leur histoire de manière convaincante.





Channel 4 partage: «Pour les aider à déterminer qui il s’agit, ils auront le luxe d’être aidés par des détectives de police chevronnés qui soumettent chaque suspect à un interrogatoire de police de cloches et de sifflets.

“En utilisant des tactiques qu’ils ont l’habitude de déployer sur des criminels, ils creuseront dans les histoires en poussant, en sondant et en se penchant sur chaque détail, ce qui leur donnera le grillage de leur vie dans l’environnement de l’autocuiseur d’une cellule d’interrogatoire.

“C’est aux suspects de faire un travail convaincant pour vendre le fait qu’ils ont effectivement vécu comme une chèvre, essayer de sortir d’un congélateur géant avec un os ou boire du sang de tortue lorsqu’ils ont fait naufrage.”

Qui est vous ne croirez pas cet hôte Ellie Taylor?

La comédienne Ellie Taylor sera à la tête du nouveau jeu télévisé.

Elle est devenue célèbre après être apparue dans Show Me the Funny en 2011.

Ellie est connue pour son travail de comique et part régulièrement en tournée avec son émission.

En plus d’héberger le nouveau You Won’t Believe This de C4, Ellie anime également l’émission de rencontres de Channel 4 Let’s Make a Love Scene.

Beaucoup la reconnaîtront pour son apparition sur Strictly Come Dancing avec le danseur professionnel Johannes Radebe.