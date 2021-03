Les jetons non fongibles (NFT), un type d’actif numérique, ont explosé en popularité cette année, avec des œuvres d’art NFT vendues pour des millions de dollars et des musiciens tels que le groupe de rock Kings of Leon les adoptant pour leur dernier album. La tendance laisse perplexe ceux qui pourraient se demander pourquoi tant d’argent est dépensé pour des articles qui n’existent que sous forme numérique et qui peuvent être consultés gratuitement par n’importe qui. Voici quelques faits sur les NFT:

