Qu’est-ce que le I2U2 ?

Hannah McKay/Reuters ; Photo de piscine par Christian Bruna; Amir Cohen/Reuters ; Haiyun Jiang / Le New York Times

I2U2 est un nouveau partenariat entre les gouvernements de l’Inde, d’Israël, des Émirats arabes unis et des États-Unis.

JÉRUSALEM – I2U2 sonne comme s’il s’agissait d’un croisement entre un groupe de rock irlandais légendaire et un droïde de “Star Wars”.

La vérité est presque aussi intrigante, du moins pour les adeptes des affaires internationales : I2U2 est un nouveau partenariat entre les gouvernements de l’Inde, d’Israël, des Émirats arabes unis et des États-Unis. Le nom fait référence aux premières lettres des noms des quatre pays en anglais.

Le président Biden et le Premier ministre israélien, Yair Lapid, ont donné à l’initiative naissante un élan supplémentaire jeudi matin avec un appel à quatre à Jérusalem avec leurs homologues indiens et émiratis – Narendra Modi et Mohammed bin Zayed.