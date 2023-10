Qu’est-ce que le Hezbollah ? Un regard sur le groupe militant soutenu par l’Iran en marge de la guerre Israël-Hamas

TYRE, Liban — Alors que l’armée israélienne se prépare à ce qui semble être une invasion terrestre imminente de la bande de Gaza, le Hezbollah Un groupe militant se profile au Liban, juste de l’autre côté de la frontière nord d’Israël.

Quelques heures après l’attaque effrontée et sanglante du Hamas le 7 octobre, le Hezbollah a tiré des roquettes guidées et de l’artillerie sur Israël, qui a été accueilli par un barrage d’artillerie. Depuis lors, les combats du tac au tac se sont poursuivis.

Samedi matin, l’armée israélienne a annoncé avoir frappé une cible du Hezbollah dans le sud du Liban en réponse à « l’infiltration d’objets aériens non identifiés en Israël ».

Cette décision intervient après que Naim Qassem, chef adjoint du Hezbollah, a déclaré vendredi que le groupe suivait de près les développements entre le Hamas et Israël.

« En tant que Hezbollah, nous contribuons à la confrontation et y contribuerons dans le cadre de notre vision et de notre plan », a-t-il déclaré. « Nous suivons les mouvements de l’ennemi et nous sommes pleinement prêts. Lorsque le moment sera venu d’agir, nous le réaliserons.

Un mouvement de résistance chiite lié à l’Iran

Formé au début des années 1980 alors que le Liban était ravagé par une guerre civile, le Hezbollah, parfois orthographié Hezbollah ou Hezbollah, est un parti politique et une organisation militante chiite. Le nom signifie « Parti de Dieu ».

Créé avec le soutien de l’Iran, le groupe s’est donné pour mission d’expulser les forces israéliennes du Liban, tout en résistant à l’influence occidentale au Moyen-Orient.

L’organisation se présente comme un mouvement de résistance chiite au Liban qui croit au droit du pays à l’autodétermination, tout en prêtant allégeance au guide suprême iranien Ali Khamenei, selon le Conseil des relations extérieures.

L’actuel chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, était membre du Mouvement Amal, une milice chiite qui était l’un des nombreux groupes en lice pour le pouvoir pendant la guerre civile libanaise, avant de rejoindre le Hezbollah en 1982.

Étroitement aligné sur le régime iranien, il a pris ses fonctions de secrétaire général en 1992 après qu’Israël a assassiné le co-fondateur et ancien dirigeant du groupe, Abbas Al-Musawi, selon le Council on Foreign Relations.

Des soldats du Hezbollah défilent lors d’un événement marquant la Journée Al-Quds à Beyrouth en avril. Houssam Shbaro / Agence Anadolu via le fichier Getty Images

L’activité militante du groupe et le soutien de Téhéran ont conduit les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays à le désigner comme organisation terroriste.

Mais le Hezbollah compte également des députés au Parlement libanais et fournit de nombreux services sociaux dans le pays.

Cependant, sa popularité a semblé décliner lors des élections législatives de l’année dernière : la coalition dirigée par le Hezbollah a remporté 61 sièges sur les 128 membres de l’assemblée législative, soit une diminution de 10 membres depuis le dernier vote tenu il y a quatre ans.

Des relations tendues avec Israël

Alors que le Liban était profondément enraciné dans sa propre guerre civile sectaire entre 1975 et 1990, l’Organisation de libération de la Palestine et Israël étaient en désaccord juste au sud de la frontière libanaise.

En juin 1982, Israël a envahi le sud du Liban à la poursuite des combattants de l’OLP qui avaient fait du pays une base dix ans auparavant, selon « Hezbollah : Une brève histoire » d’Augustus Norton.

Le Hezbollah a pris de l’importance alors qu’il luttait pour éliminer la présence israélienne du pays jusqu’à ce qu’il retire finalement ses forces en mai 2000.

Des combattants pro-iraniens du Hezbollah participent à un exercice militaire à Aramta, au Liban, en mai. Marwan Naamani / alliance photo via Getty Images

Les tensions ont couvé pendant les six années suivantes jusqu’à ce que la guerre éclate à nouveau le 12 juillet 2006, après que des combattants du Hezbollah sont entrés en Israël et ont tendu une embuscade à un groupe de soldats, tuant trois d’entre eux et prenant deux autres en otages.

Israël a répondu par des frappes aériennes et des frappes d’artillerie, avant d’imposer un blocus naval et aérien. Les forces israéliennes ont également lancé une invasion terrestre. Plus de 1 000 personnes, en majorité des civils, seraient mortes dans le conflit, qui a officiellement pris fin après 34 jours.

Depuis lors, des combats ont eu lieu à faible intensité, les parties ayant parfois échangé des tirs de l’autre côté de la frontière. Le Hezbollah s’est également engagé à détruire Israël dans son manifeste de 2009, selon le Conseil des relations extérieures.

Frères d’armes

Formé cinq ans après le Hezbollah en 1987 lors d’un soulèvement contre l’occupation israélienne de Gaza, le Hamas était à l’origine une faction des Frères musulmans.

Les dirigeants du Hamas considèrent le groupe libanais comme un allié, et le Hezbollah a annoncé cette semaine sa solidarité avec le Hamas suite à l’incursion multiforme du Hamas en Israël, qui a fait des centaines de morts. Tous deux sont soutenus par l’Iran.

Revendiquant la responsabilité des roquettes tirées depuis le Liban vers Israël, le Hezbollah a déclaré lundi dans un communiqué qu’il se tenait aux côtés de « la résistance palestinienne victorieuse et du peuple palestinien patient et en lutte ».

Mais hormis ces attaques sporadiques, elle a jusqu’à présent fait preuve de retenue – conformément aux règles d’engagement informelles qui régissent le conflit transfrontalier depuis près de deux décennies.

Du ventre pour le combat ?

Le Liban traverse actuellement une crise économique paralysante, provoquée en partie par une mauvaise gestion politique et un afflux de réfugiés.

L’hyperinflation a rendu presque impossible pour le citoyen moyen de supporter le coût élevé de la vie ces dernières années, et le Commission européenne estime que 80 % des citoyens libanais vivent dans la pauvreté.

Un certain nombre de politiciens libanais ont critiqué le Hezbollah pour avoir même envisagé d’entrer dans un autre conflit avec Israël.

Sami Gemayel, député du parti chrétien Kataeb, a déclaré mercredi dans un communiqué que le Hezbollah « liait de force le peuple libanais au conflit ».

« Nous ne sommes pas prêts à voir le Liban être entraîné dans cette guerre », a-t-il déclaré selon un communiqué. traduction de la déclaration par les médias d’État libanais.

Firas Maksad, un expert de la politique libanaise au Middle East Institute, basé à Washington, a déclaré à NBC News plus tôt cette semaine que le public libanais « n’a pas d’appétit pour la guerre ».

« Même au sein de la communauté chiite et de la base de soutien du Hezbollah, il y aura un grand ressentiment et le Hezbollah s’efforcera de justifier et d’expliquer pourquoi il s’est impliqué dans cette guerre », a-t-il déclaré.

Un conflit plus large ?

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré mercredi lors d’un point de presse que les États-Unis étaient « clairement préoccupés » par les roquettes tirées depuis le Liban.

« En fin de compte, comme je l’ai dit, nous envoyons un message fort et clair : les États-Unis sont prêts à agir si un acteur hostile à Israël envisage d’essayer d’intensifier ou d’élargir cette guerre », a-t-il déclaré.

Un certain nombre de moyens navals américains, dont le groupe aéronaval USS Gerald R. Ford, sont désormais stationnés en Méditerranée orientale, ce que le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié jeudi d’« avertissement » à l’intention d’autres groupes susceptibles de tenter de s’impliquer dans le conflit. guerre.

« Le président Biden a été très clair sur le fait que personne, qu’il soit étatique ou non, ne devrait essayer de profiter de ce moment », a déclaré Blinken.

S’il devait entrer dans le conflit, le Hezbollah apporterait de vastes réserves d’armes avancées, une formation avancée et des rangs bien organisés de troupes expérimentées qui ont été « ensanglantées » par plus d’une décennie de combats contre des militants islamistes sunnites en Syrie, éclipsant peut-être le nombre de militants islamistes sunnites en Syrie. capacité même du Hamas.

Mais il reste à voir si le Hezbollah intensifiera ses actions ou si l’Iran poussera le groupe à la guerre.

Matt Bradley a fait un reportage depuis Tyr, au Liban, et Doha Madani depuis Londres.