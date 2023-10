Qu’est-ce que le Hezbollah ? Un regard sur le groupe armé libanais qui soutient le Hamas | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les escarmouches meurtrières à la frontière nord d’Israël avec le Liban ont soulevé la perspective d’un conflit plus large au Moyen-Orient, alors que le groupe armé du Hezbollah a tiré de l’artillerie et des roquettes en solidarité avec les Palestiniens.

Alors qu’Israël frappe la bande de Gaza avec des frappes aériennes à la suite des attaques meurtrières du groupe armé du Hamas, la peur d’un autre front dans le nord grandit avec un échange de tirs entre les combattants israéliens et ceux du Hezbollah. Lundi, le groupe soutenu par l’Iran a tiré un barrage de roquettes après que trois de ses membres ont été tués dans des bombardements israéliens.

Voici ce que nous savons du Hezbollah :

Qu’est-ce que le Hezbollah ?

Le Hezbollah, qui signifie « Parti de Dieu », est un groupe armé et politique chiite soutenu par l’Iran qui a été formé en 1985 pour lutter contre l’occupation israélienne du sud du Liban.

Il est issu des groupes armés formés par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens à la suite de l’invasion du Liban par Israël en 1982. Le groupe, qui trouve son soutien parmi les musulmans chiites, est l’un des plus grands ennemis d’Israël dans la région.

En 2021, le leader Hassan Nasrallah a affirmé que le Hezbollah comptait 100 000 combattants. Le groupe possède des roquettes de précision et affirme qu’elles peuvent frapper toutes les régions d’Israël.

Les États-Unis estiment que l’Iran a alloué chaque année des centaines de millions de dollars au Hezbollah ces dernières années.

Le groupe, dirigé par Nasrallah depuis 1992, est l’un des blocs politiques les plus influents du système politique sectaire du Liban, bénéficiant du soutien d’une grande partie de la population chiite. Le groupe est souvent surnommé « un État dans l’État » en raison de son vaste réseau politique et militaire mis en place dans un pays divisé selon des lignes sectaires.

Pourquoi le Hezbollah a-t-il été créé et quels sont ses objectifs ?

Les combattants du Hezbollah ont mené une campagne soutenue contre les forces israéliennes au Liban et ont lancé des attaques contre des civils israéliens dans d’autres pays.

Les forces israéliennes se sont retirées unilatéralement du sud du Liban en 2000 après près de 20 ans de combats meurtriers, incitant le Hezbollah à se proclamer la première armée arabe à forcer Israël à céder le contrôle du territoire.

Israël continue d’occuper le plateau du Golan syrien et les territoires palestiniens conquis lors de la guerre de 1967. Le Hamas lutte contre l’occupation israélienne et l’expansion des colonies illégales sur les terres palestiniennes.

Le Hezbollah a publié son manifeste après sa formation, soulignant son idéologie et ses objectifs, qui comprenaient la défaite d’Israël et l’expulsion des entités colonialistes occidentales du Moyen-Orient.

Le Hezbollah a-t-il déjà affronté Israël ?

Lors d’un raid transfrontalier en juillet 2006, le Hezbollah a capturé deux soldats israéliens, dans l’espoir de conclure un accord d’échange de prisonniers avec leurs homologues israéliens. Israël a répondu militairement, entraînant une guerre de 34 jours également appelée guerre de Juillet.

Le conflit s’est terminé de manière peu concluante car aucune des parties n’a pu l’emporter militairement, mais il a entraîné la mort de plus de 1 100 Libanais et 165 Israéliens.

Mais Nasrallah a déclaré à plusieurs reprises que la guerre de 2006 avait été un succès pour le Hezbollah, soulignant qu’il avait résisté aux forces israéliennes plus nombreuses et plus fortes.

Une enquête du gouvernement israélien a conclu que la guerre de 2006 avait été un échec et une « opportunité manquée ».

En quoi le Hezbollah est-il différent du Hamas ?

Le Hezbollah et le Hamas sont des entités distinctes mais partagent l’objectif commun de résistance armée contre Israël.

Alors que le Hezbollah est une organisation libanaise, le Hamas est un groupe palestinien formé à Gaza en 1987 après le début de la première Intifada, un soulèvement contre l’occupation des territoires palestiniens par Israël. Le Hamas contrôle politiquement la bande de Gaza après avoir remporté les élections de 2006.

Après l’attaque du Hamas contre Israël samedi, le Hezbollah a publié un communiqué affirmant qu’il suivait de près la situation et était en contact direct avec les dirigeants de la résistance palestinienne.

Le communiqué ajoute qu’il s’agit d’une « réponse décisive à l’occupation continue d’Israël et d’un message à ceux qui cherchent une normalisation avec Israël », faisant référence aux pays arabes cherchant à normaliser leurs relations avec Israël.

Les dirigeants du Hezbollah et du Hamas se sont également rencontrés en 2020 pour discuter de la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes.

Israël mènera-t-il une guerre sur deux fronts ?

Trois membres du Hezbollah ont été tués lundi lors d’un bombardement israélien après un raid transfrontalier revendiqué par le groupe armé du Jihad islamique palestinien (JIP).

Le Hezbollah a déclaré que les personnes tuées avaient été « martyrisées à la suite de l’agression sioniste au sud du Liban. En réponse, le groupe a tiré un barrage de roquettes sur Israël.

Les analystes pensent que les factions palestiniennes au Liban sont désireuses d’ouvrir un deuxième front si le Hezbollah lance une attaque.

Il est donc possible que le Liban soit impliqué dans une guerre totale entre Israël et le Hezbollah, soutenus par des factions palestiniennes.

Alors que le Hezbollah a tiré dimanche des tirs d’artillerie dans une zone contrôlée par Israël revendiquée par le Liban, le groupe a jusqu’à présent évité une participation plus profonde. Cela pourrait changer si Israël lançait une offensive terrestre à Gaza, affirment certains experts.

Quels sont les autres groupes palestiniens au Liban ?

Les groupes palestiniens au Liban comprennent le Hamas, le parti laïc Fatah et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).

Certains de ces membres sont basés dans des camps de réfugiés palestiniens au Liban, notamment à Ein el-Hilweh et Burj al-Barajneh.

Le Hezbollah est-il une organisation « terroriste » ?

Les États-Unis et d’autres pays occidentaux considèrent le Hezbollah comme une « organisation terroriste ». Les États du Golfe alliés aux États-Unis, dont l’Arabie saoudite, considèrent également le groupe comme un groupe « terroriste ».

L’Union européenne classe la branche militaire du Hezbollah comme un « groupe terroriste », mais pas sa branche politique.

Quel est le rôle du groupe au Liban ?

Le Hezbollah compte des ministres au sein du gouvernement et des législateurs au parlement.

Les partis libanais qui s’opposent au groupe l’accusent de plonger le Liban dans le conflit.

Le groupe est devenu plus important politiquement après le retrait de la Syrie, proche allié du Hezbollah, du Liban à la suite de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafik Hariri en 2005.

Hariri, un homme politique sunnite, symbolisait l’influence saoudienne sur la politique libanaise.

En 2016, Michel Aoun, homme politique chrétien soutenu par le Hezbollah, est devenu président. Deux ans plus tard, le Hezbollah et ses alliés ont remporté la majorité lors des premières élections générales du pays en neuf ans.

Lors des élections de 2022, le bloc politique du Hezbollah a perdu sa majorité, mais le groupe continue d’exercer une influence sur la politique du pays.