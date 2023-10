Qu’est-ce que le Hezbollah, le groupe militant situé à la frontière nord d’Israël ?

Alors que la guerre progresse entre Israël et Gaza, la bataille fait planer le spectre d’un conflit régional plus large au Moyen-Orient. La question centrale est de savoir si le groupe militant Hezbollah – qui opère au Liban, voisin nord d’Israël – s’impliquera, ouvrant ainsi un deuxième front de guerre.

Le Hezbollah et Israël, ennemis de longue date, ont échangé des bombardements depuis l’attaque du Hamas contre Israël ce week-end. Bien que cela ait fait craindre une guerre plus large, les escarmouches entre le Hezbollah et Israël sont monnaie courante depuis des décennies. Et certains experts affirment que le Hezbollah serait réticent à se joindre pleinement à la dernière bataille, de peur de perdre les acquis qu’il a réalisés au Liban.