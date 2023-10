Qu’est-ce que le Hezbollah et comment le groupe libanais est-il impliqué dans le conflit Israël-Hamas ?

Points clés Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti le Hezbollah de ne pas déclencher une guerre alors que l’armée israélienne se concentre sur Gaza.

Le Hezbollah libanais et les soldats israéliens ont tous deux tiré des missiles et échangé des coups de feu à travers la frontière libano-israélienne.

La prochaine action du Hezbollah dépend de l’Iran, ont déclaré des experts à SBS News.

Les troupes israéliennes ont passé le week-end à se préparer à entrer dans la bande de Gaza à la poursuite des militants du Hamas, mais des affrontements à la frontière nord du pays ont fait craindre un deuxième front de guerre.

Les combattants libanais du Hezbollah ont lancé dimanche plusieurs attaques contre des postes de l’armée israélienne et Israël a riposté par des frappes au Liban, ce qui constitue la plus grande escalade de tensions depuis 17 ans.

Les escarmouches entre les deux ont été condamnées par les États-Unis et menées au milieu des craintes que le conflit Israël-Hamas ne s’étende.

« Je dis maintenant aux Australiens que si vous êtes au Liban, vous devriez vous demander si votre besoin d’y rester est essentiel », a déclaré Wong dimanche.

« Si vous souhaitez partir, vous devriez envisager la première option disponible. »

Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé au groupe militant libanais Hezbollah de ne pas déclencher une guerre sur un deuxième front, menaçant de « destruction du Liban » s’il le faisait.

Qu’est-ce que le Hezbollah ?

Le parti politique et groupe militant islamiste chiite libanais a été créé en 1982.

Il a été créé à la suite de l’invasion du Liban par Israël cette année-là et bénéficiait du soutien du Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran.

En 2021, le groupe comptait plus de 100 000 soldats bien entraînés, selon le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallan.

Le Hezbollah a combattu pour la dernière fois des soldats israéliens en 2006, lançant des roquettes sur le nord d’Israël et engageant des soldats des Forces de défense israéliennes dans une guérilla.

La guerre a tué 1 200 personnes au Liban, pour la plupart des civils, et 158 ​​Israéliens, pour la plupart des soldats.

Quel est le lien entre le Hezbollah et le Hamas ?

Le Hezbollah et le Hamas sont tous deux soutenus par l’Iran. Le Hezbollah a ses racines dans la branche chiite de l’islam, prédominante en Iran, tandis que le Hamas est un groupe musulman majoritairement sunnite.

Le Hamas est un groupe militaire et politique palestinien qui a gagné le pouvoir dans la bande de Gaza depuis qu’il y a remporté les élections législatives de 2006.

Son objectif déclaré est d’établir un État palestinien, tout en refusant de reconnaître le droit d’Israël à exister.

Le Hamas, dans son intégralité, est désigné comme organisation terroriste par des pays comme l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Certains pays classent uniquement sa branche militaire parmi les groupes terroristes.

Le Dr Eyal Mayroz est maître de conférences en études sur la paix et les conflits à l’Université de Sydney. Il a déclaré que l’Iran considérait ses relations avec le Hezbollah comme plus importantes, en partie à cause de ses capacités militaires.

« Le Hezbollah est plus puissant que le Hamas et l’Iran tient plus cher au Hezbollah », a-t-il déclaré.

Le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. Source: PAA « Le Hezbollah est bien plus important pour l’Iran que le Hamas. Tout le monde se demande donc si l’Iran est prêt à sacrifier le Hamas sans déclencher ou non une guerre régionale.»

Il a également souligné que le Hezbollah devait jongler entre son allégeance à l’Iran et l’impact de la guerre sur le peuple libanais.

« Le pays est en train de s’effondrer. Et pour les Libanais, une guerre avec Israël serait non seulement dévastatrice, mais aussi intenable. »

Mayroz a déclaré que ce que nous voyons à la frontière nord d’Israël est une « claquette », alors que le Hezbollah montre son soutien au Hamas et qu’Israël montre qu’il ne « prend pas de la merde », tout en évitant une guerre à grande échelle.

« Ils essaient de jouer le jeu de la solidarité mais sans se lancer, du moins à ce stade, dans une guerre à grande échelle », a-t-il déclaré.

L’Iran a prévenu que « d’autres fronts seraient ouverts »

L’Iran a parlé de « conséquences de grande envergure » si les « crimes de guerre et le génocide » d’Israël ne sont pas arrêtés.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a averti Israël qu’un conflit régional pourrait éclater si les combats avec le Hamas se poursuivaient à Gaza.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a averti que d’autres fronts de guerre avec Israël étaient possibles dans le contexte des combats à la frontière libano-israélienne. Source: EPA / Abbas Salmane « Si les mesures visant à arrêter immédiatement les attaques israéliennes qui tuent des enfants dans la bande de Gaza aboutissent à une impasse, il est fort probable que de nombreux autres fronts seront ouverts », a-t-il déclaré dimanche à Al Jazeera.

« Cette option n’est pas exclue et devient de plus en plus probable. »

Ian Palmeter, chercheur au Centre d’études arabes et islamiques de l’Université nationale australienne, a déclaré que la décision du Hezbollah dépendra du jugement de l’Iran.

« Cela dépend vraiment de l’Iran. À ce stade, le Hezbollah n’est impliqué que marginalement », a-t-il déclaré à SBS News.

« Il a envoyé un petit nombre de roquettes sur le nord d’Israël, mais il dispose d’un énorme arsenal. On estime qu’il abriterait entre 120 000 et 150 000 roquettes. Mais le Hezbollah est une créature de l’Iran.»

Il a déclaré que l’Iran utilise l’arsenal de roquettes du Hezbollah pour garantir sa propre sécurité et qu’il serait prudent de le déployer par crainte de représailles de la part d’Israël ou des États-Unis.

Les États-Unis déploient des porte-avions

Les États-Unis ont répondu au conflit au Moyen-Orient en renforçant leur puissance de feu dans la région, afin de dissuader l’Iran de s’impliquer.

Le Pentagone a déployé deux porte-avions en Méditerranée orientale, une région qui accueille déjà un certain nombre de navires, d’avions et de troupes militaires américaines.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré : « lorsqu’il s’agit de sécurité d’Israël, nous soutenons Israël ».

Israël s’est engagé à anéantir le Hamas soutenu par l’Iran – qui contrôle la bande de Gaza – après que ses combattants ont pris d’assaut des villes israéliennes il y a neuf jours.

Le Hamas a tué 1 300 personnes et pris des otages lors de la pire attaque contre des civils de l’histoire du pays.

En réponse, les avions et l’artillerie israéliens ont soumis Gaza au bombardement le plus intense qu’elle ait jamais connu et plaçant l’enclave, qui abrite 2,3 millions de Palestiniens, sous un siège total.

Les autorités de Gaza affirment que plus de 2 300 personnes ont été tuées, dont un quart d’enfants, et près de 10 000 blessées. Les secouristes recherchent désespérément les survivants des raids aériens nocturnes.