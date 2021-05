Les forces du HAMAS à Gaza ont commis «de graves violations des droits humains, notamment des enlèvements, des tortures et des exécutions de Palestiniens», indique un rapport choquant.

Voici plus sur l’organisation, le plus grand de plusieurs groupes islamistes militants palestiniens.

Les forces de sécurité palestiniennes du Hamas lors d’une cérémonie de remise des diplômes de la police à Gaza, en avril 2021 Crédits: Rex

Qu’est-ce que le Hamas?

Le Hamas est un mouvement militant palestinien qui est également l’un des deux principaux partis politiques des territoires, explique le Council on Foreign Relations (CFR).

Au fil des ans, le Hamas a mené des tirs, des bombardements et des attaques à la roquette en Israël.

Depuis 2008, les militants d’Israël et du Hamas à Gaza ont mené trois guerres transfrontalières et ont eu de nombreuses escarmouches depuis que le groupe a pris le contrôle de Gaza en 2007.

Israël lance de temps en temps des opérations militaires meurtrières pour frapper des groupes armés palestiniens – la plus récente en mai 2021, effectuant de multiples frappes aériennes à Gaza, le groupe militant tirant des roquettes sur Tel Aviv.

Membres des Brigades Ezz-Al Din Al-Qassam, la branche armée du Hamas Crédits: Rex

Le Hamas dans son ensemble, ou dans certains cas sa branche militaire, est désigné groupe terroriste par Israël, les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni, ainsi que d’autres puissances, explique BBC News.

« Pour ses partisans, cependant, le Hamas est considéré comme un mouvement de résistance légitime », ajoute la BBC.

Le Hamas est une « organisation de résistance, qui est également responsable de l’administration de la bande de Gaza », expliquent les chercheurs de The Conversation.

L’Amérique a désigné le Hamas comme organisation terroriste en 1997. Le Département d’État des États-Unis a déclaré: «Historiquement, le Hamas a reçu des fonds, des armes et une formation de l’Iran et lève des fonds dans les pays du Golfe.

« Le groupe reçoit des dons d’expatriés palestiniens ainsi que de ses propres organisations caritatives. »

La fumée s’échappe d’une frappe aérienne israélienne sur l’enceinte de Hanadi dans la ville de Gaza Crédit: AFP

D’où vient le Hamas?

Le Hamas est le plus grand de plusieurs groupes islamistes militants palestiniens, explique BBC News.

Son nom est un acronyme arabe pour le mouvement de résistance islamique – Harakat al-Muqawama al-Islamiya.

Le Hamas a été fondé par Cheikh Ahmed Yassin, un religieux palestinien.

Il est devenu un activiste dans les branches locales des Frères musulmans après avoir consacré sa jeunesse à l’érudition islamique au Caire.

À partir de la fin des années 1960, Yassin a prêché et effectué des œuvres caritatives en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, toutes deux occupées par les forces israéliennes après la guerre des Six jours de 1967, explique le CFR.

Yassin a établi le Hamas comme bras politique local des Frères musulmans en décembre 1987.

Cela a suivi le déclenchement de la première Intifada, un soulèvement palestinien contre le contrôle israélien de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est.

Le Hamas est par la suite apparu à l’avant-garde de la résistance armée contre Israël.

Un membre du Hamas se tient à l’intérieur de l’un des tunnels terroristes reliant la bande de Gaza et Israël Crédit: Rex Features

L’élément armé, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, a mené des attaques anti-israéliennes, y compris des attentats-suicides contre des cibles civiles à l’intérieur d’Israël.

Le Hamas gère également un vaste réseau, principalement basé à Gaza, d’activités de Dawa ou du ministère qui comprend des associations caritatives, des écoles, des cliniques, des camps de jeunes, des collectes de fonds et des activités politiques, explique le Département d’État américain.

La principale base d’opérations du Hamas se trouve dans la bande de Gaza, l’enclave côtière de 1,7 million de Palestiniens.

De là, il est resté l’autorité de facto depuis peu de temps après le retrait unilatéral d’Israël en 2005, ajoute le CFR.

En 2014, Amnesty International a publié un rapport choquant sur les forces du Hamas à Gaza commettant «de graves violations des droits humains, notamment des enlèvements, des actes de torture et des exécutions sommaires et extrajudiciaires de Palestiniens».

Les forces de sécurité du Hamas montrent leurs compétences Crédits: Rex

Que veut le Hamas?

En termes très simples, le Hamas refuse de reconnaître Israël et souhaite que les Palestiniens puissent retourner dans ce qu’ils considèrent comme leur ancienne maison.

En 1988, en vertu de la charte du groupe des militants islamiques, le groupe a déclaré qu’il était engagé dans la destruction d’Israël.

Dans sa charte fondatrice, le Hamas a appelé à la création d’un État islamique dans la Palestine historique.

C’est le territoire entre la Méditerranée et le Jourdain, qui comprend également Israël.

Cette charte fondatrice était remplie de références anti-juives.

En 2017, l’Associated Press a fait état de la publication d’un «programme politique apparemment plus pragmatique visant à mettre fin à l’isolement international du groupe».

L’AP a ajouté que le nouveau plan soulignait que le Hamas n’avait aucune hostilité envers les Juifs. Il a déclaré que son combat était avec ceux qui occupaient les terres palestiniennes.

Grâce à son nouveau manifeste, le Hamas s’est rebaptisé en tant que mouvement de libération nationale islamique, plutôt qu’en tant que branche des Frères musulmans panarabes.

Le document disait que le Hamas accepterait un État palestinien aux frontières de 1967.

Il a également abandonné le libellé explicite appelant à la destruction d’Israël, bien qu’il ait conservé l’objectif de «libérer» finalement toute la Palestine historique, qui comprend ce qui est maintenant Israël.

Mais, le groupe a réaffirmé qu’il ne reconnaîtrait pas Israël, ne renoncerait pas à la violence ou ne reconnaîtrait pas les précédents accords de paix intérimaires israélo-palestiniens.

La politique mise à jour a été bafouée par Israël, le porte-parole du Premier ministre disant: « Quand vous regardez ce qu’ils disent à leur propre peuple sur les chaînes de télévision du Hamas, dans leurs mosquées, dans leurs écoles, ils appellent quotidiennement à détruire Israël. . «

Israël tient le Hamas pour responsable de toutes les attaques de la bande de Gaza.

L’Égypte, avec Israël, applique un blocus frontalier paralysant contre la bande de Gaza dirigée par le Hamas depuis que le groupe a saisi le territoire en 2007.

Israël contrôle la plupart des frontières et du territoire côtier de Gaza, décidant qui peut entrer et sortir de Gaza, y compris les marchandises.

Le Hamas a exigé qu’Israël mette fin à ses restrictions.

Le Hamas affirme qu’Israël occupe la terre palestinienne et résiste à l’occupation en lançant des attaques à la roquette depuis Gaza, tandis qu’Israël riposte à de telles attaques avec plus de force.

Les Palestiniens brûlent des pneus pour créer une colonne de fumée destinée à réduire la visibilité des forces israéliennes Crédits: Getty – Contributeur

Jérusalem Est

Les Palestiniens veulent que Jérusalem-Est – capturée par Israël lors de la guerre israélo-arabe de 1967 – soit la capitale d’un futur État.

Israël revendique la totalité de Jérusalem comme sa capitale, un statut qui n’est généralement pas reconnu internationalement.

La vieille ville de Jérusalem, avec des lieux sacrés pour les juifs, les musulmans et les chrétiens, est le site le plus sensible du conflit israélo-palestinien.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS:

12 mai 2021: La Cour pénale internationale (CPI) est préoccupée par l’escalade de la violence en Cisjordanie et par la possibilité que des crimes de guerre y soient commis, a déclaré sa procureure Fatou Bensouda.

« Je note avec une grande inquiétude l’escalade de la violence en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi qu’à l’intérieur et autour de Gaza, et la possible commission de crimes en vertu du Statut de Rome », a écrit Bensouda sur Twitter.

Les hostilités entre Israël et le Hamas se sont intensifiées le mercredi 12 mai, avec au moins 35 tués à Gaza et cinq en Israël jusqu’à présent dans les échanges aériens les plus intenses depuis des années.

De la fumée noire jaillit le 12 mai 2021 d’un incendie qui fait rage dans une raffinerie touchée par une roquette du Hamas Crédit: AFP

11 mai 2021: Le Hamas a déclaré qu’il avait tiré 130 roquettes sur Tel Aviv après qu’une frappe aérienne israélienne a rasé une tour à Gaza.

Le Hamas a menacé de transformer Israël «en enfer» après avoir déclaré qu’une frappe aérienne sur Gaza avait tué neuf enfants.

L’armée israélienne a affirmé avoir mené des frappes aériennes en représailles aux attaques à la roquette depuis la bande côtière, qui sont survenues à la suite d’affrontements à la mosquée al-Aqsa à Jérusalem.

Ces frappes israéliennes ont été lancées après que des militants du Hamas aient franchi une «ligne rouge» en tirant sur la région de Jérusalem pour la première fois depuis 2014.

10 mai 2021: Plus de 330 Palestiniens ont été blessés, selon le Croissant-Rouge palestinien, lors de nouveaux affrontements entre Palestiniens et policiers à la mosquée avant une marche prévue pour commémorer la prise de Jérusalem par Israël en 1967.

Des roquettes sont lancées vers Israël depuis Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 mai 2021 Crédit: AFP

8 mai 2021: La violence éclate à Jérusalem-Est, avec des échauffourées entre Palestiniens et policiers israéliens

Quelque 121 Palestiniens sont blessés du jour au lendemain, dont beaucoup sont touchés par des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes, selon le Croissant-Rouge palestinien.

La police israélienne affirme que 17 de ses officiers sont blessés.

7 mai 2021: Des affrontements ont éclaté alors que les musulmans ont rempli la mosquée Al-Aqsa pour prier pendant le mois sacré de jeûne du Ramadan.

La violence s’est intensifiée dans la ville sainte et a occupé la Cisjordanie pendant la semaine précédente.

Les Palestiniens ont lancé des pierres, des bouteilles et des feux d’artifice sur la police israélienne qui a tiré des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes. Le site est sacré pour les Juifs car l’emplacement de deux temples de l’époque biblique.

Plus de 220 personnes, pour la plupart des Palestiniens, ont été blessées.