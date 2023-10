Qu’est-ce que le Hamas ? Un guide simple sur le groupe armé palestinien | Conflit israélo-palestinien Actualités

Israël et le groupe armé palestinien Hamas sont aux prises avec une escalade du conflit qui a fait près de 1 000 morts en un peu plus d’une journée.

Samedi, le Hamas a lancé une attaque sans précédent contre Israël, faisant exploser des parties de la barrière de séparation hautement fortifiée du pays et envoyant des combattants dans les communautés israéliennes le long de la frontière de Gaza.

Cette décision a incité le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu à mettre en garde contre « une guerre longue et difficile ». Les avions israéliens bombardent la bande de Gaza, détruisant des immeubles et des quartiers civils.

Mais qu’est-ce que le Hamas, le groupe au centre de tout cela ? Voici ce qu’il faut savoir :

Qu’est-ce que le groupe Hamas ?

Hamas signifie Mouvement de Résistance Islamique et signifie en arabe « zèle ».

Le groupe contrôle politiquement la bande de Gaza, un territoire d’environ 365 kilomètres carrés (141 milles carrés) qui abrite plus de deux millions de personnes mais qui est bloqué par Israël.

Le Hamas est au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007 après une brève guerre contre les forces du Fatah fidèles au président Mahmoud Abbas, chef de l’Autorité palestinienne et de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Quand le Hamas a-t-il été créé et quel est son objectif ?

Le mouvement Hamas a été fondé à Gaza en 1987 par un imam, Cheikh Ahmed Yasin, et son assistant Abdul Aziz al-Rantissi, peu après le début de la première Intifada, un soulèvement contre l’occupation des territoires palestiniens par Israël.

Le mouvement a commencé comme une émanation des Frères musulmans en Égypte et a créé une aile militaire, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, pour poursuivre une lutte armée contre Israël dans le but de libérer la Palestine historique.

Il propose également des programmes de protection sociale aux victimes palestiniennes de l’occupation israélienne.

Quels sont les principes du groupe palestinien ?

Contrairement à l’OLP, le Hamas ne reconnaît pas le statut d’État d’Israël mais accepte un État palestinien sur les frontières de 1967.

« Nous ne renoncerons pas à un pouce du territoire palestinien, quelles que soient les pressions récentes et quelle que soit la durée de l’occupation », a déclaré Khaled Meshaal, le leader en exil du groupe palestinien en 2017.

Le Hamas s’oppose violemment aux accords de paix d’Oslo négociés par Israël et l’OLP au milieu des années 1990.

Il s’est formellement engagé à établir un État palestinien à l’intérieur de ses propres frontières. Il a poursuivi cet objectif en attaquant des soldats, des colons et des civils israéliens dans les territoires palestiniens occupés et en Israël.

Le groupe dans son ensemble, ou dans certains cas sa branche militaire, est désigné comme organisation « terroriste » par Israël, les États-Unis, l’Union européenne, le Canada, l’Égypte et le Japon.

Qui sont ses alliés et ses partisans ?

Le Hamas fait partie d’une alliance régionale qui comprend également l’Iran, la Syrie et le groupe Hezbollah au Liban, qui s’oppose à la politique américaine à l’égard du Moyen-Orient et d’Israël.

Le Hamas et le Jihad islamique, le deuxième groupe armé de la région, sont souvent unis contre Israël et sont les membres les plus importants de la salle des opérations conjointes qui coordonne l’activité militaire des différents groupes armés à Gaza.

Les relations entre les deux groupes ont été tendues lorsque le Hamas a exercé des pressions sur le Jihad islamique pour qu’il mette fin aux attaques contre Israël.

Qu’est-ce qui a motivé l’attaque de samedi contre Israël ?

Le porte-parole du Hamas, Khaled Qadomi, a déclaré à Al Jazeera que le groupe avait mené son opération militaire en réponse aux atrocités auxquelles les Palestiniens étaient confrontés depuis des décennies.

« Nous voulons que la communauté internationale mette fin aux atrocités commises à Gaza contre le peuple palestinien, nos lieux saints comme Al-Aqsa. [Mosque]. Toutes ces choses sont la raison pour laquelle cette bataille a commencé », a-t-il déclaré.

Le Hamas a également appelé d’autres groupes à se joindre au combat, affirmant que les attaques de samedi n’étaient qu’un début.

Est Le Hamas cible-t-il les civils ?

Osama Hamdan, porte-parole principal du Hamas, a déclaré à Al Jazeera que le groupe n’attaquait pas de civils, même si les propres vidéos du groupe montraient ses combattants prenant en otage des Israéliens âgés pendant les combats de samedi.

Des groupes de défense des droits comme Amnesty International ont également souligné que des civils israéliens avaient été tués par le Hamas.

Mais Hamdan a insisté sur le fait que le groupe attaquait uniquement les colons vivant dans des colonies illégales, qu’il a décrit comme des cibles légitimes.

« Il faut faire la différence entre les colons et les civils. Les colons ont attaqué les Palestiniens », a déclaré Hamdan.

Lorsqu’on lui a demandé si les civils du sud d’Israël étaient également considérés comme des colons, Hamdan a répondu : « Tout le monde sait qu’il y a des colonies là-bas. »

« Nous ne ciblons pas délibérément les civils. Nous avons déclaré que les colons font partie de l’occupation et des forces armées israéliennes. Ce ne sont pas des civils », a-t-il ajouté.

Comment le groupe a-t-il pu mener l’attaque ?

Le Hamas a déclaré que ses combattants avaient capturé plusieurs Israéliens dans l’enclave, publiant des vidéos de combattants traînant des soldats ensanglantés. Il a indiqué que des officiers supérieurs de l’armée israélienne figuraient parmi les captifs.

Les vidéos n’ont pas pu être immédiatement vérifiées mais correspondaient aux caractéristiques géographiques de la zone. Les craintes que des Israéliens aient été kidnappés ont rappelé la capture en 2006 du soldat Gilad Shalit, que des combattants liés au Hamas avaient capturé lors d’un raid transfrontalier. Le Hamas a détenu Shalit pendant cinq ans jusqu’à ce qu’il soit échangé contre plus de 1 000 prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Le Hamas a également envoyé des parapentes en Israël, a indiqué l’armée israélienne. L’attaque rappelle une célèbre attaque de la fin des années 1980, lorsque des combattants palestiniens avaient traversé le Liban vers le nord d’Israël à bord de deltaplanes et avaient tué six soldats israéliens.