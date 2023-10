Qu’est-ce que le Hamas ? Un aperçu du groupe militant islamique qui a attaqué Israël

Le Hamas est un groupe terroriste soutenu par l’Iran. Le groupe est désigné comme organisation terroriste étrangère (FTO) par le Département d’État. Selon les États-Unis, l’Union européenne et Israël, ils ont maintenu une emprise de fer sur Gaza depuis qu’ils ont violemment pris le contrôle du territoire en 2007, après le retrait unilatéral d’Israël en 2005.

Le 14 décembre 2022, Yahya Sinwar, chef du groupe terroriste Hamas, et d’autres ont célébré le 35e anniversaire de la fondation du Hamas dans la bande de Gaza.

Le groupe islamiste militant, qui reçoit un financement et une formation de l’Iran, impose un code islamique strict à ses plus de deux millions d’habitants et continue de s’engager dans la lutte contre Israël, notamment en tirant des séries incessantes de roquettes et d’engins incendiaires sur le territoire israélien, ainsi qu’en organisant des manifestations de masse. le long de la barrière frontalière.

L’armée israélienne déclare que la force est « en guerre » contre le Hamas alors que Tsahal riposte contre des cibles terroristes

Le matin du 7 octobre, l’organisation terroriste Hamas a attaqué et infiltré des zones du sud d’Israël avec des milliers de roquettes lancées depuis la bande de Gaza. En conséquence, au moins 600 personnes sont mortes en Israël.

Mohammad Deif, haut commandant militaire du Hamas, a annoncé « l’opération Al-Aqsa Storm » et a appelé les Palestiniens de Jérusalem à Israël à attaquer les Israéliens. Dans une émission diffusée sur les médias du Hamas, il a qualifié l’assaut de « jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur terre ».

« Partout où se trouvent des terroristes du Hamas, ils seront trouvés et éliminés. Ils ne bénéficient d’aucune immunité », a déclaré le 7 octobre le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari. « Nous frappons également des cibles très médiatisées ».

La Maison Blanche a déclaré qu’elle « condamne sans équivoque » les attaques du Hamas en Israël, soulignant qu’il n’y a « jamais aucune justification au terrorisme », selon la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson.

Les terroristes du Hamas ont publié sur leurs réseaux sociaux des vidéos de leurs militants kidnappant des femmes, des enfants et des personnes âgées et profanant des cadavres. Seth Frantzman, correspondant du Jerusalem Post et analyste des affaires du Moyen-Orient, a déclaré dimanche à Fox News Digital dans une interview que les vidéos sont choquantes mais que le Hamas « s’est engagé dans 30 ans de terrorisme grotesque et est une organisation terroriste brutale et vicieuse ». « .