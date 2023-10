Qu’est-ce que le Hamas ? Le groupe qui dirige la bande de Gaza a mené plusieurs séries de guerres avec Israël

BEYROUTH (AP) — Le Hamas, qui dirige la bande de Gaza depuis 2007, a lancé une attaque en Israël ce week-end, tuant des centaines de personnes et en prenant d’autres en otages. Sa violation sans précédent de la frontière a envoyé des combattants à l’intérieur des communautés frontalières et des installations militaires, a choqué Israël et ses alliés et a soulevé des questions sur les capacités et la stratégie du groupe.

QU’EST-CE QUE LE HAMAS ?

Le groupe a été fondé en 1987 par Cheikh Ahmed Yassin, un réfugié palestinien vivant à Gaza, lors de la première Intifada, ou soulèvement, marqué par de vastes protestations contre l’occupation israélienne.

Hamas est l’acronyme arabe du Mouvement de la Résistance islamique, et une reconnaissance des racines et des premiers liens du groupe avec l’un des groupes sunnites les plus importants du monde, les Frères musulmans, fondés en Égypte dans les années 1920.

Le groupe a juré d’anéantir Israël et est responsable de nombreux attentats-suicides et autres attaques meurtrières contre des civils et des soldats israéliens.

Le Département d’État américain a désigné le Hamas comme groupe terroriste en 1997. L’Union européenne et d’autres pays occidentaux le considèrent également comme une organisation terroriste.

Le Hamas a remporté les élections législatives de 2006 et, en 2007, il a violemment pris le contrôle de la bande de Gaza aux mains de l’Autorité palestinienne internationalement reconnue. L’Autorité palestinienne, dominée par le mouvement rival Fatah, administre les zones semi-autonomes de la Cisjordanie occupée par Israël.

Israël a répondu à la prise de pouvoir du Hamas par un blocus de Gaza, limitant la circulation des personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur du territoire, une mesure qui, selon lui, est nécessaire pour empêcher le groupe de développer des armes. Le blocus a ravagé l’économie de Gaza et les Palestiniens accusent Israël de punition collective.

Au fil des années, le Hamas a reçu le soutien de pays arabes et musulmans, comme le Qatar et la Turquie. Récemment, elle s’est rapprochée de l’Iran et de ses alliés.

QUI SONT LES DIRIGEANTS DU HAMAS ?

Le fondateur et chef spirituel du Hamas, Yassin – un homme paralysé qui utilisait un fauteuil roulant – a passé des années dans les prisons israéliennes et a supervisé la création de la branche militaire du Hamas, qui a perpétré son premier attentat suicide en 1993.

Les forces israéliennes ont ciblé les dirigeants du Hamas au fil des années, tuant Yassine en 2004.

Khaled Mashaal, un membre du Hamas en exil qui a survécu à une précédente tentative d’assassinat israélienne, est devenu le chef du groupe peu de temps après.

Yehia Sinwar, à Gaza, et Ismail Haniyeh, qui vit en exil, sont les dirigeants actuels du Hamas. Ils ont réaligné la direction du groupe sur l’Iran et ses alliés, dont le Hezbollah libanais. Depuis, de nombreux dirigeants du groupe ont déménagé à Beyrouth.

QUE VEUT LE HAMAS ?

Le Hamas a toujours privilégié la violence comme moyen de libérer les territoires palestiniens occupés et a appelé à l’anéantissement d’Israël.

Le Hamas a perpétré des attentats suicides et, au fil des années, a tiré des dizaines de milliers de roquettes de plus en plus puissantes depuis Gaza vers Israël. Il a également établi un réseau de tunnels reliant Gaza à l’Égypte pour faire entrer clandestinement des armes, ainsi que des tunnels d’attaque creusant en Israël.

Ces dernières années, le Hamas semblait plus concentré sur la gestion de Gaza que sur l’attaque d’Israël.

POURQUOI MAINTENANT?

Ces dernières années, Israël a conclu des accords de paix avec des pays arabes sans avoir à faire de concessions dans son conflit avec les Palestiniens. Les États-Unis ont récemment tenté de négocier un accord entre Israël et l’Arabie saoudite, un rival acharné des partisans iraniens du Hamas.

Pendant ce temps, le nouveau gouvernement d’extrême droite israélien s’efforçait de cimenter les colonies israéliennes en Cisjordanie malgré l’opposition palestinienne.

Les dirigeants du Hamas affirment que la répression israélienne contre les militants en Cisjordanie, la poursuite de la construction de colonies – que la communauté internationale considère comme illégales –, des milliers de prisonniers dans les prisons israéliennes et le blocus continu de Gaza l’ont poussé à attaquer.

Ses dirigeants affirment que des centaines de ses 40 000 combattants ont pris part à l’assaut. Israël affirme que le groupe dispose d’environ 30 000 combattants et d’un arsenal de roquettes, dont certaines d’une portée d’environ 250 kilomètres (155 miles), et de drones sans pilote.

Sarah El Deeb, Associated Press