30 octobre (Reuters) – Le groupe palestinien Hamas a lancé une attaque surprise depuis Gaza contre Israël le 7 octobre, déclenchant une guerre entre Israël et le Hamas qui a marqué la plus grave escalade du conflit israélo-palestinien depuis de nombreuses années.

QU’EST-CE QUE LE HAMAS ?

Le Hamas, acronyme d’une expression arabe signifiant Mouvement de résistance islamique, a été fondé en 1987 lors de la première Intifada, ou soulèvement palestinien. Il a été créé par les Frères musulmans, une organisation islamiste établie en Égypte dans les années 1920.

Il est désigné comme groupe terroriste par Israël, les États-Unis, l’Union européenne, le Canada, l’Égypte et le Japon.

QUE VEUT OBTENIR LE HAMAS ?

Le Hamas veut toutes les terres situées entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain, ce qui comprend l’État moderne d’Israël ainsi que la Cisjordanie occupée et Gaza. Il refuse de reconnaître Israël et s’est violemment opposé aux accords de paix d’Oslo négociés par Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) au milieu des années 1990.

La charte fondatrice du Hamas de 1988 appelait à la destruction d’Israël, bien que les dirigeants du Hamas aient parfois proposé une trêve à long terme, ou Hudna en arabe, avec Israël en échange d’un État palestinien viable sur tout le territoire palestinien occupé par Israël lors de la guerre de 1967. Israël considère cela comme une ruse.

COMMENT LE HAMAS EST-IL ARRIVÉ AU POUVOIR ?

[1/2]Des militants palestiniens du Hamas participent à un défilé militaire anti-israélien dans la ville de Gaza le 26 août 2015. REUTERS/Suhaib Salem/File Photo Acquérir des droits de licence

Le Hamas dirige la bande de Gaza depuis 2007, après une brève guerre civile avec les forces fidèles au mouvement Fatah dirigé par le président Mahmoud Abbas, basé en Cisjordanie et à la tête de l’OLP, plus laïque.

La prise de contrôle de Gaza par le Hamas fait suite à sa victoire aux élections parlementaires palestiniennes de 2006 – la dernière fois qu’elles ont eu lieu. Le Hamas a accusé Abbas de conspirer contre lui. Abbas a décrit ce qui s’est passé comme un coup d’État.

Depuis lors, il y a eu de nombreuses séries de conflits avec Israël, impliquant souvent des tirs de roquettes du Hamas depuis Gaza vers Israël et des frappes aériennes israéliennes et des bombardements sur Gaza.

QUI SONT LES MILITANTS DU HAMAS ?

Le Hamas dispose d’une branche armée appelée les Brigades Izz el-Deen al-Qassam, qui a envoyé des hommes armés et des kamikazes en Israël et tiré des milliers de roquettes et d’obus de mortier. Le Hamas qualifie ses activités armées de résistance à l’occupation israélienne.

La branche militaire du Hamas est très secrète et est dirigée par Mohammed Deif, l’organisateur de l’attaque du 7 octobre contre Israël. Il a des bases partout à Gaza, mais aussi des membres dans toute la Cisjordanie occupée par Israël et au-delà. On pense désormais que nombre de ses dirigeants et combattants se cachent dans un immense réseau souterrain de tunnels sous Gaza, en attendant l’assaut des forces terrestres israéliennes.

QUI FINANCE LE HAMAS ?

Bien qu’il soit un groupe musulman sunnite, le Hamas fait partie d’une alliance régionale comprenant l’Iran, la Syrie et le groupe islamiste chiite Hezbollah au Liban, qui sont tous largement opposés à la politique américaine au Moyen-Orient et en Israël. Elle a reçu de l’argent, des armes et une formation de l’Iran, mais dispose également d’un réseau de collecte de fonds dans le monde entier.

Bien que sa base de pouvoir se trouve à Gaza, le Hamas a également des partisans dans les territoires palestiniens et des dirigeants répartis dans tout le Moyen-Orient, notamment au Qatar.

Compilé par Tom Perry. Edité par Stephen Farrell et Nick Macfie

