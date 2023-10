Qu’est-ce que le Hamas ? Ce qu’il faut savoir sur le groupe à l’origine de l’attaque la plus meurtrière en Israël depuis des décennies

Qu’est-ce que le Hamas ?

Le Hamas est un mouvement militant palestinien, dont le nom est l’acronyme de Mouvement de résistance islamique en arabe. Le groupe est l’un des deux principaux partis politiques des territoires palestiniens ; son principal rival est le Fatah, qui contrôle l’Autorité palestinienne en Cisjordanie. Le Fatah est considéré comme plus laïc et modéré.

Fondé en 1987 lors d’un soulèvement contre l’occupation israélienne de Gaza et de la Cisjordanie, le Hamas était à l’origine une branche des Frères musulmans, un mouvement politique et social islamiste originaire d’Égypte. Ces dernières années, le Hamas a pris ses distances avec le groupe.

Peu de temps après que le Hamas ait remporté les élections dans la bande de Gaza en 2006, une lutte pour le pouvoir s’est ensuivie entre le Fatah et le Hamas, qui a abouti à l’expulsion par la force de tous les politiciens du Fatah de la bande de Gaza. Depuis lors, aucune élection n’a eu lieu et le Hamas maintient le contrôle politique de la région.

En 2007, Israël a commencé à prendre le contrôle des routes maritimes, terrestres et aériennes vers Gaza, et a finalement imposé un blocus, affirmant qu’il était nécessaire d’empêcher les attaques du Hamas contre les Israéliens. Les Nations Unies et les groupes de défense des droits de l’homme ont condamné le blocus, qui entre dans sa 17e année, et les critiques affirment qu’il a permis au Hamas de combler un vide de pouvoir dans cette région.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Canada et de nombreux autres pays ont désigné le Hamas comme organisation terroriste en raison de ses attaques contre Israël, qui comprennent des enlèvements de civils, des attentats-suicides et des tirs de salves de roquettes sur des villes israéliennes.

Après que le Hamas ait tué 900 Israéliens et pris en otage environ 150 civils et soldats samedi, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie ont déclaré dans une déclaration commune : « Nous reconnaissons tous les aspirations légitimes du peuple palestinien. Mais ne vous y trompez pas : le Hamas ne représente pas ces aspirations, et il n’offre rien d’autre au peuple palestinien que davantage de terreur et d’effusion de sang. »

D’autres pays, dont la Nouvelle-Zélande, considèrent que seule la branche militaire du Hamas, appelée les Brigades Qassam, est un groupe terroriste. L’ONU n’a désigné aucune partie de l’organisation comme groupe terroriste. Outre son activité militante, Le Hamas fournit des services sociaux à la population de Gaza, tels que l’éducation et les soins médicaux.

Le Hamas affirme qu’il s’agit d’un mouvement de lutte pour la liberté qui tente de libérer les Palestiniens de l’occupation et de récupérer de grandes parties d’Israël. Sa tactique divise les Palestiniens et ceux qui soutiennent la création d’un État palestinien en raison de son recours à la violence.. Les pourparlers de paix ayant échoué, ses attaques sont devenues plus populaires parmi les Palestiniens.

Un récent sondage réalisé par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes, basé à Ramallah, trouvé que près d’un quart des Palestiniens ont déclaré que des mouvements comme le Hamas étaient « la chose la plus positive qui soit arrivée au peuple palestinien depuis 1948 ». Le sondage révèle qu’une proportion encore plus élevée – un tiers – déplore les divisions politiques entre Palestiniens, qualifiant la division interne et politique entre le Hamas et le Fatah de développement le plus dommageable depuis l’occupation.