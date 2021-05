Qu’est-ce que le gua sha? Des vidéos avant et après montrent la pratique de la sculpture du visage

C’est partout TikTok: gua sha.

Dans les vidéos qui gagnent en popularité, les gens sont vus glisser un outil en pierre lisse sur leurs visages, puis savourer le résultat. Les effets montrent une gamme de résultats, de la diminution des poches aux traits nouvellement ciselés.

Qu’est-ce que le gua sha et pourquoi est-il en hausse maintenant?

Sandra Lanshin Chiu, acupuncteur agréé qui a fondé le studio de guérison Lanshin, estime que la pandémie a joué un rôle dans l’intérêt accru pour le gua sha, une technique de soin et de bien-être issue de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). La hausse des appels vidéo et des réunions Zoom a amplifié l’intérêt pour notre visage et la santé de notre peau.

Chiu pense également qu’il devient de plus en plus populaire car certains sont impressionnés par les résultats lorsqu’ils l’essaient. Et ils se rendent sur Internet pour chanter ses louanges, exhibant avant et après leurs pommettes, leurs mâchoires et leur cou.

L’utilisateur de TikTok @ alicia.goonetilleke a partagé ses résultats en écrivant: « Je ne peux vraiment pas croire à quel point cela a fonctionné !! »

«Merci à Dieu pour la médecine chinoise», a écrit @harperkaminski, montrant des photos de progrès de sa mâchoire. « Je suis amoureux de mon gua sha maintenant. »

D’autres ont été moins impressionnés. L’utilisateur @spacexluvvvx a commenté: « Je l’ai fait depuis des mois maintenant et ne fonctionne pas, quelqu’un pls pls aide. »

« Mon gua sha ne fait rien et je l’utilise tous les jours depuis trois semaines maintenant », a écrit @sammrorkeydork.

Dans tous les cas, les gens prêtent attention à la pratique. Le hashtag #guasha a été utilisé sur TikTok plus de 379 millions de fois et les tendances de Google montrent un pic de recherches le mois dernier.

Qu’est-ce que le gua sha?

Bien que le gua sha ait récemment gagné en popularité aux États-Unis, c’est une pratique qui est utilisée depuis des milliers d’années, explique Angela Chau Gray, co-fondatrice de la ligne de soin Yina, qui est enracinée dans la MTC.

Le gua sha était initialement pratiqué sur le corps, explique Gray, et il a d’abord été utilisé pour soulager un assortiment de maux, de la douleur aux débuts de fièvre et de maladie.

«« Gua »signifie simplement gratter et« sha »signifie simplement le genre de rougeur… qui se forme», explique Gray.

Le gua sha facial est une technique issue de la pratique corporelle et qui ne vise pas à créer un «sha» intense ou une rougeur sur la peau.

Chiu décrit le body gua sha comme « plus agressif » et généralement effectué uniquement par des praticiens de la MTC agréés ou dans une famille d’Asie de l’Est, où le gua sha du visage utilise un « toucher beaucoup plus doux et plus doux et peut être appris pour prendre soin de soi. »

Gray ajoute que le gua sha facial est utilisé par de nombreuses personnes en raison de son accessibilité.

« Je suis très heureuse qu’il y ait plus d’intérêt et … que les gens soient conscients de cette modalité incroyable qui existe depuis toujours », dit-elle.

Suite:Qu’est-ce que c’est que d’utiliser un outil gua sha

Que fait le gua sha?

Lorsqu’il est pratiqué correctement, dit Chiu, le gua sha facial « stimule et améliore la circulation du sang, des fluides et de l’énergie (qi) dans la peau et les tissus sous-jacents. »

« Une circulation améliorée crée des changements visibles, y compris, mais sans s’y limiter, une réduction des poches, un teint plus lisse, des lignes adoucies, un affaissement réduit, une apparence sculptée et liftée. »

L’une de ses utilisations préférées du gua sha facial est de libérer la tension et les nœuds accumulés sur le visage, le cou et les épaules.

«De nombreux avantages sont immédiats, ce qui en fait une technique de bricolage idéale pour les douleurs à la mâchoire (comme l’ATM), les maux de tête, les allergies saisonnières et la congestion des sinus», explique-t-elle.

Pour de meilleurs résultats, Gray dit que la cohérence est la clé.

«Si vous le faites constamment, apportant constamment de la circulation à votre peau, vous sentirez la lueur», dit-elle. « (Vous) vous sentirez plus vibrante … brillante et éclatante et le redressement de la peau sera également favorisé. »

Conseils pour les débutants en gua sha