Pour certains jeunes, une méthode populaire pour obtenir un effet rapide est d’utiliser du gaz hilarant de manière abusive – et dernièrement, il s’agit du protoxyde d’azote provenant de produits vendus par la société Galaxy Gas.

Ces produits sont les cartouches de crème fouettée de la société basée à Atlanta, qui sont uniquement destinées à des utilisations culinaires, notamment les cafés infusés à froid, les desserts, les sauces et bien plus encore. Une cartouche de crème fouettée est une cartouche en acier inoxydable remplie d’oxyde nitreux qui, lors de la distribution, aide la crème et les autres ingrédients à se transformer en un état fouetté, selon la société. Mais sans ingrédient alimentaire dans la cartouche, la distribution du chargeur n’émet que de l’oxyde nitreux.

L’abus de protoxyde d’azote – ou « faire des whippets », comme les personnes âgées peuvent l’appeler – n’est pas nouveau, a déclaré le Dr Gail Saltz, professeure clinicienne agrégée de psychiatrie au Weill Cornell Medical College de l’Université Cornell et psychiatre associée au New York-Presbyterian Hospital.

Mais cette pratique est en « augmentation rapide » aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon une étude de mars 2018On constate également une augmentation du nombre de jeunes qui abusent du gaz hilarant : parmi les personnes âgées de 16 à 24 ans en Grande-Bretagne, où la possession est désormais illégal — l’utilisation de protoxyde d’azote était deuxième après le cannabis en 2020. Et les pics d’utilisation aux Pays-Bas ont été liés à un nombre croissant des jeunes arrivant à l’hôpital avec des troubles neurologiques.

L’adolescence est souvent une période de grande curiosité, de pression des pairs, de désir d’expérimenter ou de faire des choses considérées comme inacceptables, de désir d’être inclus, de problèmes d’humeur et d’autres facteurs de stress auxquels les adolescents peuvent chercher à échapper, a déclaré Saltz.

« Tous ces éléments peuvent inciter un adolescent à essayer une substance qui le rend psychotrope », a-t-elle ajouté. Et « le chemin vers l’exposition est bien sûr considérablement élargi grâce aux réseaux sociaux ».

TikTok, par exemple, tente désormais d’interdire aux utilisateurs de visionner tout contenu résultant de la recherche « Galaxy Gas » sur sa plateforme en dirigeant les utilisateurs vers des lignes d’assistance et des ressources sur les effets de la toxicomanie. Mais les vidéos qui contournent la censure en omettant certaines lettres du tag ont des millions de vues. (Il convient de noter que certaines vidéos sur les réseaux sociaux taguées « Galaxy Gas » présentent des produits à base de protoxyde d’azote d’autres marques.)

Et même si les produits eux-mêmes ne sont pas nocifs, la disponibilité de différentes saveurs peut être attrayante pour les enfants, a déclaré Saltz.

L’utilisation abusive et illégale de produits à base d’oxyde nitreux présente de graves risques pour la santé, a déclaré un porte-parole de Galaxy Gas dans un communiqué.

« Les produits Galaxy Gas sont destinés à un usage culinaire responsable uniquement, et nous sommes profondément préoccupés par les récents reportages et publications sur les réseaux sociaux faisant état d’individus faisant un usage abusif et illégal de nos produits », a ajouté le porte-parole de l’entreprise. En conséquence, Galaxy Gas a suspendu toutes les ventes de ses cartouches de crème fouettée pour le moment.

« Nos conditions d’utilisation et de vente interdisent strictement toute utilisation illégale, abusive ou destinée aux enfants », a déclaré le porte-parole. « Si vous ou une personne que vous connaissez utilisez de manière abusive un produit à base de protoxyde d’azote, veuillez appeler ou envoyer un SMS à la ligne d’assistance en cas de crise au 988 pour obtenir de l’aide et vous mettre en contact avec des ressources en matière de toxicomanie. »

Voici ce que les parents doivent savoir sur les risques, les signes qui indiquent que votre enfant utilise de tels produits et comment lui parler de la toxicomanie et des tendances des médias sociaux.

Le but initial du protoxyde d’azote est d’être utilisé dans des contextes médicaux, par exemple pour détendre les patients avant des interventions dentaires, a déclaré Saltz.

Dans ce contexte, « il est généralement administré sous forme d’une combinaison d’oxygène et de protoxyde d’azote, et non de protoxyde d’azote pur, et régulé selon un certain paramètre », a déclaré Saltz. « Il est administré sous une forme lente… afin de ne pas interrompre l’apport d’oxygène que vous auriez autrement. Et il ne s’agit pas non plus d’une ruée vers l’oxygène. »

Mais l’inhalation de doses rapides de protoxyde d’azote pur remplace essentiellement votre apport en oxygène, ce qui peut entraîner une perte de connaissance, une crise cardiaque, des malaises, une perte de coordination, des maux de tête, des nausées, des vomissements et des convulsions, a déclaré Saltz. Les autres risques incluent des lésions cérébrales, une anémie, des lésions nerveuses, une paralysie, une carence en vitamine B12 et une dépendance au protoxyde d’azote.

Abus de protoxyde d’azote peut aussi être fatalet le degré d’exposition requis pour cette conséquence dépend de la quantité et de l’individu.

Sensibiliser vos enfants à la toxicomanie

Compte tenu des risques, il est important que les tuteurs aient des conversations continues et ouvertes avec les enfants sur l’utilisation abusive du protoxyde d’azote et des substances en général, a déclaré Saltz.

« La plupart des parents pensent que leur enfant ne sait rien ou ne le découvrira pas, car c’est leur souhait », a ajouté Saltz. « Mais en réalité, lorsqu’un enfant est préadolescent, il est tout à fait possible qu’il soit exposé à tout cela et qu’il le sache, et que quelqu’un de son entourage y participe. Il est donc naïf de penser : « Si je ne dis rien, ils ne le sauront pas et tomberont dessus par hasard. » »

Il est préférable de leur parler avant l’adolescence, plutôt que d’attendre la fin du lycée – ce qui est courant – et cela ne les encouragera pas à abuser des substances, a déclaré Saltz.

Commencez toujours par des questions plutôt que par un sermon qui pourrait amener les enfants à ne plus vous écouter, a-t-elle dit. Il peut s’agir de questions comme : « Avez-vous entendu parler de cela ? Qu’en savez-vous, que pensez-vous et ressentez-vous ? Que voyez-vous sur les réseaux sociaux à ce sujet ? Est-ce que certains de vos amis font cela ? »

La conversation doit être mutuellement participative, mais vous devez partager vos inquiétudes et vos réponses à ces mêmes questions, a déclaré Saltz. Rappelez-leur que les vidéos qu’ils voient d’adolescents s’amusant tout en utilisant du gaz hilarant ensemble ne sont qu’une pièce du puzzle – elles ne montrent pas les dommages que ces activités causent parfois, et ce n’est pas parce que ces effets ne se produisent pas chez tout le monde que cela ne se produira pas pour eux. Encouragez votre enfant à venir vous voir avant d’essayer quelque chose qu’il voit en ligne.

Soyez clair sur le fait que vous êtes toujours disponible pour parler ou répondre à des questions, et que si eux ou leurs amis se retrouvent dans une situation préoccupante, vous les aiderez toujours en premier et poserez des questions plus tard, a déclaré Saltz.

Selon Saltz, les signes d’une mauvaise utilisation du protoxyde d’azote peuvent inclure des cartouches vides dans sa chambre, des éclats de rire, une humeur euphorique inexplicablement et bizarrement, le fait de ne pas savoir où est passé l’argent et de traîner avec des enfants présentant des problèmes similaires. D’autres indicateurs potentiels incluent une baisse des performances scolaires ou sportives, ou une préférence inhabituelle pour la solitude.

Si votre enfant demande innocemment si la famille peut acheter un contenant de crème fouettée, ou si vous constatez que le vôtre a disparu, ce sont également des signes avant-coureurs.

« Si vous pensez que votre enfant consomme régulièrement quelque chose », a-t-elle ajouté, « il est judicieux de l’emmener voir un professionnel (de la santé mentale) – quelqu’un qui a de l’expérience en matière de consommation ou d’abus de substances, car il n’est peut-être pas possible de demander simplement à votre enfant d’arrêter. »