Qu’est-ce que le gagnant de Britain’s Got Talent obtient?

La série BRITAIN’S Got Talent 2023 se réchauffe avec des concurrents à travers le pays qui se battent pour devenir le suivant champion.

La populaire émission de talents en est à sa 16e série et le gagnant final sera annoncé le dimanche 4 juin sur ITV à 19h30.

Getty

Le gagnant de Britain’s Got Talent repartira avec un gros prix en espèces[/caption]

Quel prix le gagnant de Britain’s Got Talent reçoit-il ?

Le vainqueur final de l’émission à succès d’ITV devrait empocher une grosse somme d’argent, y compris une opportunité de performance unique dans une vie.

Le gagnant final de Britain’s Got Talent recevra un énorme prix en espèces de 250 000 £.

Le gagnant du BGT 2023 se verra également offrir la chance de se produire au Royal Variety Performance.

Avant ces prix généreux, les cinq premiers gagnants de Britain’s Got Talent ont reçu 100 000 £, mais Ashleigh et Pudsey ont bénéficié de l’année la plus généreuse avec 500 000 £ en 2012.

Qui sont les anciens gagnants du BGT ?

Paul Potts – 2007

Doug Seeburg – Le Soleil

Paul Potts a remporté la première série de BGT[/caption]

Le vendeur de téléphones devenu chanteur a remporté la première série de Britain’s Got Talent.

Après avoir sorti plusieurs albums, un biopic intitulé One Chance a été créé avec James Corden dans le rôle de Paul.

Il a sorti six albums studio et est constamment en tournée.

George Sampson – 2008

APE

Le danseur a ensuite rencontré le succès en tant qu’acteur[/caption]

George Sampson a conquis le cœur de la nation en tant que danseur de rue.

Après avoir gagné, il s’est tourné vers le théâtre et est apparu dans Waterloo Road, une émission qui a depuis été supprimée, et Emmerdale.

Diversité – 2009

DYMOND/ITV

La diversité a battu Susan Boyle[/caption]

Diversity a remporté la troisième série de l’émission, battant Susan Boyle.

Ils sont sans doute l’un des anciens lauréats de BGT dont on se souvient le plus et qui ont le plus réussi, ayant continué à se produire et à avoir des carrières dérivées dans des émissions de téléréalité et de compétitions.

Ashley Banjo en particulier est restée sous les projecteurs, devenant juge sur Dancing On Ice.

Enchanté – 2010

AP : Association de la presse

Spelbound s’est produit lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres 2012[/caption]

La troupe de gymnastique a séduit Simon Cowell et la nation, battant Twist et Pulse pour le titre.

Spelbound a continué à se produire lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres 2012.

Jai McDowell – 2011

Malgré sa signature sur le label de Simon Cowell, le succès de Jai McDowell n’a pas duré longtemps après que son premier album n’ait pas bien fonctionné.

Cowell l’a laissé tomber, alors il a continué à soutenir d’autres artistes en tournée, dont Gareth Gates.

Ashleigh et Pudsey – 2012

Corbis

Ashley et Pudsey ont apporté un facteur de bien-être au spectacle de talents[/caption]

Pudsey est décédé en 2017 et Ashleigh se produit maintenant avec son nouveau chien, Sully.

Avant que Pudsey ne meure malheureusement, il avait une carrière dans le showbiz à la télévision, au théâtre et au cinéma.

En 2014, le film Pudsey The Dog: The Movie est sorti.

Attraction – 2013

Un autre gagnant mémorable, Attraction est un groupe de théâtre d’ombres hongrois qui a présenté des performances émouvantes.

Cependant, il y a eu une certaine controverse au sujet d’un acte étranger remportant le spectacle.

Ensuite, ils se sont produits à Las Vegas et ont été utilisés dans des publicités.

Collaborateur – 2014

Caractéristiques de Rex

Collabro est maintenant un homme en moins[/caption]

Collabro est un groupe de musique classique, qui a maintenant trois albums studio derrière lui.

Un membre, Richard Hadfield, a décidé de démissionner en 2016.

Parlant de sa décision à l’époque, il a déclaré: « J’ai décidé qu’il était temps de quitter le groupe pour me concentrer sur ma santé mentale et mon bonheur. »

Jules O’Dwyer & Matisse – 2015

Un autre acte de chien, mais celui-ci avec une nouvelle controverse derrière lui.

Un deuxième chien était en fait impliqué dans l’acte car Matisse ne pouvait pas faire les hauteurs requises pour leur performance gagnante.

L’Ofcom a estimé que cela induisait le public en erreur.

Richard Jones – 2016

Un magicien a finalement remporté le spectacle en 2016 après que beaucoup se soient rapprochés les années précédentes.

Richard est un ancien officier de l’armée et son changement de carrière a porté ses fruits car il a pu partir en tournée après BGT.

Il a même eu une émission télévisée unique intitulée Operation Magic.

Tokyo Myers – 2017

AP : Association de la presse

Myers a eu l’expérience traumatisante de voir son directeur se faire poignarder[/caption]

Tokio Myers est un musicien et depuis la série, il a travaillé sur son propre album et a joué sur un disque caritatif au profit des survivants de la Grenfell Tower.

Il s’est ouvert sur son passé, disant qu’il a vu son directeur se faire poignarder – ce qui lui donne envie de se concentrer uniquement sur la construction d’une carrière dans la musique.

Le gars de la voix perdue – 2018

Lost Voice Guy a été le premier acte comique à remporter le spectacle.

Il avait perdu la voix dans son enfance à cause d’une paralysie cérébrale.

Perdre sa voix ne l’a pas arrêté cependant, il s’est produit au Festival Fringe d’Edimbourg et a sorti son propre livre.

Colin Thackery – 2019

News Group Newspapers Ltd

Colin Thackery a remporté le BGT 2019[/caption]

Colin Thackery est un retraité qui a gagné en chantant le classique de guerre We’ll Meet Again.

Il a juré de donner son prix en argent au Royal Hospital de Chelsea, où vit sa famille.

Jsur Courtenay – 2020

TVI

La série 2020 de Britain’s Got Talent a peut-être fait face à plusieurs interruptions en raison de la pandémie en cours, mais l’émission a réussi à voir le pianiste comique Jon Courtenay couronné vainqueur.

Il a reçu le buzzer doré des hôtes Ant et Dec lors de sa première audition.

Sa dernière performance a ému les juges aux larmes avec un hommage à son défunt père, et il a conquis le cœur de la nation avec sa chanson comique sur 2020.

Axel Blake – 2022

Le comédien Axel Blake a battu le chanteur Tom Ball et le ventriloque Jamie Leto pour être couronné vainqueur

Axel, qui était également le choix du buzzer en or de Simon, ne pouvait pas croire qu’il avait remporté le prix de 250 000 £.

Il a remporté le spectacle après avoir livré un flot de blagues lors de son incroyable performance finale qui a laissé les juges et le public à la maison en larmes de rire.