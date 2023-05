Qu’est-ce que le fruit miracle ? Bengal Man cultive une variété exotique et intrigue les habitants avec son goût unique

Le fruit miracle (Synsepalum dulcificum) est une plante fascinante appartenant à la famille des Sapotacées, originaire d’Afrique tropicale. Ses propriétés uniques lui ont valu le nom de « fruit miracle » ou « baie miracle ». Malgré sa petite taille, ce fruit possède des qualités extraordinaires qui peuvent transformer le goût des aliments acides en douceur. Au fur et à mesure que le fruit mûrit, il subit un changement de couleur captivant, se transformant en une teinte rouge vif. Si les effets miraculeux de ce fruit sont bien connus de certains, beaucoup ignorent encore ses incroyables capacités.

Le fruit miracle remarquable contient un ingrédient unique appelé miraculine, qui est un type de glycoprotéine. Lorsqu’elles sont consommées, les glycoprotéines du fruit se lient aux papilles gustatives, entraînant une altération intrigante de la perception du goût. En conséquence, les aliments acides, tels que les citrons ou d’autres fruits acides, prennent une saveur étonnamment sucrée. Cet effet intrigant sur la langue peut durer environ une à deux heures après avoir consommé des fruits miracles, procurant une sensation gustative extraordinaire qui s’écarte de la norme.

Tapas Bangal, un habitant de Howrah, est fier de son jardin qui abrite ce fruit unique appelé le fruit miracle ou la baie miracle. Cet arbre se développe avec d’abondants fruits verts et rouges mûrs. Tapas a exprimé avec enthousiasme: «Mon jardin est orné d’une variété de fleurs, de fruits et d’herbes, mais la présence de la plante miracle des baies est vraiment captivante. Ceux qui l’essayent pour la première fois sont agréablement surpris par ses extraordinaires propriétés gustatives. Malheureusement, peu de gens connaissent ce fruit, et sa capacité à transformer les saveurs leur reste inconnue. »

Il a en outre partagé: «J’ai apporté cet arbre d’un autre district et je l’ai planté dans mon jardin il y a plusieurs années. Depuis lors, il est devenu un élément remarquable de mon jardin, ajoutant à son attrait. »

Suite à sa rencontre avec le fruit miracle au jardin de Tapas, Amit Chandra, un autre résident, s’est exclamé : « J’ai découvert cet incroyable fruit miracle pour la toute première fois, et ce fut vraiment une expérience époustouflante ! Le goût initial ressemblait à celui d’un citron, mais en quelques minutes, il s’est transformé en la délicieuse saveur d’une orange douce. Je ne pouvais pas croire qu’une qualité aussi étonnante existait dans un fruit. »