Qu’est-ce que le fentanyl et pourquoi les décès dus à une surdose de drogue ont-ils augmenté aux États-Unis ? | Actualités sur les drogues

Les États-Unis imposent des sanctions et lancent des actes d’accusation contre des dizaines d’entreprises et d’individus chinois qui, selon eux, sont impliqués dans le commerce illégal du fentanyl, une drogue hautement addictive.

Les accusations, portées mardi par le bureau du procureur américain de Floride, et les sanctions imposées par le département du Trésor, ont été fermement condamnées par la Chine.

« Nous savons que cette chaîne d’approvisionnement mondiale en fentanyl, qui se termine par la mort d’Américains, commence souvent par les entreprises chimiques en Chine », a déclaré le procureur général américain Merrick Garland aux journalistes.

Dans cette explication visuelle, Al Jazeera détaille les chiffres des surdoses de fentanyl aux États-Unis.

Qu’est-ce que le fentanyl ?

Le fentanyl est un opioïde synthétique puissant, souvent utilisé dans le domaine médical comme médicament contre la douleur chez les patients atteints de cancer.

Cependant, seulement 2 milligrammes de fentanyl peuvent être mortels.

On estime qu’elle est 100 fois plus puissante que la morphine et près de 50 fois plus puissante que l’héroïne. Bien que le fentanyl soit approuvé pour un usage médical, notamment pour le traitement de la douleur, plus de 150 personnes meurent chaque jour aux États-Unis d’overdoses liées à des opioïdes synthétiques comme le fentanyl.

Quels sont les différents types de fentanyl ?

Il existe deux formes de fentanyl : la version pharmaceutique, prescrite par les médecins et utilisée dans les hôpitaux et les centres de traitement de la douleur du monde entier pour gérer la douleur, et le fentanyl fabriqué illégalement.

Bien que les deux soient des opioïdes synthétiques, c’est principalement le fentanyl fabriqué illégalement qui contribue à la majorité des décès par surdose.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les décès par surdose d’opioïdes synthétiques illégaux étaient 23 fois plus élevés en 2021 qu’en 2013.

Le fentanyl fabriqué illégalement peut ressembler à n’importe quelle autre drogue en poudre, et il est souvent confondu avec d’autres drogues illicites, comme l’héroïne, la cocaïne et les méthamphétamines. Grâce à sa production à faible coût et à sa puissance élevée, les trafiquants de drogue mélangent souvent le fentanyl avec d’autres drogues pour renforcer la nature addictive de l’effet.

Décès par surdose de fentanyl aux États-Unis

Plus de 106 000 personnes sont mortes d’une surdose de drogue en 2021, les deux tiers (67 %) de ces décès impliquant des opioïdes synthétiques comme le fentanyl.

En raison de la puissance élevée du fentanyl, de son faible coût de fabrication, de sa facilité de contrebande et de sa tolérance asymétrique entre les nouveaux et les anciens utilisateurs, il peut avoir des effets désastreux, en particulier sur les nouveaux utilisateurs.

Les consommateurs de drogues de longue date ont tendance à développer une tolérance, nécessitant des doses plus élevées pour obtenir le même effet. Cependant, lorsque de nouveaux utilisateurs prennent sans le savoir des pilules contenant du fentanyl, ils se retrouvent souvent dans une surdose mortelle.

Bien qu’il existe de nombreux facteurs pouvant conduire à une surdose mortelle, selon la Drug Enforcement Administration (DEA), 2 mg de fentanyl sont considérés comme une dose mortelle. Pour mettre les choses en perspective, une dose mortelle de fentanyl est plus petite que la pointe d’un crayon.

Les effets du fentanyl sur le corps

Le fentanyl est l’analgésique opioïde le plus puissant disponible pour une utilisation dans le traitement médical. Il est environ 100 fois plus puissant que la morphine, le médicament sur ordonnance le plus couramment utilisé contre les douleurs intenses.

Semblable à d’autres médicaments opioïdes, le fentanyl agit en se liant aux récepteurs opioïdes du corps, affectant ainsi le contrôle de la douleur et des émotions par le cerveau.

Après une consommation répétée d’opioïdes, le cerveau subit des adaptations à la substance, réduisant sa réactivité et rendant difficile l’expérience du plaisir en dehors de l’opioïde.

Certains des effets secondaires de la consommation de fentanyl sont un bonheur extrême. Cela peut provoquer une confusion mentale, des problèmes de mémoire, de la somnolence, des nausées, de la confusion et une perte de conscience.

Le fentanyl affecte également le système respiratoire, entraînant des difficultés respiratoires et un resserrement de la paroi thoracique. Il est également connu pour provoquer un rythme cardiaque irrégulier et entraîner de la constipation et une diminution de la mobilité intestinale.

Les effets à long terme exposent les utilisateurs à un risque de crise cardiaque ou d’insuffisance cardiaque, de suppression du système immunitaire, d’anxiété, de dépression et d’autres troubles de l’humeur.

Cela peut être attribué aux 4 P du fentanyl.

Le premier P correspond à la puissance. Comme l’ont déclaré la DEA et d’autres organismes de contrôle des drogues, le fentanyl est environ 50 fois plus puissant que l’héroïne, ce qui le rend hautement addictif.

Le deuxième P est la production. En raison de ses coûts de production peu élevés, le fentanyl constitue un produit attrayant pour les fabricants potentiels de drogues illégales. De plus, les matières premières nécessaires à la production du fentanyl sont disponibles sur le marché libre. Le processus de fabrication nécessite très peu de culture, comme la cocaïne et l’héroïne, ce qui facilite la production dans des endroits petits et éloignés.

Le troisième P représente le profit. Selon les responsables de l’application de la loi au Canada, 1 kg (2,2 livres) de fentanyl pur à 8 pour cent rapporte un bénéfice de 640 000 à 1,6 million de dollars.

Le dernier P représente l’emballage. Le fentanyl étant très concentré, de grandes quantités peuvent être fabriquées et introduites clandestinement dans de petits emballages. Le faible volume et donc le faible coût de la contrebande facilitent la distribution de la drogue dans de petits camions et véhicules.

Ces facteurs font du fentanyl un choix privilégié pour les trafiquants de drogues illégales et rendent difficile aux organismes chargés de l’application de la loi de limiter l’exposition et la létalité de l’économie du fentanyl fabriqué illégalement.