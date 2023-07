Qu’est-ce que le fedivers et pourquoi Threads veut-il s’y joindre ?

Si vous avez récemment téléchargé la nouvelle application Threads de Meta – une plate-forme de médias sociaux qui, selon certains, rivalise avec Twitter – vous avez peut-être remarqué qu’elle envisageait de rejoindre le fedivers.

Avant de pouvoir rejoindre Threads, une clause de non-responsabilité apparaît : « Les futures versions de Threads fonctionneront au sein de Fediverse, un nouveau type de réseau social qui permet aux gens de se suivre et d’interagir les uns avec les autres sur différentes plateformes. »

Qu’est-ce que cela veut dire exactement?

Imaginez publier un tweet sur Facebook ou aimer une bobine Instagram sur TikTok.

Le fedivers – une combinaison des mots fédération et univers – est un collectif lâche de serveurs décentralisés qui fonctionnent à l’aide de normes open source. Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, le fedivers permet aux utilisateurs de se connecter et de communiquer avec d’autres de manière transparente sur plusieurs plates-formes.

Threads, une nouvelle plate-forme sociale de Meta, a enregistré plus de 100 millions d’utilisateurs au cours de ses cinq premiers jours. (Ashley Fraser/CBC)

Les partisans disent que c’est similaire aux premiers jours d’Internet, lorsque Big Tech n’avait pas encore créé de sites de médias sociaux qui s’appuient sur la publicité et utilisent des algorithmes pour vous faire défiler sur leurs plateformes.

« Vous pouvez avoir un compte sur un service et vous pouvez publier sur d’autres services. D’autres personnes peuvent lire vos trucs, elles peuvent se connecter à vous. Vous pouvez avoir des relations et des amitiés – des relations familiales qui ne dépendent pas du service réel que vous ‘ c’est ça la promesse de fedivers », a déclaré Evan Prodromou, un entrepreneur et technologue basé à Montréal.

Pensez-y comme un e-mail. Il existe de nombreux domaines de messagerie différents, de Gmail à Outlook. Même si vous utilisez un service différent de celui de votre ami, vous pouvez toujours communiquer entre vous.

« Nous utilisons les réseaux sociaux pour ce à quoi ils étaient destinés à l’origine, ce qui nous donne de meilleures relations sociales. … Il ne s’agit donc pas de plates-formes, mais de personnes », a déclaré Prodromou.

Comment le Fedivers a-t-il commencé ?

Prodromou est souvent considéré comme un pionnier du fedivers, bien qu’il souligne qu’il est basé sur des modèles et des structures qui remontent au tout début d’Internet.

En 2008, il a créé un site Web appelé identi.ca, qui était un réseau social distribué similaire à Twitter. À l’époque, les blogs étaient populaires et les gens utilisaient un logiciel comme un agrégateur de flux pour les rassembler en un seul endroit.

« Mon genre d’incitatif dans la construction d’identi.ca et des réseaux sociaux fédérés d’origine était de prendre cette expérience et de l’intégrer à cette interface de réseau social », a déclaré Prodromou.

Ce qui a rendu identi.ca différent, c’est le développement d’une norme qui permet aux gens de télécharger le logiciel, de l’installer sur leurs propres serveurs et ensuite de communiquer directement avec leurs utilisateurs, comme s’ils étaient sur le même serveur.

Une autre percée a été la sortie de Mastodon en 2017 par le développeur allemand Eugen Rochko.

Evan Prodromou, qui vit à Montréal, a aidé à créer ActivityPub, un protocole de réseautage social décentralisé sur lequel une grande partie de Fediverse est développée. (Soumis par Evan Prodromou)

Semblable à Twitter, Mastodon est une plate-forme de micro-blogging et l’un des plus grands espaces de réseautage social auto-hébergé sur le Fediverse. De petits groupes ou individus gèrent des communautés indépendantes ou des « instances » sur leurs propres serveurs, et ils ont leurs propres conditions de service et règles de modération.

En 2018, l’organisation qui a défini les normes du World Wide Web, connue sous le nom de W3C, souhaitait disposer d’une norme moderne pour les réseaux sociaux distribués comme Mastodon.

Ils ont créé un groupe – coprésidé par Prodromou – appelé le groupe de travail sur le Web social.

Le groupe a développé les normes qui composent ActivityPub, un protocole de réseau social ouvert et décentralisé sur lequel une grande partie du Fediverse est maintenant développée, y compris Mastodon et d’autres services, comme Pixelfed, une plateforme de partage de photos similaire à Instagram.

Pourquoi les gens migrent-ils vers le Fedivers ?

Lorsque vous faites défiler sur Facebook, TikTok ou d’autres plateformes sociales grand public, vous remarquerez peut-être le contenu de comptes que vous ne suivez pas. Ils utilisent un algorithme pour vous montrer du contenu basé sur les données qu’ils ont recueillies sur vous, y compris ce avec quoi vous vous êtes déjà engagé.

Le fedivers ne s’appuie pas sur des algorithmes ou sur le grattage de données de la même manière. Mastodon, par exemple, vous montrera le contenu des personnes et des instances que vous suivez dans l’ordre chronologique.

Cela crée un environnement moins stressant, dit Prodromou, car votre flux n’est pas conçu pour vous garder sur la plate-forme.

Les serveurs qui composent le fedivers coûtent de l’argent pour fonctionner, mais les revenus des publicités ne sont pas le principal moyen de les maintenir. Les individus et les groupes ont leurs propres méthodes, y compris les frais d’abonnement ou les dons.

« Aucune entité ne peut dire : « Tout le monde doit lire nos publicités et tout le monde doit nous donner ses données », car nous avons cet ensemble de contrôle distribué. Cela nous donne donc plus de contrôle sur ce que nous faisons », a déclaré Prodrome.

Le fedivers est personnalisable et les utilisateurs peuvent suivre ou créer leurs propres instances qui correspondent à leurs intérêts et à leurs valeurs, a expliqué Brian Keegan, spécialiste des sciences sociales en informatique à l’Université du Colorado à Boulder.

« En rejoignant différents types d’instances ou en déplaçant votre compte entre différents types d’instances, vous pouvez vraiment voter ou élire si c’est le modèle de contenu, de modération et de gouvernance que je veux avoir autour de mes réseaux sociaux. »

Cela crée un environnement où les utilisateurs ont plus de contrôle sur ce qu’ils veulent voir et sont moins susceptibles d’être exposés à des contenus tels que la désinformation et les discours de haine vus sur d’autres plateformes, a déclaré Keegan.

Mastodon, également considéré comme un concurrent de Twitter, permet aux utilisateurs de publier des mises à jour et de voir ce que les autres publient dans leur flux, tout comme les autres plateformes sociales de micro-blogging. (Radio-Canada)

Avec ce contrôle, cependant, le modèle fédéré peut permettre aux gens de tomber dans des chambres d’écho, a-t-il déclaré. « Il y a probablement des changements sociaux nécessaires que nous devrons apporter au Fedivers afin d’améliorer cela. »

Keegan souligne que si vous rencontrez un problème avec quelque chose que vous voyez, les décisions de modération du contenu sont prises par la personne qui exécute le serveur sur lequel vous vous trouvez. Ainsi, vous aurez peut-être plus de succès en signalant un problème qu’en essayant de faire appel à un administrateur travaillant sous l’égide d’une entreprise Big Tech.

Meta est-il le bienvenu ?

Prodromou et Keegan voient tous deux le passage potentiel de Meta vers le Fedivers comme une opportunité de grandir et d’étendre l’espace.

En plus de rendre potentiellement l’interface moins maladroite et plus conviviale, Keegan a déclaré qu’une plate-forme plus grande amènerait plus d’utilisateurs avec lesquels interagir.

« En faisant en sorte qu’une organisation comme Meta exprime un intérêt, et en créant et en faisant évoluer l’infrastructure, les expériences et les applications, cela pourrait permettre à davantage de personnes de rejoindre le fedivers », a déclaré Keegan.

Actuellement, Fedivers compte environ 12 millions d’utilisateurs. En comparaison, plus de 100 millions d’utilisateurs se sont inscrits à Meta’s Threads au cours des cinq premiers jours de son lancement.

Contrairement à Meta et Twitter, dirigés respectivement par Mark Zuckerberg et Elon Musk, les réseaux sur le fedivers ne sont généralement pas gérés par une entreprise ou dirigés par un PDG. (Manu Fernandez/Associated Press)

Mais certains utilisateurs fédérés s’opposent à l’adhésion d’une grande entreprise de technologie.

Keegan a déclaré qu’il y avait un mouvement d’utilisateurs de Mastodon qui ont lancé un « pacte anti-Meta Fedi », s’engageant à bloquer toutes les instances détenues par Meta.

« Je pense que les gens voient Meta arriver, et potentiellement ce risque qu’ils apportent ce bilan vraiment médiocre, et détruisent ou détériorent cet espace vraiment intéressant et passionnant qui a vraiment été construit de bas en haut par de nombreux types de communautés diverses et différentes. « , a déclaré Kegan.

Meta n’a pas dit quand Threads rejoindra le fedivers et n’a pas publié de détails sur ce à quoi ressemblera sa présence, au-delà de l’utilisation du protocole ActivityPub afin qu’il puisse parler à d’autres serveurs.