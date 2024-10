Qu’est-ce que le fascisme ? Et pourquoi Harris dit-il que Trump est un fasciste ?

WASHINGTON– vice-président Kamala Harris a été demandé cette semaine si elle pensait Donald Trump était fasciste, et elle a répondu « Oui, je le fais. » Elle l’a ensuite elle-même traité de la même manière, affirmant que les électeurs ne veulent pas « d’un président des États-Unis qui admire les dictateurs et qui est fasciste ».

Mais qu’est-ce qu’un fasciste exactement ? Et le sens du mot change-t-il lorsqu’on l’examine à travers un prisme historique ou politique – en particulier si proche de la fin d’une course présidentielle tendue ?

Voici un aperçu plus approfondi :

Une idéologie et un mouvement politique autoritaire et ultranationaliste. Il est souvent associé à l’extrême droite et caractérisé par un dirigeant dictatorial qui utilise la force militaire pour contribuer à réprimer l’opposition politique et civile.

Les deux fascistes les plus célèbres de l’histoire étaient le chef nazi Adolf Hitler en Allemagne et le dictateur italien Benito Mussolini. Connu sous le nom d’Il Duce, ou « le duc », Mussolini dirigeait le Parti national fasciste, symbolisé par un aigle serrant un faisceau – un paquet de tiges avec une hache parmi eux.

À la demande de Mussolini, en octobre 1922, des milliers de « chemises noires » ou « squadristi » formèrent une milice fasciste armée qui marcha sur Rome, jurant de prendre le pouvoir. Les nazis d’Hitler s’appuyaient également sur une milice, connue sous le nom de « Chemises brunes ». Les deux hommes ont finalement imposé le régime du parti unique et encouragé la violence dans les rues. Ils ont utilisé des soldats, mais ont également fomenté des troubles civils qui opposent les loyalistes aux opposants politiques et à des pans plus larges de la société quotidienne.

Hitler et Mussolini ont censuré la presse et diffusé une propagande sophistiquée. Ils ont exploité les craintes racistes et manipulé non seulement leurs partisans actifs mais aussi les citoyens ordinaires.

Aujourd’hui, le terme fascisme a adopté une définition politique plus souple et est souvent évoqué comme un fourre-tout pour désigner les efforts visant à propager l’oppression et le racisme – ainsi que pour dénoncer les dictateurs ou les dirigeants qui adoptent des tactiques totalitaires.

Ce n’est pas seulement la gauche qui a utilisé ce terme, dénonçant une poussée vers la droite aux États-Unis et dans de nombreuses régions du monde. Certains conservateurs décrié les confinements imposée lors de la pandémie de corona virus comme « fasciste ».

Hitler et Mussolini sont ses deux plus grands noms, mais les choses deviennent plus troubles à partir de là.

Le règne d’une main de fer du dictateur militaire Augusto Pinochet au Chili pendant 17 ans est-il admissible ? Qu’en est-il de l’homme fort indonésien Suharto ou de l’Espagnol Francisco Franco ? Les régimes de Ferenc Szálasi en Hongrie et de Plínio Salgado au Brésil étaient-ils fascistes ? Quelle est la place du leader néo-nazi américain David Duke ?

En effet, les critiques décrivent parfois les groupes extrémistes américains modernes – y compris les mouvements qui ont a applaudi Trumpcomme le Garçons fiers – en tant que fascistes ou néo-fascistes. Ces étiquettes sont peut-être plus imprégnées d’idéologie politique que de parallèles historiques clairs.

Le vice-président critique depuis longtemps Trump, le qualifiant d’instable mentalement et de ne pas être un véritable partisan ou défenseur des principes démocratiques fondateurs de la nation.

Elle note que Trump a suggéré qu’il déployer l’armée pour cibler les opposants politiques, y compris les personnes qu’il a qualifiées d’« ennemi de l’intérieur ». L’ancien président parle depuis longtemps d’attaquer ses ennemis et a déclaré à ses partisans qu’il serait leur « châtiment ».

« Il parle du peuple américain. Il parle de journalistes, de juges, de responsables électoraux non partisans », a déclaré Harris mercredi soir lors d’une mairie de CNN.

Trump a menacé d’agir contre les chaînes de télévision et les organes de presse pour une couverture qu’il juge défavorable. Et, lorsque l’actuel président Joe Biden l’a défié lors d’un débat en 2020 pour dénoncer les Proud Boys, Trump a répondu: « Fiers garçons, reculez et restez là. »

Une foule de partisans pro-Trump a pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, cherchant à annuler la défaite de Trump face à Biden après que Trump ait prononcé un discours propageant des mensonges sur l’élection et exhortant la foule pour « se battre comme un enfer ». Parmi les personnes emprisonnées en lien avec le 6 janvier se trouvait le leader des Proud Boysaccusé d’avoir orchestré un complot raté pour maintenir Trump au pouvoir.

Harris a progressé vers la caractérisation. Pendant une interview avec elle à Détroit Le 15 octobre, l’animateur de radio Charlamagne Tha God a déclaré que Trump embrassait de plus en plus le fascisme et a demandé : « Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement le dire ? « Oui, nous pouvons le dire », a répondu Harris.

Ensuite, l’ancien chef d’état-major de Trump le plus ancien, le général à la retraite du Corps des Marines John Kelly, averti que l’ancien président répond à la définition d’un fasciste. Il a déclaré que Trump, lorsqu’il était au pouvoir, avait suggéré qu’Hitler « avait fait de bonnes choses » et que Trump valorisait la loyauté personnelle avant la Constitution.

La campagne de Trump a accusé Kelly de mentir et a écarté les critiques de Harris, la porte-parole Karoline Leavitt ayant répondu : « Kamala dira n’importe quoi pour détourner l’attention de son invasion de la frontière ouverte et de son inflation record. » Trump a décrit le 6 janvier comme un « jour de l’amour ».

Trump lui-même a rejeté l’étiquette fasciste dans une interview accordée jeudi à Fox News.

« Tout le monde sait que ce n’est pas vrai », a-t-il déclaré. « Ils m’appellent de tout jusqu’à ce que quelque chose colle. »

Ils sont divisés. Certains ne voient pas Trump comme répondant à la définition historique classique d’un fasciste, mais s’orientant plutôt de plus en plus vers une politique à tendances fascistes.

David Kertzer, professeur à l’Université Brown et historien italien, s’est dit « un peu horrifié » d’entendre Harris qualifier Trump de fasciste étant donné la « résonance historique » du terme. Il a déclaré qu’il existe certaines similitudes, notamment « un mouvement de masse, un culte de l’homme fort ». Il a noté que Trump relève parfois le menton, même s’il n’est pas enclin à arracher sa chemise et à découvrir sa poitrine, comme l’a fait Mussolini.

Kertzer a déclaré que le fascisme impliquait « un État à parti unique, le bannissement de tous les journaux d’opposition et l’emprisonnement de ceux qui n’étaient pas d’accord » et que, même si Trump a parlé d’emprisonner ses opposants, il n’est pas enclin à embrasser d’autres facettes clés du mouvement.

« Il y a certains échos, mais en ce qui concerne la transformation du Parti républicain en un Etat à parti unique, cela semble plutôt tiré par les cheveux pour le moment », a déclaré Kertzer, auteur de « Le Pape et Mussolini : L’histoire secrète de Pie XI et la montée en puissance ». du fascisme en Europe.

David Clay Large, chercheur principal à l’Institut d’études européennes de l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré que « les sonnettes d’alarme qui sonnent actuellement sont peut-être quelque peu exagérées ».

« Nos institutions démocratiques, même si elles sont assiégées, restent bien plus fortes que celles des nations européennes devenues fascistes dans les années 20 et 30 », a déclaré Large. Pourtant, a-t-il ajouté, il y aurait « un réel danger pour ces institutions » lors d’un second mandat présidentiel de Trump.

La montée des partis d’extrême droite à travers l’Europe et le contrôle de Trump sur le Parti républicain, a déclaré Large, créent « une situation entièrement nouvelle : le centre ne peut plus tenir comme avant ».

À cela s’ajoutent les médias sociaux, qui, à l’ère numérique, reflètent le recours à la propagande, exacerbant les émotions et les divisions, a-t-il ajouté.

« Là où tout le monde est un expert, nous avons perdu le respect de la réalité, de l’objectivité et de l’opinion réelle des experts », a déclaré Large.

—- Kellman a rapporté de Londres.