Qu’est-ce que le fait de mettre le roi Charles sur l’argent canadien fait ressentir aux gens? C’est un tirage au sort

La devise canadienne fait peau neuve — littéralement.

Pour marquer le couronnement du roi Charles III, le premier ministre Justin Trudeau a confirmé samedi que les pièces canadiennes et le billet de 20 $ seront mis à jour avec l’image du nouveau monarque, remplaçant celle de sa défunte mère, la reine Elizabeth.

Trudeau a déclaré qu’il avait demandé à la Monnaie royale canadienne de créer une effigie de Sa Majesté qui figurerait sur l’avers, ou « têtes », des pièces canadiennes en circulation. Il a également confirmé qu’il avait demandé à la Monnaie royale canadienne de mettre à jour le billet de 20 $ – le seul billet canadien restant portant le visage d’un roi – lors de son prochain processus de conception.

Le Canada n’est pas obligé de mettre le monarque sur son argent, mais c’est la tradition. Bien que le nouveau look puisse être un changement excitant pour les personnes qui aiment la monarchie, les passionnés d’histoire ou les collectionneurs de devises, de nombreux Canadiens ne sont pas ravis que le roi Charles soit le chef d’État du pays et ne se soucient peut-être pas de voir son visage dans leur portefeuille. .

Un sondage de l’Institut Angus Reid menée avant le couronnement ont indiqué qu’en moyenne seulement 38% des répondants souhaitent voir le nouveau souverain sur leurs pièces et billets. Le soutien était le plus élevé en Ontario et dans les provinces des Prairies, et le plus faible au Québec.

Soixante pour cent des personnes interrogées se sont même opposées à la reconnaissance de Charles comme roi, selon le même sondage. Seulement 28% disent avoir une opinion favorable de Charles, tandis que près de la moitié (48%) ne l’ont pas.

Un temps pour le changement

Le Canada imprime et frappe de la monnaie à l’effigie de son souverain depuis 1908, lorsque la Monnaie royale canadienne a commencé à produire des pièces. La Banque du Canada n’a commencé à émettre des billets qu’en 1935.

Alex Reeves, porte-parole de la Monnaie royale canadienne, a déclaré que ce serait la première fois qu’un Canadien de 65 ans ou moins verrait un changement aussi important dans son changement.

C’est aussi un moment important pour ceux qui travaillent sur la mise à jour. « Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir comme un témoin de l’histoire », a-t-il déclaré à CBC News.

« Pouvoir faire partie de cette transformation de notre monnaie – et créer un design qui sera magnifiquement exécuté et qui ornera les pièces canadiennes pour les années à venir – est un moment vraiment spécial. »

Reeves a déclaré qu’il y aura d’autres différences auxquelles les Canadiens devraient prêter attention. Premièrement, le roi Charles sera tourné vers la gauche sur les nouvelles pièces, une fois frappées, tandis que l’image de sa mère regardait vers la droite.

Le changement de direction est une tradition qui remonte à des siècles dans l’histoire royale britannique, pour différencier le règne d’un monarque à l’autre.

Une pièce royale est dévoilée par Helena Jaczek, à droite, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada, et Marie Lemay, présidente et chef de la direction de la Monnaie royale canadienne, lors des célébrations du couronnement en l’honneur du roi Charles à Ottawa samedi. (Spencer Colby/La Presse canadienne)

Il y aura également une nouvelle inscription entourant l’effigie du roi : Elle passera de « DG Régina (Dei Gratia Regina), » signifiant « Par la grâce de Dieu, Reine » en latin, à « Rex« , signifiant « Roi ».

Reeves n’a pas pu donner de calendrier quant au moment où de nouvelles pièces seraient frappées, mais il a déclaré que la Monnaie aimerait les mettre en circulation dès que possible.

La société d’État, a-t-il dit, a eu « une équipe en place et un processus tracé » en prévision de ce moment.

La Monnaie choisira un portrait original créé par l’un des « domaines inclusifs » d’artistes avec lesquels l’institution travaille, a-t-il dit, et, une fois approuvés par le gouvernement canadien et le palais de Buckingham, les colorants seront produits pour frapper l’image du roi sur les pièces. de chaque dénomination, et la production peut commencer.

Bien qu’une nouvelle frappe verra la production de centaines de millions de pièces de toutes les dénominations, il ne sera pas nécessaire de retirer les pièces à l’effigie de la reine Elizabeth, car elles auront cours légal.

En fait, la Monnaie veut tirer le meilleur parti des pièces déjà en circulation, car la production de nouvelles pièces a un coût et une empreinte carbone, a déclaré Reeves, notant que le cycle de vie d’une pièce est d’environ 20 ans.

Un moment marquant

Stephen Woodland, président de l’Association royale canadienne de numismatique, une organisation pour les collectionneurs de pièces, attend d’en savoir plus sur ce que la Monnaie a en réserve pour les pièces. Mais en ce qui concerne les nouveaux billets de 20 $, il a déclaré que la refonte susciterait beaucoup d’enthousiasme.

« Les collectionneurs de billets attendent avec impatience cet événement » remarquable « et poursuivront certainement activement la collecte de billets pour leurs collections », a déclaré Woodland dans un e-mail.

Mais pas n’importe quel billet en polymère vert ordinaire qui sort d’un guichet automatique.

Les collectionneurs seront à l’affût des « billets avec différents préfixes de série, numéros de série spécialisés, divers numéros de plaque et, bien sûr, toute erreur qui s’échappe dans la circulation », a-t-il déclaré.

La Banque d’Angleterre prévoit de commencer à faire circuler des billets de banque avec un portrait du roi Charles à la mi-2024. (Banque d’Angleterre)

Mais ils devront probablement attendre encore un peu. La Banque du Canada est toujours en train de reconcevoir un nouveau billet de 5 $, qui a débuté en 2020. Comme le billet de 10 $ récemment redessiné, le billet de 5 $ mettra en vedette un Canadien éminent au lieu d’un monarque ou d’un ancien chef politique.

La Banque du Canada a une courte liste de huit « Canadiens capables de recevoir des BILLETS » qui sont en lice pour être le nouveau visage du projet de loi bleu, réduit à partir d’un champ de plus de 600 personnes qualifiées nommées par des membres du public.

Mais décider de conserver un royal britannique sur au moins un billet de banque s’inscrit dans la tradition qui a commencé lorsque la banque centrale a émis pour la première fois des billets de banque il y a près de 90 ans.

Le Canada a en fait été le premier pays à arborer l’effigie de la reine Elizabeth II sur sa monnaie, le billet de 20 $ de 1935, alors qu’elle était une princesse de huit ans. Elle est devenue un incontournable sur toutes les pièces de monnaie canadiennes à partir de 1953, l’année de son couronnement, et sur les billets de banque en 1954.

ÉCOUTEZ | Où la monarchie tire son argent : Brûleur avant28:24Le coût de la couronne Samedi, faste, circonstance et richesse royale seront à l’honneur lors de la cérémonie officielle de couronnement du roi Charles III. Le prix estimé de la cérémonie est de 100 millions de livres et intervient à un moment où tant de personnes ont du mal à mettre de la nourriture sur la table. Cela a conduit à se demander à quel point la famille royale est riche et pourquoi elle ne paie pas la facture. Le journaliste David Pegg a travaillé avec The Guardian sur une série d’enquêtes complètes sur les finances royales appelée Cost of the Crown. Aujourd’hui, il nous explique où la monarchie tire son argent, explique le secret autour de la fortune de Windsor et brise la confusion sur ce qui appartient à la famille royale et ce qui appartient à la Grande-Bretagne. Pour les transcriptions de cette série, veuillez visiter : https://www.cbc.ca/radio/frontburner/transcripts

Un visage symbolique

La décision d’inclure le portrait du roi Charles sur les billets de banque et les pièces est en grande partie symbolique. Mais même des détails symboliques peuvent refléter la relation entre un pays et la monarchie, ainsi que le niveau de soutien public à l’institution.

« Différents pays vont l’aborder différemment, selon le niveau d’attachement à la monarchie et la force du mouvement républicain dans chaque pays », a déclaré à La Presse canadienne Jonathan Malloy, professeur de sciences politiques à l’Université Carleton à Ottawa. aux campagnes qui cherchent à séparer les pays de leurs relations avec la Couronne.

Dans les Caraïbes, de nombreux pays ont été aux prises avec des conversations sur le rôle que la monarchie devrait jouer. La Barbade, par exemple, a rompu ses liens avec le monarque britannique en tant que chef d’État en 2021. D’autres nations des Caraïbes qui appartiennent toujours au Commonwealth ont peu dit si le roi Charles serait représenté sur leurs billets et leurs pièces.

Cependant, l’Antigua Observer a rapporté plus tôt cette année que Timothy NJ Antoine, gouverneur de la Banque centrale des Caraïbes orientales, qui est l’autorité monétaire d’un groupe de huit économies insulaires, a déclaré qu’il n’y avait peut-être « pas d’appétit » pour un relooking royal de leur argent.

Mais le Canada peut également être une exception parmi les pays du Commonwealth ayant des liens plus étroits avec la monarchie, à savoir l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

L’Australie va réorganiser ses pièces , mais il a décidé de ne pas remplacer la reine Elizabeth par son fils lors de la mise à jour de ses billets de 5 $. Au lieu de cela, la Reserve Bank of Australia a l’intention d’honorer la culture et l’histoire autochtones dans sa conception. La Nouvelle-Zélande peut attendre son heure. Le pays a déclaré qu’il lui faudra plusieurs années avant de devoir mettre à jour ses pièces et peut-être plus longtemps pour les billets de banque.

Sondage récent en Nouvelle-Zélande a révélé que 44 % des personnes interrogées soutiendraient le maintien d’une monarchie constitutionnelle si un référendum avait lieu, tandis qu’un nombre similaire estimait que la monarchie faisait « partie d’un passé colonial qui n’a pas sa place dans le pays ».