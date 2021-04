Le drapeau Royal Standard flotte lorsque la reine est en résidence dans l’un des palais royaux, ainsi que sur la voiture de la reine en voyage officiel et sur son avion, lorsqu’elle est au sol.

Le Royal Standard représente le Souverain et le Royaume-Uni; depuis l’union des couronnes en 1603, elle a pris diverses formes.

Contrairement au drapeau de l’Union, le Royal Standard n’est jamais mis en berne, même après la mort d’un monarque Crédits: Getty

Qu’est-ce que le drapeau Royal Standard?

Le drapeau Royal Standard est un drapeau représentant le souverain et le Royaume-Uni, qui flotte lorsque la reine est en résidence dans l’un des palais royaux.

Dans la version du Standard utilisée aujourd’hui, il y a quatre cantonnements – l’Angleterre (trois lions passant), dans les premier et quatrième trimestres, l’Écosse (un lion rampant) dans le deuxième, et l’Irlande (une harpe) dans le troisième quart.

Le Pays de Galles n’est pas représenté au Royal Standard, car sa position particulière en tant que Principauté a été reconnue par la création du Prince de Galles avant l’incorporation des cantonnements pour l’Écosse et l’Irlande dans les Royal Arms.

Le drapeau Royal Standard est un drapeau représentant le souverain et le Royaume-Uni Crédits: Getty

En Écosse, une version différente du Royal Standard est utilisée, avec des armes écossaises dans les premier et quatrième trimestres et des armes anglaises dans le second.

Quel drapeau signifie que la reine est au palais de Buckingham?

Le Royal Standard ne circule au palais de Buckingham que lorsque la reine est présente.

Contrairement au drapeau de l’Union, le Royal Standard n’est jamais mis en berne, même après la mort d’un monarque.

Si l’Union Jack vole au-dessus du palais au lieu du Standard, la reine est ailleurs.

Lorsque la reine se rend au Parlement, le Royal Standard vole de la tour Victoria.

Quelqu’un peut-il arborer le drapeau Royal Standard?

Non.

Selon le Flag Institute, le Royal Standard ne peut être piloté que lorsque la reine est présente et après consultation du département du Lord Chamberlain ou du secrétaire privé de la personne royale.

Le drapeau n’est jamais hissé lorsque la reine passe en procession.