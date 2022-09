APRÈS la mort de la reine Elizabeth II le jeudi 8 septembre 2022, son cercueil a été transporté d’Édimbourg à Londres alors qu’il était recouvert du drapeau Royal Standard.

Ici, nous expliquons ce qu’est le drapeau Royal Standard et pourquoi il est drapé sur le cercueil de la reine.

Qu’est-ce que le drapeau Royal Standard ?

Le drapeau Royal Standard représente le souverain et le Royaume-Uni et flotte lorsque le monarque est en résidence dans l’un des palais royaux.

Dans la version du Standard utilisée aujourd’hui, il y a quatre cantonnements : l’Angleterre, représentée par trois lions passant, dans les premier et quatrième quarts ; l’Ecosse, un lion rampant, dans le second ; et l’Irlande du Nord, représentée par une harpe, au troisième trimestre.

Le Pays de Galles n’est pas représenté dans le Royal Standard, car sa position particulière en tant que Principauté a été reconnue par la création du prince de Galles avant l’incorporation des cantonnements pour l’Écosse et l’Irlande dans les armoiries royales.

La norme est également transportée sur la voiture du monarque lors de voyages officiels et sur son avion lorsqu’il est cloué au sol.

Seule la reine peut faire draper son cercueil du drapeau Royal Standard Crédit : AP

En Écosse, une version différente du Royal Standard est utilisée, avec des armes écossaises dans les premier et quatrième trimestres et des armes anglaises dans le second.

Combien de temps le drapeau Royal Standard restera-t-il sur le cercueil de la reine ?

Le drapeau Royal Standard restera sur le cercueil de la reine tout au long de la semaine.

À Westminster Hall, le public verra le cercueil de la reine recouvert du drapeau Royal Standard avec la couronne impériale de l’État.

L’Orbe Impérial et le Sceptre Impérial seront également sur le cercueil.

Le drapeau Royal Standard ne sera pas enterré avec la reine.

Pourquoi le drapeau de l’Union n’a-t-il pas été utilisé ?

Le drapeau de l’Union peut être utilisé par de nombreuses personnalités publiques.

Le cercueil de l’ancienne première ministre Margaret Thatcher était recouvert d’un drapeau de l’Union.

Cependant, le drapeau Royal Standard représente une position plus élevée, comme celle de la reine.

Le vexillologue en chef du Royaume-Uni, Graham Bartram, a déclaré à iNews : “N’importe qui peut avoir le drapeau de l’Union sur son cercueil, mais seule la reine peut avoir l’étendard royal.

“Le Royal Standard est supérieur au drapeau de l’Union.”

Qui peut utiliser le drapeau Royal Standard ?

Selon le Flag Institute, le Royal Standard ne peut voler que lorsque le monarque est présent et après consultation du département du Lord Chamberlain ou du secrétaire privé de la personne royale.

Le drapeau n’est jamais hissé lorsque le monarque passe en procession.