Qu’est-ce que le dôme de fer et comment le système de défense aérienne d’Israël empêche-t-il les attaques de missiles?

Le Dôme de fer en Israël est le premier intercepteur de missiles de ce type au monde et aurait un taux de réussite de 90% pour abattre des cibles.

Des milliers de roquettes ont été interceptées par le système de défense aérienne mobile, y compris lors de violents affrontements avec Gaza en mai 2021. Voici le point sur le système de haute technologie.

Qu’est-ce que le dôme de fer?

L’Iron Dome est un système de défense aérienne mobile tout temps en Israël conçu pour intercepter et détruire des roquettes à courte portée et des obus d’artillerie de 155 mm tirés d’une distance de 4 à 70 km.

Il intercepte les roquettes qui se déplacent en direction des zones urbaines et les fait tomber – c’est le premier système du genre au monde.

Développé par Rafael Advanced Defense Systems, il peut être utilisé dans toutes les conditions météorologiques, y compris le brouillard, la tempête de poussière, les nuages ​​bas et la pluie.

Israël espère augmenter la portée des interceptions du dôme à 250 km et lui permettre d’arrêter les roquettes venant de deux directions.

Le système était prêt à être utilisé en mars 2011 et en avril, il avait intercepté avec succès un BM-21 Grad lancé depuis Gaza pour la première fois.

En mars 2012, le Jerusalem Post a rapporté que le Dôme de fer avait abattu 90% des roquettes lancées depuis Gaza qui auraient atterri dans des zones peuplées.

Il fait partie d’un futur système de défense antimissile à plusieurs niveaux en cours de développement par Israël, mais chaque lancement de roquette d’interception coûte 50 000 dollars.

Le dôme est composé de batteries de missiles qui ont la forme de boîtes d’allumettes géantes et sont inclinées en direction de Gaza.

Comment le système empêche-t-il les attaques de missiles?

Le moniteur Iron Dome détecte une cible à l’aide d’un radar et surveille sa trajectoire.

Un centre de contrôle calcule alors un point d’interception et ordonne ensuite à une fusée de se lancer si le missile étranger se dirige vers une zone urbaine.

Une fois en contact avec le missile, la fusée explose et le fait tomber.

Chaque lanceur contient 20 missiles Tamir avec des têtes de guerre de proximité et plusieurs batteries sont positionnées à travers le pays.

Depuis leur mise en œuvre en 2011, les systèmes informatiques ont été mis à jour, améliorés et mis à niveau pour améliorer la précision des fusées.

Dans quelle mesure le dôme de fer réussit-il à arrêter les attaques?

Aux États-Unis, le lieutenant-général Henry A. Obering (ret.) Écrit dans Nouvelles de la défense: «Iron Dome a arrêté plus de 2 000 roquettes tirées sur des centres de population israéliens avec un taux de réussite remarquable, une réalisation qui a également changé la réflexion des États-Unis sur la défense antimissile nationale.

«Iron Dome est l’option la plus éprouvée et la plus abordable contre les incendies à très courte portée.»

Il l’a salué comme un «changeur de jeu».

Sur le champ de bataille lors de l’opération Pilier de la défense en novembre 2012, et lorsqu’il a été utilisé dans l’opération Bordure protectrice en 2014, le système a enregistré des taux de succès de 84% et 91%, respectivement.

Un article dans le Journal de la sécurité nationale de Harvard dit que le Dôme de fer a «réduit les dommages causés aux Israéliens et aux Palestiniens dans de nombreuses circonstances.

«Pourtant, les avantages de tels systèmes ne sont pas sans controverse.

«Les systèmes de défense intelligents (IDS) peuvent conduire à des mesures compensatoires par un ennemi qui peuvent déclencher une escalade de la violence, comme les grands barrages de roquettes lancés par le Hamas pour submerger le système Iron Dome.»

Que sont les missiles Tamir?

Tamir est un acronyme hébreu pour Til Meyaret qui signifie missile intercepteur.

Chacun est équipé de capteurs et d’ailettes de direction pour s’assurer qu’ils entrent en collision avec leur cible et sont tirés à distance depuis un lanceur par une connexion sans fil.

Les missiles ont une portée de 43 milles, mesurent 10 pieds de long et coûtent 50 000 $ à fabriquer.

Chaque batterie contenant les missiles peut protéger environ 150 km2.





