Qu’est-ce que le dogecoin?

En 2013, les ingénieurs en logiciel Billy Markus et Jackson Palmer ont lancé la crypto-monnaie satirique pour se moquer du bitcoin et des nombreuses autres crypto-monnaies ayant de grands projets pour conquérir le monde.

« La blague est à Wall Street cette fois », a déclaré Mati Greenspan, gestionnaire de portefeuille et fondateur de Quantum Economics. « Ce que vous avez, c’est une situation où les adolescents sur TikTok surpassent même les costumes les plus intelligents de milliers de points de pourcentage. »

Au cours de la même période, le S&P a augmenté de 19%, tandis que les rivaux crypto Bitcoin et Ether ont augmenté de 286% et 698%, respectivement, selon CoinMarketCap. Et la chérie de la bourse Tesla? Il est en hausse de 56% depuis novembre.

« L’une des propositions de valeur du bitcoin est la rareté numérique; qu’il n’y en aura que 21 millions », a déclaré Greenspan. « Il n’y a pas de plafond aussi dur [with dogecoin], et il a un calendrier d’inflation vraiment fou. «

Ils l’appelaient dogecoin – prononcé « doje coin » avec un doux son « g » – après le meme « doge » shiba inu autrefois populaire. Son but? Pour être une alternative plus rapide mais « amusante » au bitcoin.

«Vous avez une communauté en ligne enragée», a déclaré Birla à propos de la base de fans des évangélistes doges. « Vous avez Twitter et Reddit, où ils se rassemblent tous et réfléchissent à la façon de pomper du dogecoin. »

La montée en puissance du trading sans commission via des applications de courtage en ligne comme Robinhood a également rendu plus facile que jamais l’achat de crypto.

«Elon pousse essentiellement ce message:« Pourquoi le dogecoin ne peut-il pas avoir de valeur? », A déclaré Felman. « Cela fait partie du boom GameStop. Les gens aiment ces récits. Ils aiment ces histoires. Ils aiment ces blagues. Et le dogecoin a capturé l’esprit et l’imagination de chaque investisseur de détail. »

Les conditions du marché ont également été bonnes. Plusieurs séries de vérifications de relance ont permis aux gens d’avoir plus d’argent à dépenser. Des applications comme Robinhood ont permis à l’investisseur occasionnel de parier plus facilement que jamais sur les actions, transformant ainsi le day-trading en un passe-temps pandémique.

La question de savoir si le dogecoin a de la valeur est discutable.

Pour le moment, il existe très peu de cas d’utilisation du jeton. Mais plus de marchands commencent à accepter le dogecoin en tant que mode de paiement, il est loin d’être proche du niveau d’adoption nécessaire pour être utilisé comme une sorte de substitut de monnaie réel.

«Ces jours-ci, il s’agit d’un gros stratagème marketing», a déclaré Mike Bucella, associé général de BlockTower Capital.

Contrairement aux crypto-monnaies concurrentes telles que ethereum, qui permettent aux programmeurs de créer des applications sur leur plate-forme pour faire des choses comme prêter et emprunter de l’argent, personne ne peut faire grand chose avec le dogecoin.

Dogecoin n’est pas non plus vraiment une réserve de richesse fiable, étant donné que cela nécessite généralement un certain degré de confiance à long terme dans la pièce et la blockchain sur laquelle elle a été construite.

«Si vous regardez le protocole dogecoin lui-même, je ne sais même pas s’il y a quelqu’un au cours des dernières années qui a ajouté de nouvelles fonctionnalités ou un nouveau code», a déclaré Birla. « Dogecoin n’a pas vraiment d’équipe de développement derrière lui. »

Compte tenu de ces limites, la montée en puissance du dogecoin semble être purement spéculative. Dogecoin a de la valeur parce que d’autres personnes croient qu’il a de la valeur. Et parce qu’ils croient que quelqu’un d’autre est prêt à l’acheter à un prix plus élevé.

« Nous voyons la hausse des prix du dogecoin comme un facteur de faible liquidité et de croissance extrême du réseau », a expliqué Greenspan. « Une fois que le réseau atteint la masse critique, je ne pense pas que ce type de croissance soit durable. »

Mais tout n’est pas perdu pour l’avenir du dogecoin.

« La vraie valeur réside dans la culture actuelle axée sur les mèmes, et le doge représente la valeur de réseau de la mémétique, qui peut s’avérer énorme », a expliqué Bucella. « Si à un moment donné, la communauté doge décide de mettre en œuvre un mécanisme de brûlage ou un nouveau mécanisme d’approvisionnement, via un protocole hard fork, alors cette valeur aura une plus grande probabilité d’être conservée à long terme. »

