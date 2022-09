Qu’est-ce que le deuil national et combien de temps durera-t-il ?

LA REINE ELIZABETH II est décédée paisiblement à l’âge de 96 ans le jeudi 8 septembre 2022, après avoir été le plus long monarque à avoir servi la Grande-Bretagne – 70 ans.

Suite à la tragique nouvelle du décès de Sa Majesté, le Royaume-Uni va maintenant entrer dans une période de deuil national.

Qu’est-ce que le deuil national ?

Le deuil national est plusieurs jours désignés par le monarque ou le gouvernement qui honorent une personne qui a servi son pays et qui est récemment décédée.

Le Royaume-Uni a commencé ses 10 jours de deuil national après que le palais de Buckingham a annoncé que la reine était malheureusement décédée.

Les drapeaux de l’Union sont abaissés et mis en berne sur les résidences royales, les bâtiments gouvernementaux et les bases militaires et certains autres bâtiments choisissent de suivre cet acte de respect.

Des livres de condoléances sont ouverts dans les ambassades britanniques à travers le monde et dans d’autres entités.

Le Royaume-Uni entre dans une période de deuil national après la mort de la reine Crédit : EPA

Les sports britanniques, dont la Premier League et le championnat, devraient être suspendus.

Les chaînes de télévision ne diffuseront pas de programmes humoristiques tandis que le Royal Mail and Transport for London a confirmé que les grèves prendraient une pause.

Certains magasins et restaurants peuvent choisir de fermer pendant que les étudiants continueront de suivre des cours pendant cette période.

Certaines attractions touristiques fermeront, cependant, les théâtres peuvent toujours présenter leurs spectacles, certains choisissant de tamiser les lumières plus que d’habitude.

Combien de temps durera le deuil national ?

Le deuil national durera 10 jours.

Le jour du décès de Sa Majesté sera appelé le jour J.

Chaque jour suivant sera appelé J+1, J+2 et ainsi de suite.

La J+1 est le premier jour de deuil national et le Conseil d’adhésion se réunira au Palais St James pour proclamer le roi Charles le nouveau souverain.

Les députés auront également la chance de rendre hommage à la reine à la Chambre des communes.

Sur J+2 le cercueil de la reine reviendra au palais de Buckingham.

Le Premier ministre et les ministres assisteront à une réception qui accueillera le cercueil à Londres.

Sur J+3 et J+4le roi Charles recevra la motion de condoléances à Westminster Hall.

Il partira ensuite en tournée au Royaume-Uni en visitant l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.

Pendant ce temps, en Angleterre, il y aura une répétition pour la procession du cercueil de Sa Majesté du palais de Buckingham au palais de Westminster.

Sur J+5 il y aura un service après que le cercueil de la reine ait traversé la foule de personnes en deuil public en calèche, de Westminster Hall à l’abbaye de Westminster.

De J+6 à J+9 le corps de la reine sera exposé à Westminster Hall jusqu’à ses funérailles.

Le cercueil sera sur une boîte surélevée et le public pourra le visiter.

Il sera accessible au public 23 heures par jour pendant trois jours.

Le dernier jour, J+10, les obsèques nationales auront lieu à l’Abbaye de Westminster.

Il y aura deux minutes de silence à travers le pays à midi et des processions auront lieu à Londres et à Windsor.

Il y aura plus tard un service d’inhumation dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

La reine sera ensuite enterrée dans la chapelle commémorative du roi George VI du château aux côtés de son mari, le prince Philip.

Le deuil royal est-il différent ?

Le deuil royal doit être observé par la famille royale, le personnel et les représentants de la maison royale et les troupes qui participent aux cérémonies royales.

Elle durera désormais jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine, selon la volonté du roi.

Pendant cette période, les résidences royales seront fermées.

Il s’agit notamment de la Queen’s Gallery, des Royal Mews du palais de Buckingham, de la Queen’s Gallery d’Édimbourg, du château de Balmoral, de Sandringham House et du château de Hillsborough.