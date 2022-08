Qu’est-ce que le Défi Eau 30 jours ? Est-il dangereux? Tout ce que tu dois savoir

Tous les deux jours, un nouveau défi apparaît sur Internet. Nous avons eu des tendances comme le défi du seau à glace et le défi du bouchon de bouteille qui ont pris d’assaut Internet plus tôt, avec même des célébrités qui y ont participé. Il ne faut pas de temps pour que quelque chose devienne une tendance des médias sociaux et il n’est donc pas surprenant que le dernier défi de l’eau de 30 jours ait fait sensation sur TikTok. Les gens sont motivés à boire un gallon (4,5 litres) d’eau chaque jour pendant 30 jours. Le défi a déjà gagné en popularité parmi les TikTokers en raison de la chaleur un peu trop lourde à supporter dans certaines zones.

De nombreuses personnes ont utilisé les médias sociaux pour documenter le défi pour leurs abonnés. Ces vidéos montrent des personnes accomplissant fidèlement le défi et avalant des bouteilles d’eau les unes après les autres. On voit des gens se déplacer avec des bouteilles d’eau à la main 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et en avaler une demi-bouteille à intervalles réguliers.

Certains peuvent être entendus ou observés prétendant y être habitués, tandis que d’autres se plaignent qu’il provoque des mictions fréquentes. Beaucoup ont également reconnu que cela faisait briller leur peau et réduisait les ballonnements. Les experts ont cependant mis en garde le public contre la nouvelle mode.

Nous savons tous qu’il y a de nombreux avantages à rester hydraté et à boire de l’eau régulièrement pour éliminer les toxines. Alors, pourquoi ce défi est-il dangereux ? Découvrons-le.

Alors que les médecins conseillent de boire deux litres d’eau par jour, trop d’eau est avertie de créer un certain nombre de problèmes de santé. Lorsque la température augmente, vous transpirez naturellement plus et avez besoin de boire plus d’eau, surtout si vous faites de l’exercice à l’extérieur. La modération est importante, cependant, comme c’est le cas pour la plupart des choses.

Les électrolytes peuvent causer des problèmes de santé si vous consommez trop d’eau. C’est particulièrement plus risqué si les gens sont tentés de boire tout le gallon rapidement. Selon un article publié en 2013, les risques d’« hyperhydratation » (également appelée « intoxication par l’eau ») pourraient se manifester par des symptômes tels que lassitude, léthargie, désorientation, confusion, maux de tête, nausées et vomissements.

Les niveaux de sodium sont considérés comme une hyponatrémie s’ils sont inférieurs à 135 millimoles par litre (mmol/l), selon les experts. Des convulsions, des lésions cérébrales, un coma et peut-être la mort sont les pires conséquences possibles d’une intoxication à l’eau. Par conséquent, il est important de ne pas être la proie des tentations des tendances des médias sociaux et de donner la priorité à la santé et à la sécurité.

