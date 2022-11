Qu’est-ce que le défi Deals on Wheels sur I’m A Celebrity ?

Le défi Dingo Dollar préféré des fans de I’M A Celebrity a été modifié cette année.

Le tristement célèbre défi – où les camarades de camp I’m A Celebrity peuvent se procurer une friandise pour eux-mêmes et leurs copains de la jungle comme du chocolat, du fromage et des desserts savoureux – a été remplacé par Deals on Wheels.

Le défi emblématique Dingo Dollar de I'm A Celeb a fait l'objet d'une énorme refonte

Qu’est-ce que le défi Deals on Wheels et comment fonctionne-t-il ?

Le défi Dingo Dollar a précédemment vu les célébrités d’ITV chargées de répondre correctement aux questions 50-50 de Kiosk Kev pour emballer les friandises.

Maintenant, le segment a été complètement renommé avec la tâche Dingo Dollars devenant le défi Deals on Wheels.

Dans le deuxième épisode de I’m A Celeb diffusé le lundi 7 novembre, les téléspectateurs ont vu que le kiosque habituel avait été remplacé par un vélo.

Au lieu d’être derrière le kiosque, Kev a été vu sur le vélo avant de s’arrêter devant Jill Scott et Owen Warner qui ont terminé le premier Dingo Dollar Challenge de la série.

Il semble que “Deals on Wheels” soit la voie à suivre pour le segment des kiosques de série.

Une autre caractéristique qui a changé est que les célébrités n’avaient que l’option de deux friandises.

Dans le deuxième épisode de la série, Jill et Owen ne pouvaient choisir que Custard Creams comme prix pour avoir relevé le défi.

Comme il s’agit de la première réponse donnée dans la saison et qu’elle était correcte, les téléspectateurs n’ont pas encore vu une mauvaise réponse être sélectionnée et n’ont donc pas vu un obturateur être claqué.

Cependant, le nouveau concept de vélo pourrait suggérer que l’obturateur a peut-être également été mis au rebut.





En quoi le Deals on Wheels Challenge est-il différent des Bushtucker Trials ?

Un essai Bushtucker est une tâche que les célébrités, qui ont été choisies par le public, doivent accomplir afin de gagner des repas pour le camp.

Alors que le défi Deals on Wheels permet aux célébrités de gagner des friandises supplémentaires grâce aux pièces qu’elles ont gagnées lors du procès.

Les camarades de camp qui ne participent pas à la tâche doivent répondre correctement à une question.

Ils reçoivent un appel téléphonique de la personne sur le vélo et ils ont deux options pour la réponse.

S’ils choisissent la bonne réponse, les deux célébrités reviendront avec une friandise qui pourra être partagée entre elles

Mais s’ils choisissent la mauvaise réponse, ils ne recevront rien d’autre qu’un volet fermé devant eux.